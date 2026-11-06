Dupa ce a acceptat rezultatele, marți, Donald Trump anunță că alegerile pentru Congres „sunt fraudate”. „Nici nu vă puteți imagina”

1 minut de citit Publicat la 16:50 06 Noi 2026 Modificat la 17:39 06 Noi 2026

Inițial, Donald Trump a recunoscut victoria categorică a democraților la alegerile midterm pentru Congresul SUA. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat joi „fraudarea” alegerilor midterm, de la jumătatea mandatului, pentru Congresul SUA, câștigate categoric de Partidul Democrat, care a preluat atât controlul Camerei Reprezentanților, cât și al Senatului. În statul Mississippi se prefigurează o altă victorie surpriză a candidatului democrat, care ar accentua și mai mult înfrângerea istorică suferită de republicani în aceste alegeri, informează France 24.

„Alegerile noastre sunt atât de fraudate, nici nu vă puteți imagina”, le-a spus Trump vineri jurnaliștilor americani, adunați în Biroul Oval al Casei Albe, într-o ieșire nervoasă, deși anterior, președintele SUA acceptase rezultatul alegerilor.

În plus, Trump a cerut ca voturile din Alaska, a căror numărătoare nu s-a încheiat, să fie atribuite senatorului republican aflat în funcție.

Democrații sunt deja pe cale să dețină cel puțin 54 de locuri în Senat, față de 44 ale republicanilor. Democrații dețin, de asemenea, o majoritate confortabilă în Camera Reprezentanților, cu 253 de mandate, față de 157 ale republicanilor - cel mai bun rezultat înregistrat de democrați în ultimii 20 de ani.

Principalele bătălii rămase încă în desfășurare sunt în Mississippi și Alaska.

În Mississippi, unul dintre cele mai importante fief-urile ale republicanilor din SUA, contrat tuturor, așteptărilor, democratul Scott Colom, un candidat de culoare în vârstă de 43 de ani, este pe punctul de a obține un mandat în Senatul american.

În Alaska, democrata Mary Peltola se află în frunte, cu 48,2% din voturi, urmată de republicanul în funcție Dan Sullivan, cu 47,9%.

Trump a avut o ieșire nervoasă pe rețeaua socială Truth Social, în care a afirmat că voturile acordate „falsului” Dan Sullivan (candidat democrat) și pentru un alt candidat minor - Gerald Heikes - „ar trebui date adevăratului Dan Sullivan” (candidat republican cu același nume ca cel democrat). „Nu există nicio altă soluție corectă!”, a spus Trump.