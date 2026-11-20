Europa iese în stradă: proteste în peste 25 de țări pentru salarii mai mari și mai puțini bani pentru armată

2 minute de citit Publicat la 20:06 20 Noi 2026 Modificat la 20:06 20 Noi 2026

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Demonstrațiile au început vineri în peste 25 de țări europene și ar urma să continue în weekend, ca parte a unei mișcări internaționale de protest coordonate, scrie Euronews.

Muncitori și studenți au ieșit vineri în stradă în toată Europa, cerând salarii mai mari, condiții de viață mai bune și mai multe investiții în serviciile publice.

Demonstrațiile vin după săptămâni de proteste față de creșterea costului locuințelor, condițiile tot mai proaste din educație și creșterea cheltuielilor militare. Mulți dintre participanți cer pace și mai mulți bani pentru sănătate și asistență socială.

Italia: protestatarii cer salarii mai mari și servicii publice mai bune

În Italia, o grevă de 24 de ore convocată de Confederația Generală Italiană a Muncii (CGIL), cel mai mare sindicat din țară, a scos oamenii în stradă în peste 100 de localități.

Protestatarii s-au plâns de salariile care stagnează, de costul vieții tot mai mare și de ceea ce organizatorii au numit incapacitatea guvernului de a îmbunătăți serviciile publice și de a proteja drepturile angajaților.

La proteste au participat și lideri ai opoziției, care au criticat guvernul condus de premierul Giorgia Meloni pentru salarii și cheltuielile sociale.

Greva a coincis cu Ziua Internațională de Mobilizare a Studenților și a afectat atât sectorul public, cât și pe cel privat. Transportul public a fost perturbat în mai multe orașe, la fel și activitatea din școli și din unele unități sanitare.

Grevele anunțate de angajații din transportul aerian pentru vineri au fost anulate. Rămân însă programate pentru duminică opriri separate ale lucrului ale personalului din aeroporturile din Milano și Veneția.

Autoritățile au trimis polițiști suplimentari în mai multe orașe italiene în care au avut loc mai multe demonstrații în același timp.

Croația, Austria și Germania: studenții cer bani pentru educație, nu pentru armată

În Croația, studenții au boicotat cursurile și au protestat în aproximativ zece orașe. Ei cer ca banii să meargă în educație, locuințe și servicii publice, nu în cheltuieli militare.

În Austria, câteva sute de oameni s-au adunat în fața Universității din Viena la un protest organizat de tineri, cerând mai mulți bani pentru educație și mai puțini pentru armament. Poliția a dispersat demonstrația după ce au fost semnalate incidente, a folosit spray cu piper și a făcut mai multe arestări.

În Germania, protestatarii au cerut mai multe investiții în educație și s-au opus unei posibile reveniri a serviciului militar obligatoriu. Manifestațiile vin după protestele din 31 octombrie, când mii de oameni au ieșit în stradă, iar în unele orașe au fost semnalate violențe.