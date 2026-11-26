Ioan Doru Dăncuș, primarul din municipiul Baia Mare. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Primarul municipiului Baia Mare, Ioan-Doru Dăncuș, a dezvăluit joi, în cadrul unei conferinţe de presă, cum a fost sechestrat, ameninţat cu moartea, umilit şi obligat să se drogheze de Raul Kis, un afacerist băimărean. Edilul susţine că a fost atras într-o capcană, sechestrat și supus unor acte de intimidare și violență într-un apartament din București, unde fusese chemat de o fostă colegă. Ioan-Doru Dăncuș afirmă că trei persoane au intrat peste el, l-au imobilizat, l-au amenințat cu moartea și l-au constrâns să consume o substanță despre care analizele medico-legale au indicat ulterior că era un drog. "Raul Kis a început să-mi spună cât rău i-am făcut prin faptul că nu am autorizat acele lucrări de construire şi nu am dat cerinţelor, şi nu am răspuns nici tentativei de mituire şi nici şantajului", a precizat primarul din Baia Mare. Raul Kis, fratele său, Răzvan, dar şi complicea lor au fost arestaţi preventiv.

Potrivit declaraţiilor lui Ioan-Doru Dăncuș, în trecut, afaceristul Raul Kis ar fi încercat să îl înregistreze şi în alte situaţii compromiţătoare şi chiar i-a oferit mită ca să-i îndeplinească anumite solicitări. În cadrul unei intervenţii la Antena 3 CNN, edilul a spus că eliberarea sa a fost condiționată de promisiunea că va da curs celor două cerințe.

"În centrul vechi al municipiului Baia Mare,în spaţiul public. Erau alături de mine cei doi viceprimari şi administratorul public. Acea persoană s-a dovedit, ulterior, ca urmare a prcheziţiilor, că purta pe ea tehnică, am fost înregistrat în ideea în care aş fi putut să vorbesc anumite lucruri care să mă compromită. Nu s-a întâmplat acest lucru. Pratic, nu le-a ieşit prima manevră şi au continuat. A insistat fosta noastră colegă să ne vedem în Bucureşti.

Eu am fost în Bucureşti pe data de 28 septembrie şi am insitat să ne vedem într-un spaţiu pe care l-am propus eu. Fosta noastră colegă nu a fost de acord şi tot a insistat să ne vedem într-un spaţiu pe care l-a propus ea: adică la ea acasă. Am acceptat până la urmă şi, în momentul în care am ajuns la ea acasă, la două minute, practic, au intrat peste noi, trei persoane. Două persoane erau cu măşti pe faţă, cu cagule, iar a treia persoană n-am văzut dacă purta mască din primul moment", a povestit primarul municipiului Baia Mare, joi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ulterior, politicianul a povestit momente şocante şi umilitoare din episodul care s-a petrecut într-un apartament din Capitală, în urmă cu două luni.

"Cert este că, în momentul în care au intrat peste mine, au strigat: «Poliţia!», m-au pus la pământ, m-au încătuşat, mi-au pus un căluş în gură. Şi, după ce am fost imobilizat, când am ridicat capul din podea, am constat că persoana care nu purta cagulă era Raul Kis. Raul Kis, unul dintre fraţii Kis, care a început să-mi spună să-mi facă o pledoarie, să-mi spună cât a fost de dificil să mă prindă în acest context. Şi a început să-mi spună cât rău i-am făcut prin faptul că nu am autorizat acele lucrări de construire şi nu am dat cerinţelor, şi nu am răspuns nici tentativei de mituire şi nici şantajului.

Atunci, sigur, au fost momente cumplite, pe care nu vreau să le transmit în spaţiul public din respect pentru copiii mei, pentru familia mea, însă, au apărut primele cerinţe. Ca să scap cu viaţă, mi-au cerut primele două lucruri: Primul a fost acela de a mijloci şi de a-l convinge pe jurnalistul să şteargă materialele publicate pe detectivuldepresasoc.ro şi, apoi, a doua cerinţă a fost pentru ca să-l cooptez în rândul membrilor de partid pe fratele său, Răzvan, pentru că Răzvan îşi dorea o carieră politică; să intre în administraţia publică şi să evolueze pe scena politică într-o funcţie de demninitate publică. Am spus că, dacă mă lasă liber, o să încerc să rezolv aceste cerinţe, ei au spus că, după ce rezolv aceste două cerinţe, o să-mi ceară încă trei. Este vorba despre cinci cerinţe pe care mi le-au propus, dar mi-au spus doar primele două.

