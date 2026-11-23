2 minute de citit Publicat la 14:30 23 Noi 2026 Modificat la 14:30 23 Noi 2026

Maia Sandu a acuzat Rusia că desfăşoară un "război cognitiv". Foto: Getty Images

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a declarat luni îngrijorată că alegeri care vor avea loc anul viitor în mai multe ţări europene ar putea fi influenţate de campanii în care Rusia să încerce să "modeleze" opţiunile alegătorilor, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

"Vreau să lansez un avertisment către toate ţările care se pregătesc pentru alegeri. Alegerile sunt momentul în care oamenii îşi transformă convingerile, fricile şi percepţiile în decizii. Şi este posibil ca Rusia să le modeleze de mulţi ani", a susţinut Maia Sandu, într-un discurs la Adunarea Parlamentară a NATO, care se desfăşoară la Berlin.

Ea a acuzat Rusia că desfăşoară un "război cognitiv", în care nu ar fi vorba doar despre "a convinge oamenii să creadă ceva fals, ci şi despre modelarea fricilor şi a îndoielilor prin care iau decizii".

În acest sens, a adăugat Maia Sandu, Rusia a încercat să convingă că viitorul Republicii Moldova nu este în UE, sau că o victorie rusească în Ucraina este doar o chestiune de timp.

"Rusia vrea să ne facă să credem că un viitor diferit este inevitabil, că victoria sa este doar o chestiune de timp, că ţări precum Republica Moldova sunt prea mici pentru a rezista şi că nici măcar democraţiile cele mai mari nu pot suporta presiunea sa", a mai spus Maia Sandu.

"Credeau că era o chestiune de zile căderea Ucrainei. Aproape cinci ani mai târziu, ucrainenii continuă să-şi apere ţara. Credeau că Republica Moldova va ceda în faţa presiunii. Dar cetăţenii noştri şi-au apărat libertatea şi alegerea lor", a continuat ea, făcând aluzie aparent la referendumul din 2024, la care 50,46% dintre cetăţenii moldoveni prezenţi la urme au votat pentru includerea apartenenţei la UE în Constituţia ţării.

"Cunoaştem pericolele care ne aşteaptă, dar de asemenea ştim ce putem realiza atunci când suntem uniţi", a concluzionat Maia Sandu, în aplauzele celor prezenţi.

„Superciclu” electoral în Europa

Spania dă startul unui „superciclu” electoral european, cu alegeri anticipate la data de 29 noiembrie. The Guardian scrie că cel mai probabil coaliția socialistă condusă de premierul Pedro Sanchez va pierde alegerile în fața partidelor de dreapta, respectiv Partidul Popular (PP), conservator, și formațiunea de extremă dreapta Vox, care guvernează deja împreună în unele regiuni spaniole.

Urmează apoi alegeri prezidențiale și parlamentare în Franța, în primăvară. La prezidențiale, francezii ar putea alege între doi candidați extremiști. Favorita clară în cursa prezidențială este Marine Le Pen, reprezentanta partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), aflată cu mult înaintea radicalului de extremă stânga Jean-Luc Mélenchon și a unei opoziții tradiționale profund divizate.

În Polonia, coaliția liberală condusă de premierul Donald Tusk pare să aibă zilele numărate. La alegerile de anul viitor, partidele naționaliste, care cumulează aproape jumătate din voturile la nivel național, ar putea înlătura-o de la putere.

În Italia, Giorgia Meloni, al cărei partid, Frații Italiei, are rădăcini în extrema dreaptă, speră să obțină un al doilea mandat la alegerile programate până la sfârșitul anului 2027. Între timp, ea se confruntă cu presiuni din partea formațiunii nou-înființate Viitorul Național, aflată și mai la dreapta.





