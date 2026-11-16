Un fost oficial de pe Wall Street anunță: „Bula AI va exploda și va duce la o recesiune precum criza dot-com, înaintea alegerilor”

6 minute de citit Publicat la 18:21 16 Noi 2026 Modificat la 18:40 16 Noi 2026

Gary Gensler a condus Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA. Foto: Getty Images

Afacerile din sectorul inteligenței artificiale (AI) evoluează într-o bulă care, cel mai probabil, se va sparge și va provoca o recesiune înaintea alegerilor prezidențiale din 2028, a declarat pentru CNN Gary Gensler, fostul responsabil principal cu supravegherea pieței financiare de pe Wall Street.

„Suntem deja într-o bulă”, a subliniat Gensler, care a deținut postul în timpul administrației Biden. Avertismentul său vine într-un moment delicat pentru industria AI, care a receptat o succesiune de șocuri în ultimele săptămâni.

Victoriile spectaculoase ale democraților americani la alegerile de la jumătatea mandatului au alimentat temerile privind o înăsprire a reglementărilor aplicabile centrelor de date, aflate în centrul dezvoltării infrastructurii AI. În plus, Washingtonul și Wall Street-ul încă resimt efectele căderii spectaculoase a lui Jensen Huang, fostul șef al companiei Nvidia, considerat cea mai importantă figură din industrie.

Huang a fost nevoit să plece după un scandal legat de relația sa amoroasă cu o femeie suspectă că ar fi spionat pentru China. La aceste evoluții se adaugă un test decisiv: Anthropic încearcă să se listeze pe bursă cu o ofertă publică inițială (IPO) despre care se spune fie că va fi un succes fără precedent, fie contrariul său.

800 de miliarde investite anual în industria AI, anual. Urmează o recesiune moderată sau „ceva mult mai dramatic”

Gensler a condus Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) în perioada 2021-2025. El a insistat asupra sumelor amețitoare de bani investite în construirea infrastructurii AI. Potrivit unor estimări, este vorba de aproximativ 800 de miliarde de dolari anual.

„Istoria ne arată că, atunci când apare o tehnologie nouă și se fac investiții masive în aceasta, se ajunge, la un moment dat, la un punct de plafonare. Urmează o retragere. Singura întrebare este dacă vom avea o recesiune moderată sau ceva mult mai dramatic”, a explicat Gensler.

CNN remarcă faptul că acesta este fostul oficial federal cu rangul cel mai înalt care avertizează public că o recesiune alimentată de boomul inteligenței artificiale ar putea fi iminentă.

Avertismentele sale se înscriu însă într-un curent mai larg de opinii similare, exprimate de personalități importante de pe Wall Street și de reprezentanți ai mediului academic, printre care miliardarul Ray Dalio, economistul de la Harvard, Kenneth Rogoff, și investitorul Mike Novogratz.

„Goana după aur” se întâlnește cu o cursă a înarmării

Gensler, în prezent profesor la Massachusetts Institute of Technology (MIT), a dat exemple istorice de tehnologii revoluționare care, de-a lungul secolelor, au fost urmate de perioade de declin puternic, după ce infrastructura necesară fusese finanțată în speranța unor câștguri excepționale viitoare.

„Boomul căilor ferate, care s-a transformat într-o bulă, a fost o adevărată aventură și a dus la recesiuni și depresiuni economice foarte profunde. La fel s-a întâmplat în anii 1920, odată cu electricitatea, și în anii 1990, odată cu internetul”, a amintit Gensler.

În domeniul inteligenței artificiale, companiile s-au grăbit să investească sume uriașe în construirea centrelor de date, achiziționarea celor mai performante cipuri și a altor echipamente.

Este o cursă pentru dezvoltarea celor mai inteligente modele și a celor mai performante cipuri, în încercarea de a profita de o oportunitate economică uriașă, comparată cu o veritabilă goană după aur pe Wall Street. Un alt obiectiv este de a devansa China într-o cursă tehnologică ale cărei mize strategice sunt cruciale.

Problema este că banii se revarsă în acest sector mai repede decât capacitatea companiilor AI de a obține profituri. Este un dezechilibru nesustenabil, care va trebui, mai devreme sau mai târziu, să se corecteze, remarcă CNN.

Toate acestea sporesc riscul ca firmele să investească excesiv și să acumuleze datorii prea mari.

„Prea mulți bani, prea repede”

„Marile companii de tehnologie cheltuiesc în 2026 de cinci ori mai mult decât cheltuiau cu doar trei ani în urmă. Este vorba despre o amploare extraordinară a investițiilor”, a menționat Gary Gensler. CNN punctează în context influența financiară a Nvidia, extinsă în aproape toate segmentele ecosistemului inteligenței artificiale. Compania a fost supranumită „banca centrală pentru AI”, cu Jensen Huang drept „președinte”, până la plecarea sa bruscă de săptămâna trecută.

