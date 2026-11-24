Ce bani primește România de la UE după 2028. Dezbatere publică la Palatul Cotroceni

<1 minut de citit Publicat la 07:05 24 Noi 2026 Modificat la 07:05 24 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Palatul Cotroceni găzduiește marți, de la ora 13:00, o dezbatere publică despre bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 și despre poziția pe care România o susține în negocierile aflate acum în desfășurare, notează Agerpres.

Evenimentul este organizat de Administrația Prezidențială și are un scop dublu: să informeze publicul despre stadiul discuțiilor de la nivel european și să adune opinii de la cei care vor simți direct efectele viitorului buget.

Reprezentanții ministerelor care coordonează din partea României acest proces vor prezenta cele mai recente informații despre negocierile pentru adoptarea cadrului financiar multianual, adică bugetul pe termen lung al Uniunii.

La întâlnire sunt așteptați oameni din mediul de afaceri, din organizațiile societății civile și din mediul academic, dar și specialiști în afaceri europene. În sesiunile dedicate, aceștia vor putea discuta direct cu oficialii guvernamentali, le vor putea adresa întrebări și vor putea veni cu propuneri.

Din partea Administrației Prezidențiale vor participa consilierii prezidențiali Valentin Naumescu și Radu Burnete, alături de consiliera de stat Diana Punga.

Dezbaterea are loc cu doar câteva zile înainte de un moment important pentru viitorul buget european. Tema va fi discutată și la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European programată la finalul acestei săptămâni.