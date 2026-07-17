10 țări, inclusiv România, au cerut UE să renunțe la taxa pe carbon pentru combustibili. Când ar trebui să intre în vigoare

Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, România și Slovacia au semnat declarația. Foto: Getty Images

Zece țări, între care se numără și România, au cerut Uniunii Europene să revină asupra deciziei de a introduce o nouă taxă de carbon pentru combustibili, potrivit unui declarații comune, relatează Reuters. ETS2 ar urma să intre în vigoare în 2028, după ce a fost deja amânată un an. Însă, țările opozante au împreună suficiente voturi pentru a o bloca, ceea ce le-ar putea pune în conflict cu țările care o susțin, relatează Reuters.

Opoziția acestor țări față de noua taxă riscă să dea peste cap planurile Bruxelles-ului de actualiza principala politică de mediu, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), și ar putea isca un conflict cu statele care sunt în favoarea taxei, precum Germania și Suedia.

Comisia Europeană a propus o revizuire a ETS, în urma căreia centralele, fabricile, companiile aeriene și firmele de transport să plătească pentru emisiile lor de CO₂.

Într-o declarație comună transmisă Comisiei Europene marți, 10 țări au spus că reviziuirea ar trebui să includă eliminarea taxei pe CO₂, cunoscută sub denumirea de ETS2, pe care UE intenționează să o aplice, începândul cu anul 2028, pe combustibilii utilizați pentru încălzire și transport.

„Cetățeniii europeni nu ar trebuie să fie supuși unor noi taxe de mediu având în vedere contextul economic și geopolitic. Taxa ETS2 ar trebui dezbăută în cadrul acestei revizuiri și reconsiderată cu atenție”, se arată în declarația celor 10 țări.

Taxa s-ar aplica și mașinilor și centralelor din locuințe

Specialistul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat că această nouă taxă s-ar aplica inclusiv persoanelor fizice pentru mașinile pe care le conduc, dar și pentru centralele din locuințe sau de pe scară. Aplicarea acestei taxe ar însemna scumpiri semnificative.

„România s-a aliat cu alte 10 țări cu o propunere de reconsiderare acestei taxe pentru tot ce înseamnă transportatorii, adică atât pentru transportatori persoane fizice cât și pentru transportatori persoane juridice, de așa natură încât printr-o nouă taxare să nu se ajungă să crească prețul semnificativ.



La nivelul Asociației Energia Inteligente am făcut o analiză ce înseamnă această taxă în conformitate cu emisiile care sunt în momentul de față, atât la nivelul mașinilor cât și la nivelul clădirilor, pentru că s-ar taxa inclusiv centralele care există la nivelul apartamentelor sau la nivelul scărilor și care consumă gaze naturale, care consumă gaz natural lichefiat.

Ori o astfel de situație, per total, ar determina scumpiri destul de importante și, într-un final, ar duce la o creștere a costurilor”, a spus Dumitru Chisăliță la Antena 3 CNN.

Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, România și Slovacia au semnat declarația, în care au cerut, de asemenea, modificări și pe piața actuală de carbon.

De exemplu, aceste țări au cerut ca UE să acorde industriei mai multe certificate gratuite de emisii de CO₂, fără condiții extinse. Comisia Europeană a indicat că dorește să ofere mai multe certificate gratuite doar companiilor care acceptă să investească în decarbonizarea activităților lor în Europa.

Taxa pe CO₂ a fost amânată cu un an deja

În fața opoziției guvernelor îngrijorate că noua taxă pe carbon aplicată combustibililor ar putea crește prețurile pentru consumatori, Bruxelles-ul a amânat deja introducerea acesteia cu un an.

„Da, practic la momentul în care s-a hotărât că tot ce există în Europa ca și poluator și emisii de dioxid de carbon să fie taxat s-a împărțit în două această perioadă. A existat o primă perioada în care se taxează marile companii, se taxează producătorii de energie electrică și energie termică mare, iar în momentul de față ar trebui să intre în vigoare, în circa un an jumătate, o nouă taxă care să taxeze, să spunem, emisiile mici de la micii poluatori, cum ar fi persoanele fizice, cum ar fi transportatorii, cum ar fi micile firme”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Susținătorii măsurii afirmă că aceasta este esențială pentru accelerarea tranziției către mașini mai puțin poluante și sisteme de încălzire mai ecologice.

Veniturile obținute din taxa pe CO₂ ar urma să fie reinvestite pentru a ajuta oamenii să treacă la tehnologii curate, reducând astfel povara asupra consumatorilor.

Comisia a declarat că nu dorește să modifice suplimentar măsura înainte ca aceasta să intre în vigoare, pentru a le oferi companiilor timp suficient să se pregătească.

Totuși, atunci când guvernele naționale și legislatorii europeni vor negocia și aproba modificările pieței de carbon, aceștia ar putea introduce propriile amendamente, inclusiv în ceea ce privește taxa ETS2.

Cele 10 țări care susțin declarația dispun de suficiente voturi în sistemul UE pentru a bloca modificările la care se opun.