Alegeri SUA 2026. Trump speră să păstreze controlul Congresului. Ce arată sondajele și unde se dau cele mai dure bătălii

Cursele care vor decide cine controlează Senatul Statelor UnitePublicat acum 58 minute
În acest moment putem vorbi de opt curse extrem de strânse pentru controlul asupra Senatului SUA. Este vorba de statele Michigan, Ohio, Maine, Carolina de Nord, Kansas, Texas și Alaska. Cursa din Georgia a fost, de asemenea, relativ strânsă, însă ea pare să fie cea mai sigură pentru senatorul democrat în funcție dintre cele prezentate. Jon Ossoff pare că va câștiga fără probleme un nou mandat de senator.
În celelalte curse, însă, situația rămâne extrem de tensionată, deși unele previziuni indică un deznodământ „cataclismic” pentru republicani - adică pierderea fortărețelor Texas, Kansas și Alaska. Chiar și așa, având în vedere volatilitatea politică din SUA din acest moment, cursele din aceste state rămân incerte până la finalizarea votului.
Georgia și Carolina de Nord, cursele aproape sigure pentru democrați
Democratul Jon Ossoff luptă pentru un nou mandat de senator împotriva republicanului Mike Collins.
Ossoff a fost ales în 2020, în valul albastru produs de alegerea lui Joe Biden în funcția de președinte al SUA.
Profilul Georgiei este cu atât mai interesant cu cât vorbim de un stat republican până în ciclul electoral 2020. Georgia a fost o „fortăreață” republicană vreme de ani de zile, iar asta s-a schimbat abia în 2020 când statul a ales pentru prima dată din 1992 pentru candidatul prezidențial democrat.
Pe baza datelor Cook Political Report, cursa din Georgia este văzută ca un stat „cel mai probabil democrat”, iar agregările de sondaje indică un avans al lui Ossoff de 9 puncte procentuale, conform Poliwave.
Sondajele și predicțiile arată la fel de bine și pentru Carolina de Nord, unde democratul Roy Cooper, guvernatorul statului între 2017 și 2025 are cele mai mari șanse să câștige mandatul de senator.
În Carolina de Nord e vorba de un mandat „deschis”, după ce republicanul care ocupă funcția de senator, Thom Tillis (ales în 2015) a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.
Sondajul agregat Poliwave arată un avans de 10,7 punct procentuale pentru Cooper în fața republicanului Michael Whatley.
Sondaj agregat:
- Georgia D+9%
- Carolina de Nord D+10,5%
Michigan, Ohio și Maine, cursele dificile pentru democrați
Democrații Abdul el-Sayed (Michigan), Sherrod Brown (Ohio) și Troy Jackson (Maine) au în față curse extrem de complicate, iar de ei ar putea depinde în mare parte o ipotetică viitoare majoritate democrată în Senat.
Dintre cei trei, cel mai bine stă în sondajele agregate El-Sayed, democratul din Michigan, care se confruntă cu republicanul Mike Rogers.
De-a lungul campaniei, republicanii au încercat să-i creeze lui El-Sayed imaginea unui musulman „radical” și de „susținător al jihadismului”. Republicanii și Trump însuși l-au acuzat pe El-Sayed că este „jihadist”, „islamist” și chiar că „face parte din Frăția Musulmană”.
Campania republicanilor în Michigan s-a bazat în mare parte pe afirmații false despre „operații” transgender și pe alte elemente ale războiului cultural din SUA.
De cealaltă parte, democrații au avut în mare parte o platformă anti-război, de echitate socială și economică și au încercat să-l atace pe Trump mai ales pentru războiul din Iran și pentru spriinul financiar și militar masiv acordat Israelului.
Sondajele agregate Poliwave îi dau lui Abdul el-Sayed un avans de 4,5 procente în fața lui Rogers, însă cursa de prefigurează extrem de strânsă, mai ales după ce fosta rivală din alegerile preliminare democrate a lui El-Sayed, Haley Stevens, și-a anunțat susținerea pentru republican, trădându-și propriul partid.
În Ohio, fostul senator Sherrod Brown încearcă să revină în Senat pe celălalt mandat de senator al statului și are șanse considerabile să câștige, însă și aici cursa rămâne extrem de strânsă.
În sondaje, Brown are un avans de doar 2,6% și rămâne, practic în marja de eroare a sondajelor.
În Maine, republicana Susan Collins este una dintre cele mai vulnerabile senatoare GOP, iar 2026 ar putea fi finalul carierei sale de 30 de ani în camera superioară a Congresului SUA.
