România cere acces la banii UE pentru firmele americane de armament. Oprea, pentru Politico: „Avem nevoie de tehnologia lor în Europa”

5 minute de citit Publicat la 22:31 24 Noi 2026 Modificat la 23:44 24 Noi 2026

Lansarea unei rachete Patriot. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a acordat un interviu în Politico în care a anunţat că, "în principiu", este deschis la transferul mai multor rachete antibalistice Patriot pentru a ajuta Ucraina şi că UE ar trebui să permită companiilor americane din industria de armament să acceseze programe finanțate prin următorul buget pe termen lung al blocului comunitar. De asemenea, el a cerut o prezență permanentă a trupelor americane în România.

„Avem nevoie de tehnologia americană în Europa și, din punctul meu de vedere, ar trebui să identificăm modalități de a colabora și de a asigura o prezență americană”, a declarat Oprea.

Aceste afirmații reflectă o tensiune persistentă în eforturile Europei de reînarmare: alegerea între a investi fonduri pe plan local – consolidând baza industrială de apărare a UE, dar cu riscul unei producții mai lente, necesară pentru descurajarea Rusiei – și achiziționarea rapidă de armament din surse externe, precum SUA, în detrimentul companiilor din Uniunea Europeană.

Oprea cere prezență permanentă a trupelor americane în România

Efortul lui Oprea de a crea o mai mare deschidere față de SUA face parte dintr-un demers mai amplu de consolidare a securității României. Acesta include asigurarea unei prezențe permanente a trupelor americane în țară, încurajarea UE și a NATO să întărească securitatea la Marea Neagră, precum și crearea premiselor pentru transferul către Kiev a unor rachete interceptoare esențiale.

Încercările de a limita accesul SUA la programele de apărare ale UE stârnesc nemulțumirea Washingtonului. Săptămâna trecută, Elbridge Colby, subsecretar al apărării pentru politici în cadrul Departamentului Apărării al SUA, le-a transmis miniștrilor apărării din UE: „Ne opunem ferm măsurilor care exclud firmele americane de la competiția pe piețele europene”, argumentând că contribuabilii americani merită o contraprestație pentru protecția pe care SUA o oferă Europei.

În ciuda presiunilor venite de la Washington, UE continuă, în mare măsură, să pună accent pe achizițiile locale. Astfel, companiile din țări terțe nu pot depăși o cotă de 35% din costurile componentelor în cadrul unor programe precum SAFE – un mecanism în valoare de 150 de miliarde de euro care oferă împrumuturi pentru achiziția de armament. României i-au fost alocate 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE, una dintre cele mai mari cote din cadrul acestui mecanism.

Următorul punct de dispută vizează posibila aplicare a unor restricții similare în cazul celor peste 100 de miliarde de euro propuse pentru cheltuieli în domeniul apărării și spațial în următorul buget pe termen lung al UE, precum și în contextul unei revizuiri a normelor privind achizițiile publice în sectorul apărării, care urmează să fie prezentată luna viitoare.

Oprea a susținut că firmelor americane ar trebui să li se ofere un anumit grad de acces în ambele cazuri, argumentând că acestea dețin „cea mai bună tehnologie și ar fi păcat ca europenii să nu aibă acces la ea”.

Franţa ar vrea achiziţii din Europa

Țări precum Franța pledează pentru o pondere mai mare a achizițiilor europene, în timp ce Polonia și alte state sunt mai deschise participării unor țări terțe. Capitalele europene nu au definitivat încă regulile privind accesul statelor din afara UE la programele comune de apărare și la schemele de cercetare finanțate prin bugetul pentru perioada 2028-2034; liderii urmează să discute, joi, o nouă propunere care exclude, parțial, participarea entităților din SUA.

„Considerăm că aceste restricții geografice nu ar trebui să se aplice”, a declarat pentru POLITICO Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, ministru adjunct al apărării din Polonia.

Statele din prima linie, precum România și Polonia, doresc, de asemenea, menținerea trupelor americane pe teritoriul lor. În prezent, SUA pregătesc o analiză a forțelor lor din Europa, document care ar urma să fie publicat la începutul lunii viitoare.

România găzduiește aproximativ 1.000 de militari americani, iar Oprea a precizat că i-a transmis lui Colby, în cursul acestei luni, dorința Bucureștiului de a suplimenta acest contingent.

„Prezența Statelor Unite, în special pentru România... este importantă”, a afirmat Oprea, adăugând că Bucureștiul a avansat „posibilitatea partajării costurilor” legate de prezența trupelor, împreună cu Washingtonul.

„Sperăm că... Statele Unite ale Americii înțeleg acum mai bine amenințările cu care ne confruntăm astăzi în regiunea Mării Negre.”

Pericolul din Marea Neagră

Oprea a calificat aceste amenințări la adresa securității drept „inacceptabile” — în contextul în care, anul acesta, cel puțin 570 de nave au fost atacate în Marea Neagră. De asemenea, începând din luna ianuarie, Bucureștiul s-a confruntat cu 118 incidente care au implicat drone și mine marine în apropierea granițelor sale, situație care a necesitat ridicarea de la sol a avioanelor de vânătoare în 96 de rânduri.

În cadrul unei reuniuni speciale NATO desfășurate luna trecută, România a solicitat aliaților săi furnizarea de capabilități, precum echipamente anti-dronă. Cu toate acestea, multe dintre aceste livrări sunt încă în așteptare.

Totodată, România, în colaborare cu Bulgaria, dezvoltă un centru maritim susținut de UE pentru a intensifica supravegherea; potrivit lui Oprea, acesta va deveni operațional cel târziu la începutul anului viitor. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luna aceasta alocarea a 50 de milioane de euro pentru acest proiect. Oprea a adăugat că ar fi „util” ca UE să instituie un mecanism de coordonare pentru identificarea și obținerea de echipamente disponibile.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că, pe măsură ce un nou grup de lucru își va desfășura activitatea, vor fi oferite „detalii suplimentare” privind planurile de consolidare a securității în Marea Neagră.

Luna trecută, Bucureștiul a convenit cu Ankara și Sofia să intensifice măsurile de avertizare timpurie și coordonarea navală. Oprea a precizat că acest demers ar putea facilita, în viitor, desfășurarea unor patrule comune, adăugând că reprezentanții celor trei state se vor reuni din nou luna viitoare la Ankara, urmând ca o nouă întâlnire să aibă loc la București, în luna ianuarie.

Restabilirea traficului maritim comercial este, de asemenea, esențială pentru a sprijini Ucraina. Kievul a avertizat că, în cazul în care porturile sale de la Marea Neagră rămân închise, s-ar putea vedea nevoit să reducă la jumătate recolta de cereale de anul viitor. Ministrul a avertizat că, în condițiile unui volum redus de schimburi comerciale și a unui număr mai mic de nave, „economia ucraineană nu va putea supraviețui”.

Odată cu instalarea iernii, Kievul se confruntă cu o penurie critică de echipamente de apărare aeriană și a solicitat aliaților săi transferul unor interceptoare Patriot PAC-3, de fabricație americană. România se numără printre cele șapte țări europene care dețin aceste sisteme de armament, extrem de solicitate; Oprea a declarat că România ar putea, „în principiu”, să își pună la dispoziție stocurile actuale, urmând ca acestea să fie înlocuite ulterior prin livrări de sisteme PAC-3 din Statele Unite.

„Suntem în discuții cu Ucraina, cu partenerii noștri europeni, precum și cu Statele Unite”, a afirmat el. „Intenția tuturor este de a găsi o soluție.”