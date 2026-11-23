Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac va fi construit din nou în această iarnă, după un an de pauză. Când vor putea turiștii să îl viziteze

1 minut de citit Publicat la 14:37 23 Noi 2026 Modificat la 14:37 23 Noi 2026

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac este una dintre atracțiile turistice de iarnă din ultimii 19 ani, din județul Sibiu. Foto: Getty Images

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, situat la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, va fi construit din nou în această iarnă, după ce în sezonul trecut proiectul a fost anulat din cauza temperaturilor ridicate, au anunțat luni, pe Facebook, reprezentanții obiectivului turistic, potrivit Agerpres.

„Pornim construcția Hotelului de Gheață. Se construiește și iarna aceasta, la Bâlea Lac, lângă cabană. Lucrările depind de vreme - revenim cu detalii pe măsură ce prinde formă”, se arată în postarea respectivă.

Reprezentanții hotelului îi invită pe turiști să viziteze construcția în perioada sărbătorilor de iarnă, însă nu au anunțat deocamdată o dată exactă pentru finalizarea lucrărilor.

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac este una dintre atracțiile turistice de iarnă din ultimii 19 ani, din județul Sibiu. Construcția este realizată sezonier din gheață și zăpadă, în funcție de condițiile meteorologice.

Anul trecut, din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate, Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu a mai fost construit.

În iarna anului 2024, prețul pentru o noapte de cazare varia între 100 și 150 de euro, în funcție de cameră și de tematica aleasă.

Pentru construcția hotelului sunt folosite ”cărămizi” de gheaţă decupate din calota formată pe lacul Bâlea, care se îmbină între ele cu ”mortar” din zăpadă şi apă.

Forma camerelor şi a celorlalte încăperi este de iglu, cu diferite diametre.

Tema ediției din 2024 a fost muzica clasică internaţională, fiecare cameră a hotelului purtând numele unei mari personalităţi (compozitor sau dirijor) din acest domeniu.

În fiecare sezon, Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac a atras câteva mii de vizitatori, turişti români, dar şi din străinătate.