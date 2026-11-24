România și Republica Moldova vor să reia navigația pe râul Prut. Proiectul ar putea lega Marea Baltică de Marea Neagră

2 minute de citit Publicat la 23:05 24 Noi 2026 Modificat la 23:06 24 Noi 2026

România și Republica Moldova vor să reia navigația pe râul Prut. Foto: Getty Images

România și Republica Moldova discută despre reluarea navigației pe râul Prut, în cadrul unui proiect care prevede amenajarea a aproximativ 500 de kilometri de cale navigabilă. Pe viitor, râul ar putea face parte dintr-un coridor de transport fluvial care să lege Marea Baltică de Marea Neagră. Proiectul ar putea facilita transportul mărfurilor și ar crea noi oportunități economice pentru localitățile de pe ambele maluri ale Prutului, scrie Ziarul de Gardă.

Planul a fost discutat marți, la Iași, în cadrul unei conferințe dedicate proiectului „Amenajarea hidrotehnică și pentru navigație a râului Prut”. La eveniment a participat și Mircea Păscăluță, secretar de stat în Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova.

Autoritățile de la Chișinău susțin reluarea navigației și propun ca lucrările să fie realizate treptat, în colaborare cu România.

Pe lângă transportul fluvial, proiectul urmărește folosirea mai eficientă a resurselor de apă, dezvoltarea sistemelor de irigații și îmbunătățirea legăturilor comerciale dintre România, Republica Moldova și Ucraina.

„Republica Moldova susține ideea relansării navigației pe Prut și privește cu încredere tot ce ar putea aduce ea regiunii noastre: legături mai strânse între comunitățile de pe cele două maluri, noi oportunități pentru agricultori și pentru mediul de afaceri și o apropiere tot mai firească de spațiul european”, a declarat Mircea Păscăluță.

Cum ar putea fi reluată navigația pe râul Prut

Potrivit autorităților moldovene, primul pas ar fi realizarea unor studii comune pentru a stabili ce lucrări sunt necesare, cât de rentabil ar fi transportul mărfurilor pe Prut și ce impact ar putea avea proiectul asupra mediului.

Ulterior, ar putea fi amenajat un prim sector navigabil pe cursul inferior al râului, cu legături directe către porturile Giurgiulești și Galați.

Această etapă ar permite celor două țări să stabilească și modul în care vor fi finanțate și întreținute lucrările, înainte ca infrastructura să fie extinsă și în amonte.

Discuțiile nu sunt noi. În ianuarie 2026, reprezentanții României și Republicii Moldova au analizat posibilitatea efectuării unor lucrări comune de dragare a albiei Prutului, pentru ca apa să aibă adâncimea necesară circulației navelor.

De altfel, navigația a mai fost reluată pe anumite porțiuni ale râului. În 2012, a fost redeschis sectorul Giurgiulești-Cahul, iar în 2013 navigația a fost extinsă până la Cantemir. Autoritățile moldovene atrag însă atenția că menținerea acestor trasee navigabile presupune lucrări permanente și un volum suficient de mărfuri transportate.

Relansarea navigației pe Prut face parte și din obiectivele asumate de Republica Moldova prin Strategia de mobilitate 2030 și prin acordurile de cooperare cu România.

Mircea Păscăluță a subliniat că Prutul reprezintă cea mai lungă frontieră fluvială externă a Uniunii Europene, iar apropierea Republicii Moldova de aderarea la UE oferă o oportunitate pentru dezvoltarea economică a regiunii.

Potrivit acestuia, reluarea transportului pe râu ar putea contribui la creșterea schimburilor comerciale dintre cele două țări și la transformarea frontierei într-o zonă de cooperare economică.