Sodajul agregat arată că democratul Troy Jackson are un avans de 3,9 puncte procentuale.
Sondaj agregat:
- Michigan D+4,5%
- Ohio D+2,6%
- Maine D+3,9%
Posibile trofee istorice pentru democrați – Texas, Kansas, Alaska
Trei state „fortărețe” republicane par să aibă curse neobișnuit de strânse pentru Senat în acest an.
Singurul dintre ele care era pe o tendință de a devenit stat oscilant era Texas, care de ani de zile merge înspre democrați încet dar sigur. Kansas și Alaska sunt surprizele extraordinare ale acestui ciclu electoral, însă.
În Texas, democratul James Talarico, un creștin practicant, încearcă să vină cu un mesaj de compasiune creștină pentru a-i învinge pe republicani. Până acum, republicanii au fost cei care au folosit cel mai mult mesajul religios în Texas, unul dintre cele mai conservatoare și religioase state din Uniunea americană.
Talarico are o platformă socială și economică în mare parte. Ken Paxton, un aliat vechi al lui Trump, cunoscut pentru tentativele sale de a fura alegerile din 2020 pentru șeful său, ar putea fi primul republican care pierde statul din 1988 încoace.
Agregările de sondaje dau Texas cu un avans de 3,1% pentru candidatul democrat.
Și mai complicate pentru republicani sunt scorurile din Kansas și Alaska, state cu tradiție democrată în care pentru prima dată pare că reprezentanții GOP-ului sunt în defensivă.
În Kansas, democratul are un avans de 2,9%, iar în Alaska democrații conduc cu 3,5%. Important de menționat din nou că aceste curse sunt deosebit de strânse și ar putea merge în oricare direcție în noapte de marți spre miercuri.
În Kansas se înfruntă senatorul republican în funcție, Roger Marshall, care și-a obținut mandatul în 2020, și pastorul democrat Adam Hamilton.
Un fost republican, Hamilton se prezintă ca un centrist și a adoptat o platformă în mare parte economică și sociale, centrată pe costurile vieții și sănătate.
În Alaska, cursa a fost dominată mai ales de o controversă legată de numele candidaților. În cursă sunt doi Dan Sullivan – senatorul republican în funcție și un al doilea candidat cu același nume. Republicanii au acuzat că al doilea Sullivan a candidat strategic pentru a sifona voturi de la candidatul democrat și a crește șansele democratei Mary Peltola.
- Texas D+3,1%
- Kansas D+2,9%
- Alaska D+1,8%
Florida, Iowa și Carolina de Sud - luptă „la baionetă”
Cele trei state au dovedit la ultimele cicluri electorale că preferă candidatul republican. Florida, odinioară un stat oscilant, l-a votat pe Donald Trump de trei ori, cu procente mai mari la fiecare set de alegeri, iar la alegerile pentru Congres și guvernator a trimis de cele mai multe ori candidați republicani în funcțiile de rang înalt.
Și de această dată e puțin probabilă o schimbare de direcție, însă democrata Angie Nixon a reușit să facă cursa relativ competitivă pentru Florida.
E puțin probabil, însă, ca Nixon să câștige, însă scorul final ar putea fi surprinzător, chiar și în condițiile unei victorii a republicanilo, dacă cifrele din sondaje se păstrează și la alegeri.
Poate cele mai surprinzătore cifre vin din Carolina de Sud, însă, una dintre cele mai mari „fortărețe” republicane, statul defunctului Lindsey Graham.
Acolo, deși este prevăzută să câștige, Darline Graham, sora fostului senator, are în față o cursă neobișnuit de strânsă, iar unele dintre sondajele recente arătau scoruri de 48-48 în fața democratei Annie Andrews.
O înfrângere a republicanilor în Carolina de Sud ar fi cataclismică pentru republicani și ar însemna că democrații obțin cu ușurință controlul Senatului.
Și în Iowa cursa rămâne incredibil de strânsă, în ciuda faptului că vorbim de unul dintre cele mai conservatoare state. Iowa l-a votat pe Donald Trump de trei ori pentru funcția prezidențială și rămâne un stat roșu, chiar dacă mai oscilant decât altele.
- Florida R+5,8%
- Carolina de Sud R+0,8%
- Iowa D+0,3%
Ce se întâmplă la alegerile intermediare și care este miza lorPublicat acum 2 ore si 46 minute
Pe 3 noiembrie, aproximativ 210 milioane de alegători înscriși pe listele electorale vor decide câtă putere va avea Donald Trump în restul mandatului său de președinte al Statelor Unite.
