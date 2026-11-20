Ungaria primește de la Comisia Europeană toate cele 10 miliarde de euro, din fonduri PNRR, blocate în perioada lui Viktor Orban

Noul guvern al premierului Peter Magyar a realizat aproape toate reformele cerute pentru deblocarea fondurilor europene. În imagine: Peter Magyar, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a anunţat vineri plata a 10 miliarde de euro către Ungaria, sumă care corespunde fondurilor ce revin acestei ţări pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi pe care Bruxelles-ul le-a ţinut blocate ca represalii împotriva fostului prim-ministru ungar eurosceptic Viktor Orban, estimând acum că noul guvern al premierului pro-european Peter Magyar a realizat aproape toate reformele cerute pentru deblocarea fondurilor europene, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Fostul premier Viktor Orban s-a aflat în conflict permanent cu Comisia Europeană, care l-a acuzat de încălcarea "statului de drept" prin acţiuni precum respingerea migranţilor ilegali, limitarea drepturilor comunităţii LGBT, normele privind achiziţiile publice sau contestarea întâietăţii deciziilor instanţelor europene în faţa celor emise de instanţele ungare. Refuzul lui Orban de a susţine Ucraina în războiul cu Rusia şi adoptarea unei legislaţii care a restrâns finanţările din străinătate pentru ONG-uri şi presă în Ungaria au amplificat acest conflict.

Ca represalii, Comisia Europeană a blocat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al Ungariei. Mai mult, Bruxelles-ul a activat împotriva Budapestei în decembrie 2022 noul mecanism de condiţionalitate ce permite Comisiei Europene să le suspende fondurile europene acelor ţări membre despre care consideră că încalcă statul de drept.

Între timp, după alegerile din aprilie, Viktor Orban a pierdut puterea în faţa fostului său aliat, devenit rival, Peter Magyar, care a făcut o prioritate din deblocarea fondurilor europene şi din aducere apropiaţilor lui Orban în faţa justiţiei, în prezent fratele mai mic al acestuia şi doi foşti miniştri fiind în arest sub acuzaţii de corupţie.

Noul guvern ungar a lucrat contracronometru pentru a implementa măsurile cerute de Bruxelles şi a depus cererea de plată pentru PNRR pe 30 septembrie, ultima zi până la care statele UE trebuiau să prezinte Comisiei dovezile îndeplinirii jaloanelor de care este condiţionată plata fondurilor aferente planului european de redresare post-pandemie. În timp ce toate celelalte state au avut PNRR-ul împărţit în mai multe cereri de plată, cel al Ungariei are o singură cerere de plată, pentru toate fondurile care-i sunt alocate în acest program, dată fiind situaţia sa specială de blocare anterioară a acestor fonduri.

Comisia Europeană a estimat vineri că Ungaria a îndeplinit "în mod satisfăcător" 126 din cele 127 de măsuri convenite, inclusiv intrarea în Parchetul European (EPPO), creşterea transparenţei în achiziţiile publice şi restabilirea independenţei sistemului judiciar.

Singura măsură considerată de Bruxelles ca fiind îndeplinită doar parţial priveşte prezentarea unui raport de evaluare a eficacităţii regulilor sale fiscale, dar pentru aceasta guvernul ungar mai are un răgaz de două luni, perioadă la finalul căreia Comisia Europeană ar putea totuşi reţine fondurile aferente jalonului dacă va estima că măsura nu a fost îndeplinită integral.