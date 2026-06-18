Ce a răspuns Nicușor Dan, la Bruxelles, când a fost întrebat dacă este de acord ca Guvernul Veștea să primească voturi de la AUR

Președintele Nicușor Dan, declarații de presă înaintea Consiliului European. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție, joi, la Bruxelles, înaintea Consiliului European, în legătură cu încercarea premierului desemnat Adrian Veștea de a obține voturile necesare pentru învestitură de la AUR și alți parlamentari suveraniști. „Trebuie să ne asigurăm că un guvern are majoritate, cu condiția unei direcții pro-occidentale”, a declarat președintele.

„Cu titlul general. Există o împărțire constituțională de atribuții. Și atribuția președintelui e să desemneze prim-ministrul. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări, am desemnat ceea ce am înțeles eu ca e posibilitatea să rezolvăm criza. Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor, mai departe nu vreau să fac foarte multe comentarii, putem să avem o discuție mult mai amplă atunci când acest proces se va finaliza, oricum se vor finaliza el”, a declarat președintele.

Întrebat despre posibilitatea ca învestirea guvernului Veștea să se facă cu voturi de la AUR, președintele a răspuns: „Când l-am desemnat, l-am desemnat să facă o majoritate”.

De asemenea, întrebat despre decizia celor care lucrează la formarea guvenrului Veștea de a căuta voturi în tabăra suveranistă, anti-occidentală, președintele a răspuns: „nu trebuie să o iau eu, trebuie să o ia prim-ministrul”.

„Lăsați-mă să mă întorc în țară să înțeleg și eu care sunt realitățile”, a mai precizat președintele Nicușor Dan. „Am niște limite constituționale în a mă pronunța pe partide”, a mai spus Nicușor Dan.

Acesta a ținut să ofere garanția că viitorul guvern va fi unul „pro-occidental” și va fi „un guvern care va fi foarte atent cu reformele”.