Trump nu se află pe buletinele de vot, însă controlul asupra Congresului american este în joc. Format din Camera Reprezentanților și Senat, Congresul adoptă legile țării și controlează cheltuielile la nivel federal.
Organizate la jumătatea mandatului de patru ani al unui președinte american, alegerile intermediare stabilesc componența Congresului.
Sunt puse în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de mandate din Senat, inclusiv în cadrul unor alegeri speciale organizate în Florida și Ohio pentru ocuparea locurilor lăsate vacante de Marco Rubio, secretarul de stat, și de vicepreședintele JD Vance. Alegătorii din 36 de state își vor alege și guvernatorii.
Fiecare membru al Camerei Reprezentanților reprezintă o circumscripție electorală și are un mandat de doi ani, în timp ce senatorii sunt aleși pentru șase ani.
Alegerile intermediare sunt considerate, de asemenea, un referendum asupra activității președintelui în exercițiu.
Pe lângă membrii Congresului și guvernatori, alegătorii vor desemna și parlamentari la nivelul statelor federale, precum și reprezentanți ai autorităților locale.
Care sunt mizele alegerilor pentru Camera Reprezentanților și Senat?
Republicanii dețin majoritatea în ambele camere ale Congresului. Pierderea controlului asupra oricăreia dintre ele le-ar oferi democraților posibilitatea de a bloca proiecte legislative și de a deschide anchete privind activitatea administrației Trump.
Pentru a prelua controlul, democrații trebuie să câștige încă trei mandate în Camera Reprezentanților și patru în Senat.
O împărțire egală a mandatelor în Senat, de 50 la 50, le-ar permite republicanilor să păstreze controlul, deoarece Vance poate vota pentru departajare.
Cum funcționează alegerile pentru Camera Reprezentanților?
Camera Reprezentanților este camera inferioară a Congresului american.
Cei 435 de membri ai săi reprezintă fiecare câte o circumscripție electorală și au mandate de doi ani, astfel că toate locurile sunt disputate la fiecare doi ani.
Mandatele sunt repartizate între state în funcție de populație, pe baza recensământului american, organizat o dată la zece ani.
California, cel mai populat stat, are 52 de mandate, în timp ce statele cu populații mici, precum Wyoming și Vermont, au câte unul.
Un partid are nevoie de 218 mandate pentru a obține majoritatea.
Republicanii controlează în prezent Camera Reprezentanților, cu 218 mandate, față de cele 214 ale democraților. Alte două locuri sunt vacante, câte unul deținut, anterior, de fiecare partid.
Noua Cameră a Reprezentanților își va începe mandatul pe 3 ianuarie 2027.
Cum funcționează alegerile pentru Senat?
Senatul este camera superioară a Congresului american.
Cei 100 de membri ai săi, câte doi din fiecare stat, indiferent de populația acestuia, sunt aleși la nivelul întregului stat și au mandate de șase ani. Aproximativ o treime dintre mandate sunt disputate la fiecare doi ani.
Anul acesta, au loc alegeri ordinare pentru 33 de mandate, precum și alegeri speciale în Florida și Ohio. Aceste două scrutinuri vor desemna senatorii care vor ocupa, pentru restul de doi ani, locurile deținute, anterior, de Marco Rubio și JD Vance.
Dintre cele 35 de mandate puse în joc, 22 sunt deținute în prezent de republicani și 13 de democrați.
Republicanii au în prezent 53 de senatori, iar democrații 45. Alți doi senatori independenți se alătură democraților, ceea ce oferă blocului democrat 47 de mandate.
Democrații au nevoie de un câștig net de patru mandate pentru a ajunge la 51 și a prelua controlul.
Republicanii pot păstra controlul și cu 50 de mandate, deoarece vicepreședintele Vance poate vota pentru departajare.
Noul Senat își va începe mandatul pe 3 ianuarie 2027.
Cele mai importante curse electorale pentru Senat
Pentru a câștiga majoritatea în Senat, democrații trebuie să păstreze cele 13 mandate pe care le apără și să obțină locuri deținute în prezent de republicani.
În Georgia, senatorul democrat Jon Ossoff îl înfruntă pe republicanul Mike Collins.
În Michigan, democratul Abdul El-Sayed și republicanul Mike Rogers concurează pentru un mandat rămas vacant, în timp ce în New Hampshire, democratul Chris Pappas îl înfruntă pe republicanul John Sununu, tot pentru un loc vacant.
Mandatele deținute de republicani le oferă democraților oportunități și în alte state.
În Maine, senatoarea republicană Susan Collins îl înfruntă pe democratul Troy Jackson, care l-a înlocuit pe Graham Platner, câștigătorul alegerilor preliminare, după retragerea acestuia în iulie.
