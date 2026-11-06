După ce au preluat controlul Congresului, democrații se pregătesc să pună frână Inteligenței Artificiale. Ce legi urmează

3 minute de citit Publicat la 17:59 06 Noi 2026 Modificat la 17:59 06 Noi 2026

Democradul Abdul El Sayed, viitor senator de Michigan, susține crearea unei agenții independente care să supravegheze reglementarea AI. Foto: Getty Images

Congresmenii Partidului Democrat din SUA intenționează să promoveze un "val albastru legislativ", cu rolul de a institui restricții asupra sistemelor de Inteligență Artificială (AI) și dezvoltării centrelor de date, relatează Reuters, vineri. Democrații vor prelua efectiv controlul în cele două camere ale Congresului în ianuarie, după alegerile din 3 noiembrie.

Abordarea legiuitorilor americani față de AI se va schimba radical, comparativ cu perioada în care Congresul condus de republicani s-a concentrat pe promovarea dezvoltării acestei tehnologiei, cu ignorarea riscurilor și a problemelor implicate de extinderea rapidă a centrelor de date și a consumului uriaș de energie necesar acestora.

Ce legi restrictive pregătesc democrații pentru tehnologia AI

Democrații lucrează la proiecte de lege concepute să protejeze consumatorii în fața creșterii costului energiei electrice provocat de funcționarea centrelor de date.

Ei mai au în vedere legi care să oblige la testarea independentă a sistemelor AI avansate și care să clarifice situațiile în care companiile din acest domeniu pot fi trase la răspundere pentru efectele nocive provocate de creațiile lor.

Însă orice inițiativă legislativă de acest fel s-ar putea lovi de obstacole majore atât timp cât președintele republican Donald Trump se află la Casa Albă și își poate folosi dreptul de veto. Trump el a respins în mod repetat tentativele de stabilire a unor reglementări obligatorii pentru tehnologia AI. Pentru anularea unui veto prezidențial față de un proiect de lege este nevoie de o majoritate de două treimi în ambele camere ale Congresului, majoritate pe care democrații nu o au.

Cu toate acestea, unii congresmeni democrați și activiști afirmă că preluarea controlului asupra comisiilor parlamentare va oferi Partidului Democrat o platformă pentru a promova diverse propuneri, a convoca manageri ai companiilor din domeniu și a căuta sprijin pentru măsuri concrete.

Ce strategii au în vedere democrații dacă Trump recurge la veto

Greg Casar, democrat din Texas și președinte al "Congressional Progressive Caucus" (Grupul Progresist din Congres), a declarat deja că directorii companiilor AI ar trebui chemați să depună mărturie sub jurământ.

Eventuale restricții impuse de guvernul federal asupra dezvoltării AI ar putea afecta profiturile industriei, fie prin întârzierea lansării unor noi modele, fie prin obligarea companiilor să revizuiască modul de funcționare a instrumentelor inteligente, ca răspuns la îngrijorările privind efectele nocive asupra oamenilor, remarcă presa internațională.

Acțiunile companiilor tehnologice au înregistrat joi o scădere drastică, pe fondul temerilor tot mai mari că noul Congres majoritar democrat va încetini dezvoltarea tehnologiei. La declinul bursier au contribuit, de asemenea, îngrijorărilor că investițiile masive de capital în acest domeniu nu vor produce randamentele așteptate.

Liderii democraților și-au anunțat prioritățile legislative

Chuck Schumer, democrat din New York, care va deveni liderul majorității în Senat, a declarat joi că protejarea consumatorilor în fața costurilor mai mari la energie generate de expansiunea rapidă a centrelor de date se va număra printre prioritățile sale pentru anul viitor.

La rândul ei, reprezentanta Lori Trahan din statul Massachusetts și una dintre principalele voci ale Partidului Democrat în chestiunile legate de AI, și-a anunțat planul de a promova un proiect care să oblige la evaluarea principalelor modele lingvistice mari (LLM) de către experți independenți, în ceea ce privește standardele de siguranță. Aceeași membră a Camerei Reprezentanților va promova o lege care spune că societățile din domeniu vor putea fi trase la răspundere atunci când sistemele lor provoacă rău ființelor umane.

Viitorul senator Abdul El-Sayed, un democrat din Michigan, a cerut în campania electorală crearea unei agenții independente care să supravegheze reglementarea AI și care să aibă autoritatea de a monitoriza companiile tehnologice care dezvoltă această tehnologie.

Îngrijorarea cetățenilor americani față de Inteligența Artificială este deja ridicată. Potrivit unui sondaj Reuters publicat în octombrie, majoritatea alegătorilor americani consideră că administrația Trump și Congresul nu abordează cu destulă seriozitate riscurile asociate AI. Democrații speră că această realitate l-ar putea determina pe Trump să accepte compromisuri în reglementarea tehnologiei de vârf.