Cine e Jon Ossoff, „steaua în ascensiune” a democraților, care l-a învins pe aliatul lui Trump în Georgia. A avut o campanie virală

4 minute de citit Publicat la 09:44 04 Noi 2026 Modificat la 09:44 04 Noi 2026

Senatorul Jon Ossoff este considerat a fi o „stea în ascensiune” a Partidului Democrat. Foto: Profimedia Images

În statul american Georgia, republicanul Mike Collins, un apropiat al lui Donald Trump, a suferit o înfrângere zdrobitoare în fața democratului Jon Ossoff, care a câștigat un al doilea mandat de șase ani în Senatul SUA. Victoria lui decisivă a fost anunțată de Associated Press la mai puțin de o oră după închiderea secțiilor de votare marți și confirmată ulterior de presa americană. Democratul a avut o campanie anti-Trump, o prezență online puternică cu clipuri scurte care s-au viralizat rapid și a avut avantajul, potrivit CBS, de a avea o capacitate „formidabilă” de a strânge fonduri pentru campania lui.

Senatorul Jon Ossoff este considerat a fi o „stea în ascensiune” a Partidului Democrat, datorită, în parte, și clipurilor virale cu el în care îi chestionează agresiv pe candidații nominalizați pentru funcții federale în timpul audierilor de confirmare și îi critică dur pe Trump și pe republicani în timpul campaniei electorale, scrie RoughDraft Atlanta.

Senatorul american în vârstă de 39 de ani a câștigat un al doilea mandat în statul american Georgia, învingându-l pe republicanul Mike Collins, susținut de Donald Trump, dar a cărui campanie a fost marcată de mai multe scandaluri.

Thank you, Georgia. https://t.co/af1AqaZLyC — Jon Ossoff (@ossoff) November 4, 2026

Ossoff a ieșit în evidență în această campanie drept unul dintre cei mai aprigi critici ai lui Donald Trump. Discursurile lui, în mod special cele din campania din 2026, au generat clipuri virale pe rețelele sociale. De altfel, online-ul a fost o componentă cheie din campania acestuia. Clipurile scurte, cu replici tăioase, s-au răspândit rapid pe rețelele sociale. Astfel, dintr-un candidat relativ necunoscut publicului larg, Ossoff a ajuns în primele rânduri ale democraților. Inclusiv fostul președinte american Barack Obama a ales să se afișeze în campania electorală cu el.

Rally with President Barack Obama, Jon Ossoff, and Keisha Lance Bottoms | 10.28.2026 | Atlanta, GA https://t.co/Q9IdfHfXSp — Jon Ossoff (@ossoff) October 28, 2026

În discursul său în care și-a revendicat victoria, în Atlanta, Ossoff a devenit din nou viral cu o frază încărcată de critici la adresa președintelui american.

„Prin victorii categorice și decisive, poporul american a respins josnicia, corupția și incompetența președintelui eșuat, aflat la final de mandat, Donald J. Trump”, a declarat el.

Election Night with Jon Ossoff | 11.03.2026 | Georgia https://t.co/Zrd9p305jW — Jon Ossoff (@ossoff) November 4, 2026

Ossoff a fost singurul democrat care a candidat pentru un nou mandat într-un stat câștigat de președintele Trump în 2024, potrivit CBS.

El a ajuns pentru prima dată în Senat în 2021, când le-a adus democraților una dintre cele două victorii obținute în alegerile parlamentare decisive organizate în Georgia.

La scrutinul din acest an, republicanii considerau cursa electorală un obiectiv important în efortul lor de a-și păstra controlul asupra Senatului.

Trei momente virale din campania lui Ossoff

The Print scrie că la un miting electoral organizat la Atlanta pe 16 august, Ossoff a ironizat prioritățile lui Trump în contextul războiului dintre SUA, Israel, de-o parte, și Iran de cealaltă parte. Referindu-se la asistenta executivă a președintelui, Natalie Harp, și la aeronava oferită cadou liderului american de Qatar, el a declarat:

„Nu vrea să-și facă treaba. Vrea să-și construiască sala de bal și să călătorească alături de Natalie în ceea ce pare a fi un palat zburător, aparent lipsit de apărare, oferit în dar de emirul Qatarului.”

În aceeași lună, la un eveniment de campanie alături de senatorul democrat Mark Kelly și soția acestuia, fosta membră a Congresului Gabrielle Giffords, Ossoff l-a numit pe Trump „un președinte escroc care s-a sustras serviciului militar”, luându-i apărarea lui Kelly.

„Nu cred că există ceva care să ilustreze mai bine vremurile pe care le trăim decât faptul că președintele escroc, care s-a sustras serviciului militar și ne-a aruncat cu nesăbuință într-un război pe care nu știe nici cum să-l încheie, nici cum să-l câștige, a încercat să-l trimită la închisoare pe acest om, care întruchipează eroismul american”, a declarat el.

Trump ceruse arestarea lui Kelly și a altor parlamentari democrați în urma publicării unui videoclip în care aceștia le reaminteau militarilor americani că nu sunt obligați să execute ordine ilegale.

Mai recent, pe 28 octombrie, Ossoff l-a criticat dur pe Trump și familia acestuia pentru că obțin profituri în timp ce americanii de rând se confruntă cu creșterea costului vieții. Declarațiile au fost făcute la un miting electoral organizat în Georgia, la care a participat și fostul președinte Barack Obama.

„În timp ce președintele escroc și familia sa de escroci încasează miliarde din întreaga lume, voi plătiți mai mult pentru orice”, le-a spus el celor prezenți.

De asemenea, Ossoff a acuzat administrația că a dus la creșterea costurilor asigurărilor, a redus finanțarea programului Medicaid și i-a indus în eroare pe americani în privința războiului.

„V-au dublat primele de asigurare și au redus drastic finanțarea Medicaid pentru a putea scădea impozitele bogaților. Ne-au mințit pentru a ne atrage în război și și-au petrecut cea mai mare parte a ultimului an mușamalizând faptele celui mai cunoscut pedofil din lume. Ați văzut și voi”, a declarat el.

În discursul de victorie de marți seară, Ossoff s-a referit la prioritățile mandatului care urmează, promițând că va lupta pentru accesul la servicii medicale, reducerea costului vieții și respectarea drepturilor civile.

„În această seară sărbătorim această victorie, iar mâine ne întoarcem la treabă”, a declarat el.

Înainte de a candida el însuși, Ossoff a lucrat ca stagiar pentru regretatul lider al mișcării pentru drepturi civile și congresman John Lewis și a fost director general al unei companii care producea documentare de investigație. În 2017, a candidat fără succes pentru un loc în Camera Reprezentanților a SUA, într-o cursă electorală care a ajuns să fie urmărită la nivel național.