În Carolina de Nord, democratul Roy Cooper și republicanul Michael Whatley concurează pentru un loc rămas vacant.
Curse strânse se desfășoară și în Ohio, Alaska și Iowa, în timp ce Texas și Kansas atrag tot mai multă atenție, pe măsură ce democrații caută noi posibilități de a obține majoritatea.
Deși democrații au un drum mai dificil către majoritatea din Senat decât către preluarea controlului asupra Camerei Reprezentanților, numărul tot mai mare de curse electorale competitive le-a îmbunătățit perspectivele de a câștiga camera superioară, potrivit analiștilor electorali.
Care sunt principalele teme ale alegerilor?
Costul vieții se află în fruntea preocupărilor alegătorilor, în condițiile în care creșterea prețurilor la benzină, cheltuielile cu locuințele și costurile asigurărilor medicale pun presiune asupra bugetelor gospodăriilor.
Drepturile reproductive rămân o temă importantă, alături de imigrație și de starea democrației americane.
Războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului, precum și dezvoltarea rapidă a Intenligenței Artificiale și a centrelor de date au generat noi preocupări legate de securitate, locuri de muncă și costurile energiei.
Cine votează la alegerile intermediare?
Aproximativ 210 milioane de americani sunt înscriși pe listele electorale, reprezentând aproape opt din zece locuitori ai SUA cu vârsta de cel puțin 18 ani, potrivit USAFacts, o organizație nepartizană care centralizează date guvernamentale.
California are cei mai mulți alegători înregistrați, 23,2 milioane, urmată de Texas, cu 17,4 milioane, și Florida, cu 13,6 milioane.
Împreună, aceste trei state reprezintă aproximativ 26% din totalul alegătorilor înscriși pe liste.
La polul opus se află Wyoming, cu 278.468 de alegători, Vermont, cu 459.455, și Alaska, cu 603.310.
Ce se întâmplă dacă republicanii pierd Camera Reprezentanților?
O Cameră a Reprezentanților controlată de democrați ar putea bloca proiectele legislative ale republicanilor și ar putea folosi comisiile parlamentare pentru a ancheta administrația Trump.
Democrații ar avea și posibilitatea de a declanșa procedura de punere sub acuzare a președintelui, prerogativă care aparține exclusiv Camerei Reprezentanților.
Controlul asupra acestei camere le-ar oferi, de asemenea, o influență mai mare asupra finanțării guvernului federal.
Orice proiect de lege trebuie aprobat de ambele camere, astfel că un Senat controlat de republicani nu ar putea adopta singur legi.
Ce se întâmplă dacă republicanii pierd Senatul?
Un Senat controlat de democrați ar putea bloca proiecte legislative și ar putea respinge persoanele nominalizate de președinte pentru diverse funcții, inclusiv judecători federali, judecători ai Curții Supreme, membri ai guvernului și ambasadori.
Din acest motiv, controlul asupra Senatului are consecințe care depășesc următorii doi ani.
Judecătorii federali sunt numiți pe viață, astfel că deciziile lor pot influența sistemul judiciar mult timp după încheierea mandatului unui președinte.
Senatul este și camera în care se desfășoară procesul unui președinte pus sub acuzare de Camera Reprezentanților.
Demiterea președintelui necesită o majoritate de două treimi, prag pe care niciunul dintre partide nu pare să îl poată atinge.
Dacă democrații câștigă ambele camere, vor deține întreaga putere?
Nu. Trump ar rămâne președinte și ar putea respinge legile prin veto. Pentru anularea unui veto prezidențial este necesară o majoritate de două treimi în fiecare cameră a Congresului.
Regulamentul Senatului prevede, de asemenea, că sunt necesare 60 de voturi pentru încheierea dezbaterilor asupra majorității proiectelor legislative, deși anumite legi bugetare pot fi adoptate cu majoritate simplă.
Prin urmare, o majoritate restrânsă nu garantează că un partid își poate pune în aplicare programul politic.
O Cameră a Reprezentanților controlată de democrați ar putea iniția o nouă procedură de punere sub acuzare împotriva lui Trump, care a trecut deja de două ori prin această procedură.
Totuși, demiterea unui președinte necesită o majoritate de două treimi în Senat.
Când vom afla rezultatele?
Primele rezultate vor începe să apară după închiderea primelor secții de votare, pe 3 noiembrie, la ora 18:00 pe Coasta de Est a SUA (01:00 miercuri, ora României), însă în unele curse foarte strânse ar putea trece mai multe zile până la stabilirea câștigătorilor. Rezultatele anunțate în noaptea alegerilor sunt preliminare.
