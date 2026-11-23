Florin Manole anunță că PSD vrea majorarea pensiilor cu procentul prevăzut de lege. Ce se întâmplă cu ajutorul pentru plata curentului

2 minute de citit Publicat la 16:50 23 Noi 2026 Modificat la 16:50 23 Noi 2026

Pensiile românilor ar putea creşte în 2027. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că PSD vrea ca pensiile să fie majorate cu procentul prevăzut de lege - aproximativ 7,3%, așa cum anunța ministrul anterior. În același timp, partidul ia în calcul și prelungirea sprijinului acordat persoanelor vulnerabile pentru plata facturilor la energie electrică. Manole spune că există deschidere pentru continuarea acestei măsuri, însă condițiile și sumele acordate vor fi stabilite abia după discuțiile cu premierul și ministrul Finanțelor.

„Obiectivul nostru principal este să facem majorarea pensiilor cu procentul pe care îl prevede legea. Discuţii despre ajutoare one-off nu au existat, însă există o discuţie despre prelungirea schemei de sprijin pentru consumatorul vulnerabil, în ceea ce priveşte electricitatea. Sunt foarte optimist că asta se va întâmpla”, a declarat Florin Manole, după întâlnirea conducerii PSD cu reprezentanții sindicatelor.

Ce se întâmplă cu ajutorul pentru plata facturilor la energie

Ministrul Muncii a explicat că există disponibilitate pentru continuarea schemei de sprijin, dar că deocamdată nu s-a stabilit nici cât timp va fi prelungită, nici ce sume vor primi beneficiarii. Aceste detalii urmează să fie discutate în Guvern.

„Nu vreau să angajez guvernul acum, dar disponibilitatea pentru prelungirea, pentru o anumită perioadă, a acelei scheme de sprijin pentru consumatorul vulnerabil, există şi un angajament luat cu Banca Mondială la sfârşitul anului trecut referitor la această temă”, a spus Manole.

El a precizat că pragurile de venit și cuantumul sprijinului vor fi stabilite după consultările cu premierul și ministrul Finanțelor.

Florin Manole, despre avertismentul ministrului Finanțelor: „Trebuie să manifestăm prudenţă”

Florin Manole a fost întrebat și despre declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, care a avertizat că România nu își permite schimbări fiscale majore și că este nevoie de prudență, în contextul discuțiilor privind reducerea taxelor pe muncă, în special pentru salariul minim.

Ministrul Muncii a spus că este de acord cu această abordare, dar că Guvernul trebuie să analizeze și propunerile venite din partea sindicatelor și patronatelor. Potrivit acestuia, orice măsură privind taxele sau veniturile populației trebuie discutată atât cu Ministerul Finanțelor, cât și cu premierul, iar deciziile nu pot fi luate de un singur ministru.

Manole a atras însă atenția că prudența bugetară nu trebuie să însemne ignorarea problemelor cu care se confruntă angajații și pensionarii, mai ales după doi ani în care veniturile au fost înghețate, iar prețurile au continuat să crească.

„Cred că trebuie să manifestăm prudenţă, e corect ce spune Ministrul Finanţelor, dar trebuie să manifestăm şi atenţie referitor la puterea de cumpărare şi la corecta remunerare a cetăţenilor sau la corecta compensare a celor care după 2 ani de îngheţare au puterea de cumpărare diminuată drastic”, a mai afirmat Manole.