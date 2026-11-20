Cipru îl predă Moscovei pe israelianul care ar fi deturnat un vas rusesc cu "cherestea". Nava ar fi transportat, de fapt, arme în Iran

1 minut de citit Publicat la 18:07 20 Noi 2026 Modificat la 18:07 20 Noi 2026

Rusia a negat că pe nava sechestrată s-ar fi aflat arme pentru Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Autoritățile din Cipru l-au extrădat în Rusia pe cetățeanul israelian Alexei Kertsgur, acuzat că ar fi coordonat sechestrarea navei rusești Arctic Sea, relatează Agerpres, care citează EFE. Un anunț în acest sens a fost făcut vineri de Parchetul din Rusia, adaugă sursa citată.

Potrivit instituției ruse, Kertsgur a coordonat sechestrarea navei și a celor 15 membri ruși ai echipajului, în iulie 2009, în zona Mării Baltice.

Marinarii au fost ținuți captivi pe vas până la jumătatea lunii august a aceluiași an, când Arctic Sea a fost reperată de forțele ruse în largul coastei de vest a Africii, în apropierea insulelor Capului Verde.

"După atac, acuzatul a coordonat de pe uscat acțiunile echipei sale. El a anunțat sechestrarea, a urmărit încasarea răscumpărării plătite de proprietarul navei și a organizat evacuarea complicilor în zona Capului Verde", susține Parchetul rus.

În urma extrădării către Rusia, Alexei Kertsgur va fi judecat în această țară pentru piraterie, infracțiune pentru care riscă între 10 și 15 ani de închisoare.

Suspiciuni privind încărcătura de la bordul Arctic Sea

Potrivit versiunii autorităților ruse, nava Arctic Sea, sub pavilion maltez, plecase din Finlanda cu destinația Algeria, având la bord un transport de cherestea în valoare de două milioane de dolari.

Au circulat însă relatări conform cărora nava sechestrată și deturnată ar fi fost folosită de Moscova pentru a livra sisteme antiaeriene S-300 către Iran. La acea vreme Kremlinul a negat această versiune. De asemenea, rușii au dezmințit informațiile despre o deplasare secretă a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Moscova, pentru a discuta despre presupusele livrări de echipamente militare rusești către Iran.

Kertsgur a fost arestat în Cipru în 2025. Publicația israeliană Ynet a relatat că acesta nu ar fi avut cunoștință de includerea sa în baza de date a Interpol și că s-ar fi aflat în Cipru doar ca urmare a unei escale făcute pe parcursul unei croaziere.

Alți opt presupuși participanți la actul de piraterie, între care cetățeni estoni și letoni, au fost deja arestați în Rusia, potrivit presei internaționale.