Numărarea finală a voturilor poate dura zile sau chiar săptămâni, deoarece autoritățile trebuie să centralizeze voturile prin corespondență, buletinele de vot provizorii și celelalte voturi rămase de numărat înainte de validarea rezultatelor. Ritmul diferă de la un stat la altul. Anumite curse electorale ar putea necesita organizarea unui nou scrutin.
În Georgia, dacă niciun candidat pentru Senat nu obține majoritatea voturilor, va fi organizat un al doilea tur pe 1 decembrie.
Deoarece republicanii au fost, în mod tradițional, mai puțin deschiși decât democrații să voteze prin corespondență, în unele state rezultatele inițiale ar putea indica un avantaj al candidaților republicani, care să se reducă sau chiar să dispară după numărarea voturilor rămase. Acest fenomen este cunoscut drept „mirajul roșu” și s-a manifestat mai ales în 2020. „Mirajul roșu” a fost folosit de Trump pentru a minți că alegerile din 2020 au fost furate și că el l-a câștigat de fapt. Donald Trump a pierdut decisiv acele alegeri în fața lui Joe Biden. Trump continuă să mintă până în prezent că a câștigat acele alegeri.
În statele care numără mai întâi voturile prin corespondență, se poate produce fenomenul invers. O întârziere a numărării voturilor sau schimbarea candidatului aflat în frunte nu reprezintă, în sine, dovezi ale unei fraude electorale.
Alegerile vor decide cine elaborează legile, cine supraveghează activitatea administrației și cine controlează cheltuielile federale, stabilind astfel raportul de forțe politice pentru restul mandatului lui Trump.
Alegeri cu miză uriașă în SUAPublicat acum 3 ore si 20 minute
Alegerile intermediare din 3 noiembrie au o miză crucială nu doar pentru Donald Trump și administrația sa, ci și pentru opoziția democrată care speră să obțină din nou controlul Congresului după doi ani în care republicanii au avut toată puterea. În 2024, alegerile au produs o așa-zisă „trifecta” republicană - GOP a controlat din 2024 și Camera Reprezentanților, ce-i drept o majoritate extrem de fragilă, și Senatul, dar și președinția.
Lucrurile s-ar putea schimba din ianuarie, însă, când își începe mandatul noul congres. La alegerile din 3 noiembrie sunt favoriți democrații, sondajele arătând că ei vor prelua aproape inevitabil controlul Camerei Reprezentanților. Au o șansă semnificativă și să recupereze controlul Senatului, unde trebuie să câștige cel puțin patru curse cruciale și să mențină controlul în statele Michigan și Georgia.
Sondajele arată că democrații au șanse mari să câștige o serie de curse extrem de importante la Senat - în Carolina de Nord, în Maine, în Ohio și în Texas. Cele mai previzibile sunt victoriile din Carolina de Nord și Ohio, însă șanse mari sunt și pentru victorii democrate în Maine și Texas.
Ce este extrem de surprinzător la aceste sondaje sunt scorurile din mai multe state considerate până acum foarte republicane - în Texas, stat care nu a mai ales un senator democrat din 1988 dar și în Ohio, care deși a fost considerat un stat „oscilant” până recent, s-a „înroșit” puternic în ultimul cicluri electorale. Acum, Ohio pare că redevine în suita statelor „swing”, cele care oscilează între republicani și democrați. Sondajele arată și curse neașteptat de strânse în fortărețe republicane cu tradiție, precum Kansas sau Alaska. În prezent, previziunile arată posibile victorii democrate în toate aceste state cruciale.
Important de menționat este că statul Kansas nu a mai ales un senator democrat din anul 1932. Foarte neașteptat de strânse sunt și cursele din Carolina de Sud și Florida, ambele considerate state sigure pentru republicani până recent. Totuși, diferențele din aceste state sunt încă în marja de eroare, iar șansele sunt mari ca republicanii să le câștige totuși.
Pentru a câștiga controlul Senatului SUA, democrații au nevoie să mențină controlul în Georgia (Jon Ossoff), în Michigan (Abdul el-Sayed trebuie să recâștige statul, după ce senatorul democrat Gary Peters și-a anunțat retragerea, la începutul anului) și să câștige încă patru mandate.
- state care vor fi câștigate aproape sigur de democrați
- state care vor fi câștigate aproape sigur de republicani
- state în care cursa este extrem de strânsă
(În statele fără culoare nu se organizează alegeri pentru Senatul SUA în 2026)
Hartă: Adrian Dumitru/Antena 3 CNN