Nicușor Dan și Georgia Meloni, la reuniunea grupului “Prietenii Coeziunii”: “Vom continua să pledǎm pentru un buget al UE ambițios”

1 minut de citit Publicat la 23:30 18 Iun 2026 Modificat la 23:30 18 Iun 2026

Întâlnirea a avut loc înaintea discuţiilor privind cadrul financiar multianual (MFF) 2028-2034. FOTO: Facebook/Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a organizat joi, împreună cu premierul italian, Giorgia Meloni, prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii” la nivel de lideri.

Întâlnirea a avut loc înaintea discuţiilor privind cadrul financiar multianual (MFF) 2028-2034, a anunţat şeful statului român pe Facebook.

“Împreună cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, am organizat prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii” la nivel de lideri, înaintea discuțiilor privind Cadrul Financiar Multianual (MFF) 2028–2034.

Vom continua să pledǎm pentru un buget al UE ambițios, cu resurse suficiente pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, precum și pentru consolidarea competitivității generale în întreaga Uniune Europeană”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan participă joi și vineri la reuniunea Consiliului European de vară, care are loc la Bruxelles.

Agenda reuniunii include: sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și avansarea parcursului lor de aderare, viitorul Cadru financiar multianual 2028-2034, securitatea și apărarea europene, competitivitatea și provocările economice globale. Nicușor Dan va sublinia importanța unei condamnări a tentativelor Rusiei de escaladare a conflictului prin violarea 'repetată' a spațiului aerian al statelor UE.

“Pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune, ca urmare a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, Președintele Nicușor Dan va susține reflectarea adecvată în Concluziile Consiliului European a incidentelor cu recente cu drone, care au afectat mai multe state membre ale Uniunii Europene și populația civilă, inclusiv în cazul României. Președintele României va sublinia importanța unei condamnări ferme a tentativelor Rusiei de escaladare a conflictului, prin violarea repetată a spațiului aerian al statelor membre ale UE”, reiese dintr-un comunicat transmis de Administrația Prezidențială.