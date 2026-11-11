Câți bani vor primi pensionarii în decembrie și ce se întâmplă cu indexarea pensiilor de anul viitor. Anunțul lui Florin Manole

3 minute de citit Publicat la 09:24 11 Noi 2026 Modificat la 09:24 11 Noi 2026

Ajutorul pentru pensionari va fi acordat diferențiat, în funcție de trei praguri de venit. Florin Manole. Foto: Guvernul României

Aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie a doua tranșă a ajutorului acordat prin pachetul de solidaritate. Sumele vor fi cuprinse între 300 și 500 de lei, în funcție de valoarea pensiei, a anunțat marți ministrul Muncii, Florin Manole, la Digi24.

Ajutorul va fi acordat diferențiat, în funcție de trei praguri de venit: pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei, iar persoanele care au pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.

„Sunt trei praguri de venit: pensii până în 1.500 de lei - acei oameni vor primi 500 de lei; cei care au pensiile între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar cei care au între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei. Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și reprezintă, de fapt, a doua jumătate a sprijinului pentru pensionari din pachetul de solidaritate”, a explicat ministrul.

Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în 2027

Întrebat despre posibilitatea majorării pensiilor cu 7,3% anul viitor și dacă acest procent este confirmat în urma discuțiilor cu Ministerul Finanțelor, Florin Manole a precizat că valoarea rezultă dintr-un calcul bazat pe indicatorii macroeconomici prevăzuți de lege, nu dintr-o estimare personală.

„Nu este estimarea mea, este un calcul care ține cont de indicatorii macroeconomici folosiți în aplicarea legii. Asta înseamnă că vom merge către ministrul de Finanțe și către premier cu ceea ce înseamnă aplicarea legii”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a subliniat că respectarea limitelor bugetare nu ar trebui să se facă prin transferarea unei noi presiuni asupra pensionarilor, amintind că aceștia au fost deja afectați de măsurile din ultimii doi ani și de creșterea prețurilor.

„Nevoia de a rămâne în limitele bugetare agreate și pe care le vom respecta trebuie să se facă fără a pune presiune o dată în plus pe pensionari, pentru că asta s-a întâmplat deja în doi ani. Și este mult prea mult, pentru că inflația apasă foarte mult”, a afirmat ministrul.

Referitor la aplicarea unei eventuale indexări și în cazul pensiilor din sistemele speciale, Florin Manole a precizat că majorarea vizează componenta contributivă a fiecărei pensii.

„Sistemul de pensii, și nu doar în România, ci în Europa, este axat pe contributivitate. Dacă dumneavoastră ați avea un salariu timp de 30 sau 40 de ani, dublu față de al meu, în condițiile în care am lucrat aceeași perioadă, dar pe mai puțini bani, vă așteptați legitim, conform acestui sistem, să aveți o pensie dublă. Asta înseamnă că ea rămâne dublă la fiecare creștere, fiind bazată pe contributivitate. Așa funcționează și așa trebuie să funcționeze”, a declarat ministrul.

Aproape 200.000 de pensionari din București au pensii sub 3.000 de lei

Ministrul Muncii a atras atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă pensionarii cu venituri mici, în special cei care locuiesc în marile orașe, unde costurile de trai sunt mai ridicate.

Florin Manole a dat exemplul Bucureștiului, unde aproape 200.000 de pensionari au pensii mai mici de 3.000 de lei. El a menționat că și părinții săi au venituri sub acest prag, însă faptul că locuiesc în mediul rural îi ajută să suporte mai ușor cheltuielile, deoarece pot produce o parte dintre alimentele de care au nevoie.

„Mi se pare extrem de presant pentru pensionarii din marile orașe să ai o pensie mică și cheltuieli mai mari, pentru că totul costă mai scump. Pentru oamenii aceștia trebuie să avem tichetul de energie, ajutorul pentru lemne. În mediul rural trebuie să avem alte beneficii”, a spus ministrul.

Tichetele de energie ar putea fi prelungite și în lunile de iarnă

Florin Manole a anunțat că va propune prelungirea tichetelor de energie și după sfârșitul acestui an, când expiră actuala schemă de sprijin.

Ajutorul acordat în prezent este de 50 de lei pe lună pentru fiecare gospodărie, nu pentru fiecare persoană, și se calculează în funcție de contractul de electricitate. Peste 700.000 de gospodării beneficiază de acest sprijin, ceea ce înseamnă aproximativ 2,2-2,3 milioane de persoane, potrivit estimărilor prezentate de ministru.

Acesta a precizat că propunerea va fi discutată cu instituțiile implicate, inclusiv Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor și Președinția. Deocamdată, nu a fost stabilită valoarea ajutorului sau categoria de beneficiari pentru eventualele luni suplimentare.

„Cu prudență față de buget și cu decență față de colaborarea cu ceilalți colegi, vă spun că voi propune să prelungim și pentru celelalte luni ale iernii. Nu vreau să anticipez valoarea și pragurile, pentru că am avut deja de două ori grup de lucru la Ministerul Muncii și la Ministerul Energiei. Ne consultăm și cu Președinția, vom avea consultări și cu Ministerul Finanțelor. Vom fi moderați, adică nu va fi un festival de cheltuieli, pentru că nu ne permitem”, a declarat ministrul.