Scepticii din industrie nu sunt îngrijorați doar de nivelul cheltuielilor, ci și de modul în care sunt finanțate aceste investiții.

Gary Gensler nu a condus doar a condus Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA în mandatul lui Joe Biden, ci și Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC) în timpul administrației Obama. El și-a exprimat îngrijorarea că o parte dintre cheltuielile din AI sunt ascunse publicului și a atras atenția asupra „finanțărilor circulare” și a mecanismelor complexe de finanțare extrabilanțieră, care fac dificilă evaluarea riscurilor reale asumate.

„Ne-am putea întreba de ce toți creditorii împrumută atât de mulți bani. Cred că istoria va arăta că au împrumutat prea mulți bani, prea repede. Așa se întâmplă în cazul acestor perioade de expansiune economică ce ajung să se transforme în bule care se sparg”, a estimat fostul oficial.

Urmează falimente. „Unele companii nu vor rezista”

Dacă acest boom se va transforma într-un declin abrupt, unde vor apărea primele probleme Gary Gensler a indicat companiile din sectorul așa-numitelor „neocloud”. E vorba despre platforme specializate de servicii cloud care închiriază dezvoltatorilor de inteligență artificială capacități masive de calcul de înaltă performanță.

Problema este că unele dintre aceste companii și-au construit afacerile pe munți de datorii, iar modelele lor de business sunt vulnerabile la schimbări bruște ale pieței.

„Marile companii vor supraviețui. În cazul companiilor neocloud, vom vedea însă primele probleme serioase și falimente”, a anticipat Gensler.

La rândul său, Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla și proprietar de companie ai care dezvoltă chatbotul Grok, a avertizat, într-un mesaj pee ton sumbru, că cele peste 200 de companii neocloud existente vor trece printr-un proces de „eliminare și consolidare la scară largă”, în care multe dintre ele nu vor supraviețui. „Unele vor reuși să treacă peste această perioadă, dar nu vor multe”, a scris multimiliardarul într-o postare pe platforma X, luna trecută.

Cicluri de expansiune și prăbușire pe piața imobiliară și în industria dot-com

Desigur, nu toate bulele economice care se sparg provoacă recesiuni, iar cele care o fac nu generează întotdeauna crize severe.

Gary Gensler a declarat că se așteaptă ca amploarea unei eventuale corecții să fie „la fel de semnificativă” precum cea provocată de spargerea bulei dot-com la începutul anilor 2000, dar nu „la fel de dură” precum prăbușirea pieței creditelor ipotecare subprime, care a declanșat criza financiară din 2008. De asemenea, fostul oficial apreciază că o eventuală nouă recesiune ar putea apărea într-un moment crucial al calendarului politic american.

„Cred că vom asista la această reevaluare a prețurilor și la o încetinire a economiei înainte de noiembrie 2028 - luna alegerilor prezidențiale din SUA”, a spus el.

Alte voci spun că bula AI se dezumflă, dar nu se va sparge

Pe Wall Street există și voci care consideră că evoluțiile din ultimele săptămâni demonstrează, de fapt, cât de rezistent este boomul inteligenței artificiale. Acțiunile companiilor din sectorul AI au pierdut considerabil din valoare, dar nu s-au prăbușit, iar investitorii nu au intrat în panică, cu toate șocurile recente.

„Ceea ce vedem acum este o dezumflare a bulei. Nu este obligatoriu ca aceasta să se spargă”, a declarat Ed Yardeni, președintele companiei de cercetare financiară Yardeni Research. „Nu cred că asistăm la o bulă care urmează să explodeze. Este o bulă care se autoreglează. Din când în când, piața inteligenței artificiale înregistrează o scădere bruscă”, a adăugat el.

Yardeni, care a fost economist-șef la Deutsche Bank în perioada prăbușirii bulei dot-com, a recunoscut că avertismentul lui Gensler reprezintă un „scenariu plauzibil”, dar a adăugat că temerile privind o bulă speculativă împiedică o creștere nesustenabilă a pieței.

„Dacă toată lumea este convinsă că AI este o bulă, probabil că nu este. Este bine că oameni precum Gensler ne ajută să păstrăm contactul cu realitatea, pentru că, într-un fel, acest lucru reduce riscurile unei eventuale căderi”, a conchis Yardeni.

În schimb, fostul oficial al autorității de reglementare pe piața de capital din SUA pare convins de soliditatea predicțiilor sale. Gry Gensler, care a crescut în zona golfului Chesapeake, a comparat situația actuală cu o călătorie pe mare, în timp ce la orizont se adună nori amenințători.

„Nu pot spune exact când va veni furtuna și cât de puternică va fi, dar aș începe să pregătesc ambarcațiunea pentru vreme rea și m-aș asigura că am echipamentul necesar”, a concluzionat el.