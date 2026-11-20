"Apocalipsa AI" a început pe burse. Companiile au pierdut în ultimele săptămâni mai mult decât PIB-ul Franței în 2025. Ce urmează

2 minute de citit Publicat la 20:18 20 Noi 2026 Modificat la 21:04 20 Noi 2026

Pierderile companiilor din AI pe bursă în ultima lună și jumătate este mai mare decât PIB-ul Franței în 2025. Foto: Getty Images

Giganții inteligenței artificiale se confruntă cu una dintre cele mai grave perioade de declin pe bursă, după scandalul de spionaj și amor de la Nvidia și în contextul temerilor că noile majorități democrate din Congresul SUA vor introduce reglementări severe în domeniu, relatează AFP, citată de Agerpres.

În ultimele șase săptămâni, capitalizarea bursieră a acestor companii a scăzut cu mai mult de 3,5 trilioane (mii de miliarde) de dolari. Spre comparație, aceste pierderi sunt de peste 40 de ori mai mari decât suma atrasă de Anthropic în cadrul listării din această săptămână, considerată cea mai mare din istoria piețelor de capital.

Inclusiv în cazul Anthropic euforia pare să se tempereze rapid: joi, în prima zi de tranzacționare pe bursa Nasdaq, titlurile acestei companii au închis ședința în creștere cu 17%, ducând capitalizarea de piață la aproximativ 1.280 miliarde de dolari, conform datelor Bloomberg.

O sumă mai mare decât PIB-ul Franței a dispărut de pe burse în șase săptămâni

Însă situația s-a inversat a doua zi, când acțiunile au pierdut 9% la deschiderea piețelor de pe Wall Street. Pierderile s-au accentuat la peste 14% la ora acestei actualizări, când prețul era de 83,44 de dolari per acțiune, iar ședința de tranzacționare nu se închisese.

Majoritatea celor "Șapte Magnifici" (Apple, Microsoft, Google, Amazon, MetaTrader, Nvidia și Tesla, considerate "locomotivele" piețelor de capital din SUA în ultimii ani, n.r.) au înregistrat o scădere combinată de 14% a capitalizării de piață între 6 octombrie și 19 noiembrie.

În sumă netă, asta înseamnă că peste 3.500 miliarde de dolari care s-au "evaporat", practic, într-o lună și jumătate, conform datelor Bloomberg analizate de AFP. Este o sumă ceva mai mare decât Produsul Intern Brut (PIB) al Franței în 2025 (3.370 de miliarde de dolari), așa cum a fost consemnat în scriptele Băncii Mondiale.

Scandalul cu sex și spionaj de la Nvidia trage bursa în jos. Temeri că bula AI a început să crape

Cele mai dramatice scăderi au fost înregistrate de gigantul semiconductorilor, Nvidia, a cărui capitalizare s-a redus cu 39%. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut 21%, iar Meta (Facebook) și-a văzut capitalizarea diminuată cu 18%.

Trendul descrescător a început înainte de victoria democraților americani la alegerile midterm din 3 noiembrie, dar intrat pe o pantă și mai abruptă odată cu rezultatele oficiale.

Titlurile care încă rezistă sunt Apple (creștere de 4%) și Amazon (avans de 0,7%).

Nvidia a fost depășită de Microsoft în clasamentul celor mai mari companii listate la bursă, la nivel mondial. Evaluarea sa a scăzut la cel mai redus nivel începând din 23 iunie 2025.

În rândul indicilor bursieri, Nasdaq 100 - care reflectă cele mai importante titluri nonfinanciare din SUA și este dominat de companii de tehnologie - a pierdut peste 15% de la maximul său istoric din 6 octombrie.

În Asia, Nikkei 225, cel mai important indice bursier japonez, a scăzut cu aproximativ 22% de la vârful său de la sfârșitul lunii iunie. Principalul indice din Coreea de Sud, Kospi, care depinde în mare măsură de acțiunile tehnologice, a scăzut cu aproximativ 47% în aceeași perioadă.

Indicele taiwanez Taiex, care a atins un vârf în același timp cu Nasdaq la începutul lunii octombrie, a scăzut cu aproximativ 28% într-o lună și jumătate.

Aceste corecții severe la niveluri apropiate de cele din aprilie dau apă la moară celor care afirmă că sectorul AI evoluează într-o bulă speculativă, a cărei spargere va provoca crize în lanț și recesiune.