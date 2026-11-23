1 minut de citit Publicat la 19:10 23 Noi 2026 Modificat la 19:10 23 Noi 2026

Coca-Cola Europacific Partners produce și îmbuteliază celebra marcă de băuturi răcoritoare și alte băuturi răcoritoare în Franța, Germania, Spania, Marea Britanie, precum și în Benelux, Portugalia și Suedia. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a anunțat, luni, că a deschis o investigație oficială cu privire la un posibil comportament anticoncurențial al Coca-Cola Europacific Partners în sectorul băuturilor nealcoolice, informează un comunicat de presă al executivului european, potrivit Agerpres.

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), companie la care gigantul american al băuturilor răcoritoare Coca-Cola deține o participație de 19%, produce și îmbuteliază celebra marcă de băuturi răcoritoare și alte băuturi răcoritoare în Franța, Germania, Spania, Marea Britanie, precum și în Benelux (Belgia, Olanda și Luxemburg), Portugalia și Suedia.

Executivul comunitar vrea să evalueze dacă CCEP a încălcat normele UE în materie de concurență prin împiedicarea comerțului transfrontalier cu băuturi răcoritoare carbogazoase și cu băuturi pentru sportivi precum și prin refuzarea posibilității solicitate de anumiți clienți angro de a negocia achiziționarea acestor produse la nivel multinațional.

Comisia este preocupată de faptul că este posibil ca firma să fi abuzat de poziția sa dominantă în ceea ce privește furnizarea angro de băuturi răcoritoare carbogazoase și de băuturi pentru sportivi către clienți din afara sectorului localurilor de consum. Aceștia sunt clienții care vând produse pentru a fi consumate în afara punctelor de vânzare, cum ar fi supermarketurile și alte puncte de vânzare cu amănuntul, mai degrabă decât restaurantele, hotelurile și cafenelele.

„Consumatorii nu ar trebui să fie nevoiți să plătească mai mult doar pentru că locuiesc într-o țară a UE decât în alta”, a subliniat comisarul european pentru Concurență, Teresa Ribera, subliniind că practicile investigate ar putea „submina piața unică, limita concurența și, în cele din urmă, duce la prețuri mai mari și mai puține opțiuni pentru consumatori”.

Dacă sunt dovedite, practicile care fac obiectul investigației ar putea încălca normele UE în materie de concurență care interzic abuzul de poziție dominantă (articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), prin compartimentarea pieței unice pe baza frontierelor naționale.

Comisia subliniază că deschiderea unei investigații nu echivalează cu o judecată prematură privind rezultatul acesteia.

În 2023, autoritatea europeană din domeniul concurenței a abandonat o investiție asupra posibilelor practici anti-competitive ale Coca-Cola Co și firmelor Coca-Cola Europacific Partners și Coca-Cola Hellenic din cauza unor dovezi insuficiente.

Companiile care sunt găsite vinovate de încălcarea legislației UE cu privire la concurență riscă să primească o amendă de până la 10% din cifra lor globală de afaceri.