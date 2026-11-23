UE insistă pe negocieri multilaterale privind Ucraina ca răspuns la propunerea Moscovei. "Trebuie să aibă loc în forumul potrivit"

1 minut de citit Publicat la 16:20 23 Noi 2026 Modificat la 16:29 23 Noi 2026

UE insistă pe negocieri multilaterale privind Ucraina ca răspuns la propunerea Moscovei. "Trebuie să aibă loc în forumul potrivit". Sursa foto: Getty Images

Uniunea Europeană a insistat luni că este hotărâtă să participe la reuniuni multilaterale privind negocierile de pace cu Ucraina ca răspuns la propunerea Kremlinului ca europenii să meargă la Moscova pentru a evalua dacă aceştia pot participa la procesul de negocieri, informează EFE, conform Agerpres. "Aceste conversaţii trebuie să aibă loc în forumul potrivit, adică cu participarea deplină a aliaţilor NATO şi a statelor membre UE", a transmis purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, Paula Pinho.

"Într-adevăr, suntem conştienţi de această invitaţie şi rămânem hotărâţi să ne întâlnim într-un format multilateral, dornici să colaborăm în acest sens", a declarat purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, Paula Pinho, la conferinţa de presă zilnică a instituţiei.

Purtătoarea de cuvânt a asigurat că poziţia UE "nu s-a schimbat de săptămâna trecută", întrucât vede mai întâi necesitatea unui armistiţiu înainte de a "intra în discuţii privind arhitectura de securitate a Europei".

"Aceste conversaţii trebuie să aibă loc în forumul potrivit, adică cu participarea deplină a aliaţilor NATO şi a statelor membre UE, aşadar ne menţinem ferm poziţia, aşa cum v-am comunicat deja anterior", a concluzionat ea.

La rândul său, Christian Wigand, purtătorul de cuvânt al şefei diplomaţiei comunitare, Kaja Kallas, a afirmat că însărcinatul cu afaceri al Rusiei la UE a fost convocat vineri la o întâlnire de nivel tehnic în cadrul Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE).

Funcţionarii europeni i-au prezentat oficialului rus chestiunea daunelor suferite de ambasadele din Kiev, precum cea a Olandei, afectată săptămâna trecută de atacuri ruseşti, şi au subliniat că, potrivit dreptului internaţional, este "inacceptabil ca atacuri să aibă loc împotriva clădirilor diplomatice".

"Oricum, acestea beneficiază de protecţie conform dreptului internaţional", a subliniat purtătoarea de cuvânt, care a spus că, pentru UE, "este clar că vom creşte şi mai mult ajutorul acordat Ucrainei şi vom pune presiune asupra Rusiei".

Luni, Kremlinul a confirmat, prin purtătorul său de cuvânt Dmitri Peskov, disponibilitatea pentru întâlniri cu reprezentanţi ai UE la Moscova pentru a evalua dacă aceştia pot participa la procesul de pace cu Ucraina.

Joi, preşedintele rus, Vladimir Putin a dezvăluit, într-o conferinţă de presă la Shenzhen, că Rusia a invitat reprezentanţi ai UE la Moscova pentru a explica agenda cu care ar participa la viitoarele runde de negocieri de pace cu Ucraina.