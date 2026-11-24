WSJ: Pentagonul a contactat greii din industria auto pentru fabricarea de drone militare

1 minut de citit Publicat la 22:54 24 Noi 2026 Modificat la 22:54 24 Noi 2026

Pentagonul vrea ca mari producători auto să fabrice componente pentru drone. Sursa foto: Getty

Pentagonul a inițiat discuții cu greii din industria auto, precum General Motors (GM), Ford și alții, îndemnându-i să contribuie la fabricarea de drone în masă, a relatat marți Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu subiectul, informează Reuters, preluat de Agerpres.

Industria auto a încercat să profite de creșterea rapidă a cheltuielilor în domeniul apărării, impulsionate de conflictele geopolitice de pe glob, deși oportunitățile de a-și spori veniturile rămân limitate, potrivit analiștilor.

Conform unui acord, firmele ar urma să furnizeze piese și componente de drone companiilor producătoare de aparate fără pilot, se arată în articolul din WSJ.

General Motors analizează posibilitatea de a produce motoare pentru drone, în timp ce reprezentanți ai Ministerului Apărării din SUA s-au întâlnit cu conducerea companiei Ford, cu producătorul canadian de piese auto Magna International și cu alte companii producătoare, unele din afara industriei auto, se mai precizează în raport.

Reacţia producătorilor auto

GM, Ford și Magna nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii adresate de Reuters, care nu a putut verifica pentru moment informația.

Potrivit WSJ, GM a manifestat un interes deosebit pentru implicarea în proiecte militare, la solicitarea unor înalți oficiali din domeniul apărării, producătorul auto aflându-se în prezent în discuții cu RTX și L3Harris privind acorduri similare.

GM a livrat deja componente pentru corpurile rachetelor de apărare antiaeriană Patriot ale companiei Lockheed Martin la începutul acestui an, în cadrul unui acord cu gigantul din domeniul apărării.

Pe moment, nu s-a încheiat nicio tranzacție, iar administrația președintelui Donald Trump a primit până acum reacții neunivoce din partea directorilor din industria auto, conform Reuters.