Ce se întâmplă cu pensiile românilor în 2027. Nicușor Dan spune că e nevoie de o majorare, dar pune o condiție: „E absolut esențial”

1 minut de citit Publicat la 21:45 10 Noi 2026 Modificat la 22:00 10 Noi 2026

Pensiile românilor ar putea creşte în 2027. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a declarat marți seară, într-o conferință de presă la Cotroceni, că pensiile românilor ar trebui majorate în 2027, însă procentul va fi stabilit abia după ce Guvernul va face calculele pentru bugetul de anul viitor. Întrebat de jurnalista Antena 3 CNN Cătălina Porumbel dacă pensiile ar putea crește cu doar 5%, în loc de procentul prevăzut de lege, șeful statului a spus că, deocamdată, nu există cifrele necesare pentru a lua o decizie.

„Cred că este nevoie de o indexare a pensiilor”, a declarat Nicușor Dan, explicând că procentul majorării va trebui stabilit în urma discuțiilor despre bugetul pe 2027, care vor începe în curând și pe care speră să le vadă încheiate până la sfârșitul acestui an.

Președintele a insistat însă că orice decizie privind creșterea pensiilor trebuie luată ținând cont de situația financiară a țării și de obligația Guvernului de a reduce deficitul bugetar.

„Este absolut esențial ca România să își păstreze ținta de deficit, adică bugetul din 2027 să păstreze angajamentul pe care ni l-am luat pe 2027”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan, întrebat dacă pensiile vor crește cu doar 5% în 2027

Cătălina Porumbel l-a întrebat apoi pe președinte dacă acest lucru înseamnă că pensiile nu vor fi indexate cu 7,4%, procentul menționat ca fiind prevăzut de lege, ci cu doar 5%, așa cum s-a discutat în negocierile politice.

Nicușor Dan a respins ideea că s-ar fi stabilit deja un asemenea procent.

„Nu poate să existe un astfel de zvon, pentru că socoteala procentului de indexare a pensiilor vine din toată socoteala pe toate veniturile și toate cheltuielile bugetului național. Aceste cifre nu există în momentul de față”, a declarat președintele

Ce spune Nicușor Dan despre o eventuală majorare a taxelor

Cătălina Porumbel l-a întrebat pe președinte și dacă românii pot primi garanții că principalele taxe nu vor fi majorate anul viitor.

Nicușor Dan nu a oferit o garanție personală, explicând că decizia aparține Guvernului.

El a amintit însă că „toți oamenii politici, miniștrii, partide politice care susțin guvernul au spus asta public”.