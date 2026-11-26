Deblocarea investițiilor în domeniul energetic este o urgență iar cele mai multe piedici țin de proceduri și avize. Foto: Getty Images

Birocrația frânează marile investiții din energie și ne costă pe toți, de la facturi până la securitatea energetică a țării. În fața acestor probleme, autoritățile promit parteneriate și deblocarea vizelor din domeniu, în timp ce investitorii cer predictibilitate și deduceri fiscale. Despre cum pot fi transformate promisiunile în proiecte funcționale s-a discutat în cadrul conferinței naționale RO 3.0, „România conectată la viitor”.

Deblocarea investițiilor în domeniul energetic este o urgență, pentru că, de la faza de proiect până la punerea în funcțiune, termenele rămân ridicate, iar cele mai multe piedici țin de proceduri și avize, lucru recunoscut și de ministrul Energiei.

„E nevoie de îmbunătățirea procedurilor. Una dintre măsurile esențiale pe care le avem în vedere este reducerea acestor timpi, care înseamnă foarte multă birocrație, autorizații care trebuie să fie emise, probleme legate de autorizarea investițiilor străine. Deci sunt mai multe elemente care se găsesc pe acest parcurs”, a afirmat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei.

De aici apar și temerile investitorilor și, implicit, reticența capitalului privat. Reprezentanții companiilor din domeniul energetic spun însă că există soluții.

„Dezvoltarea rețelei, partea de stocare și capacități noi de producție, împreună cu tăierea birocrației și un climat pentru investitori și pentru finanțare care să fie din ce în ce mai sofisticat, și vedem că asta se întâmplă în România, sunt niște elemente de bază pentru ca lucrurile să avanseze în direcția pe care ne-o dorim”, a adăugat Andrei Tecușan, country manager Renalfa România.

Investitorii cer și stimulente fiscale temporare, cum ar fi deduceri pentru baterii. O astfel de măsură ar atrage investițiile fără a împinge costurile în prețul final plătit de consumatori. La rândul lor, reprezentanții industriei eoliene atrag atenția că România are nevoie de continuitate în proiecte și de o perspectivă mai largă.

„Când noi gândim sau ne uităm doar la perimetrul local, cred că este totuși ușor eronat, în sensul în care ar trebui să privim lucrurile regional sau european. Suntem abia pe la jumătatea drumului. În primul rând, trebuie să implementăm proiectele pe care le-am startat. Trebuie să ne păstrăm această înțelepciune și acest echilibru și să continuăm să facem ceea ce am făcut în această vară, adică să colaborăm cu toții pentru a trece peste tot ceea ce va însemna, pentru că provocările vor continua”, a explicat Liviu Gavrilă, vicepreședinte al Asociației Române pentru Energie Eoliană (RWEA).

Pe segmentul fotovoltaic și al stocării, accentul cade pe echilibrul dintre producție, consum și siguranța sistemului energetic. Companiile din domeniu subliniază că proiectele ajunse pe listele oficiale au presupus deja sume importante plătite în România, un semnal că interesul financiar există atunci când cadrul este clar.

„Apropo de speculatori, toți aceia, ca să ajungă să fie pe acea listă oficială, ANRE, au plătit zeci, sute de mii și unii milioane de euro ca să aibă proiectele pe acea listă, bani care au rămas doar aici, în România”, a concluzionat Andrei Manea, director executiv Photovoltaic & Storage România.

Într-o piață regională în care capitalul merge acolo unde regulile sunt simple, testul real pentru autorități este viteza cu care fiecare megawatt promis ajunge efectiv în rețea. Abia atunci vom avea facturi mai mici, capacități noi, securitate energetică și energie curată.