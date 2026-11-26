Jared Kushner îl laudă deschis pe Putin: „Fie că vă place sau nu, e un maestru al politicii și o figură istorică”

1 minut de citit Publicat la 11:04 26 Noi 2026 Modificat la 11:07 26 Noi 2026

Vladimir Putin îi primește la Kremlin pe emisarii speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff (c) și Jared Kushner (d). Foto: EPA/Agerpres

Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, care e implicat, în calitate de emisar special al președintelui SUA, în negocierile dintre Rusia și Ucraina, l-a numit pe Vladimir Putin o „figură istorică” și un „mare maestru al politicii”, care „vrea pace”, într-un interviu difuzat pe Youtube, acordat lui Matthias Döpfner, CEO al companiei media germane Axel Springer, și preluat de The Moscow Times.

„Oamenilor poate să le placă, sau nu, ce a făcut, dar (Putin) este cu siguranță un mare maestru al politicii. Este o figură istorică”, a spus Jared Kushner.

Kushner a adăugat că, în opinia sa și a lui Steve Witkoff (al doilea emisar al lui Donald Trump în negocierile privind Ucraina), Putin „nu vrea doar pace, ci vrea să încerce să schimbe relația cu America și să vadă dacă există o cale de a o lua de la capăt”.

De asemenea, Jared Kushner a precizat că Putin a promis SUA că nu va folosi arme nucleare în Ucraina.

„Până acum, Putin a dat dovadă de reținere. El a fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce este, evident, foarte important. Ne-a asigurat că nu are astfel de intenții”, a spus Kushner.

În același timp, emisarul special al lui Trump a acuzat Kievul că a afectat procesul de negocieri dintre SUA și Rusia, după ce ucrainenii au lansat un atac cu drone asupra reședinței lui Putin, în decembrie 2025.

Totodată, din februarie și până în septembrie 2026, negociatorii americani „nu au văzut prea multă flexibilitate sau deschidere de partea niciuneia dintre părți”, a remarcat Kushner, care a adăugat că negocierile au ajuns în acest moment într-un impas pe tema cedării de teritorii.