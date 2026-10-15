Nicușor Dan și Giorgia Meloni au reunit liderii „Prietenilor Coeziunii”: Cer protejarea fondurilor UE în viitorul buget european

2 minute de citit Publicat la 12:50 15 Oct 2026 Modificat la 12:52 15 Oct 2026

Cei doi lideri au anunțat că statele din grup vor rămâne unite în jurul a patru obiective. FOTO: Nicușor Dan/X

Președintele Nicușor Dan și premierul italian Giorgia Meloni s-au întâlnit joi, la Bruxelles, unde se desfășoară Summitul Consiliului European, cu ceilalți șefi de stat și de guvern din grupul „Prietenii Coeziunii”, pentru a stabili prioritățile comune în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene.

Cei doi lideri au anunțat că statele din grup vor rămâne unite în jurul a patru obiective în discuțiile privind următorul buget al UE.

Prioritățile anunțate de Nicușor Dan și Georgia Meloni

Prima prioritate este asigurarea unor resurse suficiente pentru toate obiectivele comune ale Uniunii. De asemenea, liderii vor să protejeze politica de coeziune și agricultura, atât în ceea ce privește finanțarea, cât și regulile de implementare.

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Celelalte două priorități vizează contribuții echitabile din partea statelor membre și eliminarea reducerilor aplicate contribuțiilor naționale la bugetul UE.

Nicușor Dan și Giorgia Meloni au transmis că vor continua să colaboreze pentru ca aceste obiective să fie reflectate în acordul final privind viitorul buget european.

„Împreună cu Giorgia Meloni, am reunit șefii de stat și de guvern din grupul Prietenii Coeziunii, înainte de reuniunea Consiliului European.

Vom rămâne uniți pe parcursul negocierilor privind următorul buget al UE, în jurul a patru priorități:

1. Resurse suficiente pentru a răspunde tuturor priorităților noastre comune.

2. Protejarea politicii de coeziune și a agriculturii, atât în ceea ce privește finanțarea, cât și regulile de implementare.

3. Contribuții echitabile din partea statelor membre.

4. Fără reduceri ale contribuțiilor naționale”, a scris Nicușor Dan pe X.

Mesajul a fost reluat de Georgia Meloni.

Președintele României, Nicușor Dan, și premiera Italiei, Giorgia Meloni, au coinițiat și coordonat redactarea și trimiterea unei scrisori din partea celor 17 state membre ale Grupului „Prietenii Coeziunii”, către Consiliul UE, prin care se solicită păstrarea fondurilor europene pentru politicile de coeziune și agricole, în bugetul Uniunii pe 2028-2034.

„Împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, am reunit 17 state membre UE din Grupul Prietenilor Coeziunii în jurul unui obiectiv comun: menținerea agriculturii și a coeziunii ca priorități centrale în următorul exercițiu bugetar european”, a anunțat Nicușor Dan, la începutul lunii octombrie.