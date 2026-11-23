În România, aproximativ 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne. Sursa foto: Getty Images

Aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România se încălzesc cu lemne, motiv pentru care reprezentanții industriei forestiere cer lansarea programului „Rabla pentru sobe”, al cărui Ghid de finanțare a fost aprobat încă din martie 2025. Asociația Forestierilor din România (ASFOR) solicită începerea programului, suspendat înainte de lansare, și atrage atenția că amânarea mecanismului european ETS2 până în 2030 nu rezolvă problemele gospodăriilor care folosesc lemne pentru încălzire, potrivit Agerpres.

'Solicitarea vine după ce Guvernul a aprobat, la 20 noiembrie 2026, memorandumul privind dosarele europene de interes prioritar, prin care România susține amânarea până în 2030 a mecanismului ETS2. ETS2 extinde sistemul european de certificate de emisii la încălzirea clădirilor și la transportul rutier. Aplicarea lui a fost deja amânată până la 1 ianuarie 2028. Mecanismul privește combustibilii fosili, precum gazele naturale, motorina, benzina și cărbunele. Biomasa solidă, inclusiv lemnul de foc, nu intră în sfera lui de aplicare', se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în România, aproximativ 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne, cele mai multe în mediul rural. În acest context, specialiștii sunt de părere că, pentru aceste gospodării, amânarea ETS2 nu modifică nici costul încălzirii, nici consumul de lemn.

Calculele ASFOR evidențiază faptul că, la un preț de 45-70 de euro pe tona de carbon, taxa pe emisii ar adăuga între 0,55 și 0,85 lei la litrul de motorină, respectiv între 45 și 70 de lei la megawattul-oră de gaz, fără TVA. Astfel, pentru o gospodărie încălzită cu gaz, costul ar fi de aproximativ 450-700 de lei pe an, în timp ce pentru o gospodărie încălzită cu lemne, costul ar fi zero.

'Amânarea ETS2 protejează factura la gaz și la carburanți, iar prudența este de înțeles. Gospodăriile care se încălzesc cu lemne nu intrau însă sub incidența acestei taxe. Pentru ele, soluția este o sobă eficientă, iar programul care o finanțează există pe hârtie din martie 2025. Înainte să vorbim despre extindere, programul trebuie pornit', susține președintele ASFOR, Ciprian Dumitru Muscă, citat în comunicat.

În opinia asociației, tema încălzirii cu lemne este însoțită de o dezinformare persistentă, potrivit căreia Uniunea Europeană ar interzice sobele. Reprezentanța Comisiei Europene în România a răspuns public, în data de 5 martie 2025: 'Nu intenționăm să eliminăm treptat sobele pe bază de lemn, cărbune sau peleți'. Regulile europene de proiectare ecologică privesc doar aparatele noi puse în vânzare și nu se aplică sobelor deja instalate în locuințe.

Totodată, ASFOR precizează că nici ETS2 nu se referă la lemnul de foc.

'Programul 'Rabla pentru sobe' face opusul unei interdicții: statul plătește 70% dintr-o sobă nouă, care arde tot lemne, peleți sau brichete, cu un randament de minimum 80%. Ghidul de finanțare al programului 'Rabla pentru sobe' a fost aprobat prin Ordinul nr. 606/2025 și publicat în Monitorul Oficial la 11 martie 2025. Primăriile din zona montană s-au putut înscrie între 31 martie și 11 aprilie 2025. La 18 iunie 2025, Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat suspendarea lansării programelor de finanțare. De la publicarea ordinului au trecut peste 20 de luni, iar gospodăriile vizate au intrat în a doua iarnă fără ca programul să ajungă la ele. Programul are un buget anunțat de 500 de milioane de lei. Statul acoperă 70% din costul unei sobe eficiente, în limita a 10.000 de lei. Etapa-pilot vizează 50.000 de sobe din localitățile montane din 27 de județe', se menționează în comunicat.

Datele Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) relevă că randamentul mediu al unei sobe din mediul rural este de 20-25%, iar o sobă eficientă poate reduce consumul de lemn cu până la o treime. Cele 50.000 de sobe reprezintă 1,4% din gospodăriile care se încălzesc cu lemne.

ASFOR sugerează că programul poate fi finanțat din Fondul Social pentru Climă, instituit prin Regulamentul (UE) 2023/955, care a fost creat ca pereche a ETS2, pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile energetic.

'Calendarele au fost însă despărțite: taxa a fost amânată la 2028, iar fondul funcționează din 2026 până în 2032. Alocarea estimată pentru România este cuprinsă între 5 și 6 miliarde de euro, din care aproximativ 3,4 miliarde pentru eficiența energetică a clădirilor. Dacă ETS2 ar porni în 2030, așa cum susține România, taxa ar începe cu doi ani înainte de închiderea fondului. Etapa-pilot a programului 'Rabla pentru sobe', de 500 de milioane de lei, reprezintă mai puțin de 2% din alocarea României', arată asociația.

În același timp, reprezentanții organizației de profil solicită ca programul să fie înscris ca măsură distinctă în Planul Național Social pentru Climă, în așa fel încât banii europeni să poată fi folosiți pentru sobe eficiente. De asemenea, asociația cere publicarea unui calendar ferm pentru contractele cu primăriile și pentru decontări, iar după etapa-pilot, extinderea programului să se facă la toate gospodăriile care se încălzesc cu lemne, cu finanțare din Fondul Social pentru Climă.