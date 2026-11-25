Investițiile în rețelele de distribuție ar putea fi dublate sau triplate. Ce schimbări sunt necesare

România are unul dintre cele mai mici niveluri de consum de energie electrică pe gospodărie din Europa. Foto: Getty Images

Într-un moment în care securitatea energetică, dar și prețurile competitive sunt esențiale pentru dezvoltarea economiei, România trebuie să transforme potențialul sectorului energetic în atu major. Accesul la rețea, stocarea, finanțarea și predictibilitatea pieței sunt esențiale pentru valorificarea resurselor și pentru atragerea investițiilor. Cum poate România să evite crizele, să își valorifice resursele și să câștige rol de jucător regional? Răspunsurile au fost căutate astăzi în cadrul conferinței naționale RO 3.0 „România conectată la viitor: infrastructura energetică, investiții și piețe funcționale”.

Un plan clar și predictibilitatea sunt esențiale pentru dezvoltarea sectorului energetic, dar și pentru întreaga economie, susține Ondrej Safar, CEO Distribuție Oltenia. Acesta atrage atenția că România are unul dintre cele mai mici niveluri de consum de energie electrică pe gospodărie din Europa, iar acest lucru se reflectă inclusiv în modul în care sunt suportate costurile sistemului energetic.

„Cred că cel mai important este să avem acest plan, ca să putem face ceva rapid. Dacă nu știm încotro mergem, poate fi o greșeală. Planul este foarte important, la fel și predictibilitatea, nu numai pentru noi, ci și pentru economie și pentru consumatorii noștri.

Noi trebuie să avem și trebuie să avem consum. Una dintre problemele noastre este că avem cel mai mic consum pe gospodărie din Europa. Asta înseamnă că toate costurile sistemului energetic sunt plătite de consumatori cu un consum mai mic și cu o economie mai mică. Și trebuie să avem acest lucru în minte”, a declarat Ondrej Safar.

Reprezentantul Distribuție Oltenia a vorbit și despre nevoia de a crește investițiile în rețelele de distribuție. În opinia sa, anumite modificări ale cadrului de reglementare ar putea permite companiilor să își dubleze sau chiar să își tripleze investițiile.

„Am vorbit de foarte mult timp, de câțiva ani, despre ce este nevoie pentru distribuitori, ca să putem să dublăm investițiile. Cred că acest lucru trebuie să fie o prioritate. Dacă s-ar schimba câteva detalii în reglementare, noi am putea să dublăm sau chiar să triplăm investițiile”, a explicat Ondrej Safar.

Acesta a subliniat că discuțiile despre reglementare și investiții nu trebuie să se limiteze la anumite valori sau interese punctuale. Obiectivul principal ar trebui să fie competitivitatea economiei românești și capacitatea acesteia de a atrage și păstra investitori.

„Aceasta este o discuție pentru noi, pentru cei care reglementează, și trebuie să avem un dialog cu ministrul Energiei. Dar noi avem o responsabilitate pentru economie și pentru competitivitatea economiei. Și asta este mai important decât o anumită valoare. Trebuie să ne concentrăm asupra imaginii de ansamblu: cum facem economia României competitivă, cum putem să susținem marii consumatori, astfel încât să rămână în România, și cum putem să stimulăm noi investiții”, a mai spus CEO-ul Distribuție Oltenia.

În acest context, Ondrej Safar a amintit că dezvoltarea unor domenii precum centrele de date și electrificarea va genera noi nevoi de energie și va pune presiune suplimentară asupra infrastructurii. România trebuie să ofere condiții clare și predictibile pentru ca investitorii să aleagă să dezvolte astfel de proiecte aici.

„Dacă vorbim despre viitor, sunt investiții în centre de date, sunt investiții în electrificare și noi trebuie să avem argumente pentru acești investitori. Dacă vor veni acești investitori, va fi mai ușor să facem investiții”, a afirmat Ondrej Safar.