De unde ar putea veni banii pentru creșterea pensiilor cu 7,3%. Florin Manole: „Scăderea altor cheltuieli bugetare”

1 minut de citit Publicat la 14:09 11 Noi 2026 Modificat la 14:09 11 Noi 2026

Presiunea nu trebuie să cadă pe umerii pensionarilor, a declarat Florin Manole. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că va propune indexarea pensiilor cu 7,3%, conform prevederilor legale. El a subliniat că Guvernul trebuie să respecte atât legea privind majorarea pensiilor, cât și angajamentele asumate pentru reducerea deficitului bugetar.

În cazul în care bugetul nu va putea susține o creștere a pensiilor de 7,3%, ministrul spune că va propune reducerea altor cheltuieli bugetare, astfel încât presiunea reducerii deficitului să nu fie suportată de pensionari.

„Propunerea o voi face conform legii. Mă refer la procentul care va reieși din calcule în momentul respectiv, adică înainte de legea bugetului. Domnul președinte a spus niște lucruri pe care le-am spus și eu, foarte serioase și reale. Trebuie și vrem să respectăm legea în ceea ce privește majorarea pensiilor.

Doi, trebuie și vom respecta, cu certitudine, și angajamentele pe care guvernele României din ultimii ani și le-au luat referitoare la traiectoria de reducere a deficitului.

Cum se pot împăca cele două? Dacă este nevoie și dacă bugetul nu va putea suporta o creștere a pensiilor de 7,3%, atunci cred că este de datoria mea să vin cu soluții alternative referitoare la scăderea altor cheltuieli bugetare, astfel încât să nu avem presiunea reducerii deficitului pentru al treilea an consecutiv pe umerii pensionarilor. Nimeni nu își dorește așa ceva. Trebuie să găsim soluții. Am toată disponibilitatea să găsim soluții în legătură cu păstrarea țintei de deficit.

În același timp, presiunea nu trebuie să cadă pe umerii pensionarilor”, a declarat Florin Manole.

Ce a spus Nicușor Dan despre creșterea pensiilor

Președintele Nicușor Dan a declarat marți seară, într-o conferință de presă la Cotroceni, că pensiile românilor ar trebui majorate în 2027, însă procentul va fi stabilit abia după ce Guvernul va face calculele pentru bugetul de anul viitor.

Întrebat de jurnalista Antena 3 CNN Cătălina Porumbel dacă pensiile ar putea crește cu doar 5%, în loc de procentul prevăzut de lege, șeful statului a spus că, deocamdată, nu există cifrele necesare pentru a lua o deciie.