După acest episod, practic, au spus totuşi că nu este normal să scap atât de uşor... am fost umilit şi apoi am fost forţat să consum o substanţă. M-au întrebat dacă eu mă drogez, am spus că eu nu mă droghez, nu m-am drogat niciodată. A spus că este momentul să fac acest lucru şi mi-au servit, practic, de pe o farfurie, o substanţă. N-am ştiut că este drog sau nu este drog. Ulterior, s-a dovedit că a fost drog, pentru că m-am deplasat la Institutul de Medicină Legală şi, de acolo, a rezultat acest lucru.

După ce am făcut acest moment, au spus că mă lasă să plec. I-am cerut lui Raul să-mi dea cureaua lui, pentru că pe a mea au tăiat-o cu foarfeca sau ceva cuţit, pentru că, la un moment dat, când m-am zbătut, a sunat cineva la uşa apartamentului şi mi-au pus un cuţit la gât şi mi-au spus că, dacă eu scot vreo vorbă, o să păţesc mai rău. Sigur, că nu am reacţionat. (...). Mi-a dat cureaua, acea curea am predat-o organelor de anchetă, pentru că, în cealaltă zi, eu m-am deplasat la Direcţia de Investigaţii Criminale, am relatat cele întâmplate", a mai precizat Ioan-Doru Dăncuș.

Primarul din Baia Mare: "A fost a doua tentativă de răpire"

"Multe s-au întâmplat în ultimii doi ani de zile, dar, cu aceşti infractori, totul a culminat cu ceea ce s-a întâmplat în data de 28 septembrie. (...), m-au confundat cu un om care, poate, se sperie şi chiar dacă este umilit sau strâns cu uşa, ar putea obţine de la el lucruri care legea nu le permite şi pe care conştiinţa mea nu poate accepta să le ofere. În primul rând, acces la influenţă, autorizaţii (...).

A fost a doua tentativă de răpire. Prima a fost eşuată şi am aflat doar ulterior, după ce s-au făcut percheziţii şi după ce s-au făcut arestările. (...), am fost solicitat de către o fostă colegă, care lucra în Primăria municipiului Baia Mare, pe vechea administraţie, şi, în momentul de faţă lucrează în Bucureşti. Am fost contactat că ar vrea să se vadă cu mine pentru a-mi relata anumite situaţii care se petreceau la vremea respectivă în primărie şi să-i ofer ajutorul, pentru că este într-o situaţie destul de gravă şi cu jobul", a declarat edilul Ioan-Doru Dăncuș, joi, în cadrul emisiunii "NewsRoom" cu Mădălina Mihalache, la Antena 3 CNN.

Întrebat cât timp a fost sechestrat, edilul a răspuns: "Peste o oră. Am fost ameninţat şi cu violul, nu s-a întâmplat acest lucru. M-au forţat să prizez cocaină. (...)."

În cadrul intervenţiei telefonice de la Antena 3 CNN, primarul municipiului Baia Mare a mai menţionat următoarele amănunte:

"Am reuşit să scap, pentru că am promis că le voi îndeplini cele două cerinţe. (...). M-am dus şi am făcut denunţ la Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR, asta după ce am fost şi la Institutul de Medicină Legală".

Acuzațiile la adresa femeii şi a celor doi fraţi sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol, dar și trafic de droguri de mare risc.

"Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul anului 2026, inculpații au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul constrângerii unor persoane cu putere decizională și influență să îndeplinească mai multe cerințe în folosul lor.

Probatoriul administrat a reliefat faptul că cei doi inculpați (membri ai aceleași familii), deținători ai mai multor societăți comerciale ce au fost amendate pentru mai multe deficiențe și li s-a oprit temporar activitatea de către angajații primăriei, au considerat că situația a fost generată de către acțiunile persoanei vătămate în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu și în contextul apartenenței politice", anunță DIICOT într-un comunicat de presă, conform Agerpres.

Cei trei inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.