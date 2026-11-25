5 minute de citit Publicat la 18:21 25 Noi 2026 Modificat la 18:21 25 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Deficitele naționale, manevrele politice și costurile sprijinului acordat Ucrainei îngreunează din ce în ce mai mult negocierile privind bugetul Uniunii Europene. Statele membre se confruntă cu sarcina delicată de a găsi un echilibru între cerințele concurente, menținând în același timp negocierile pe calea cea bună. Sâmbătă, președintele Consiliului European, António Costa, a făcut o „mișcare îndrăzneață” pentru a debloca următorul buget pe șapte ani, cunoscut sub numele de Cadrul Financiar Multianual (CFM), înaintea unui summit extraordinar al Consiliului European care începe joi, scrie Euronews.

Propunerea lui Costa reduce și mai mult volumul total, atinge pentru prima dată finanțarea coeziunii, introduce o nouă taxă digitală și prelungește parțial datoria comună în cadrul fondului de redresare post-pandemie al UE.

Statele membre au răspuns cu criticile obișnuite.

La o reuniune a ambasadorilor UE, cunoscută sub numele de COREPER, care a avut loc luni, „multe state au afirmat că acest lucru nu constituie un punct de plecare pentru un compromis”, a declarat un diplomat UE care a vorbit sub condiția anonimatului.

„Discuția de ieri din cadrul COREPER a arătat că acest dosar trebuie tratat la nivelul liderilor”, a declarat un al doilea diplomat al UE.

„A fost destul de dificil, patru ore de discuții fără niciun rezultat practic”, a subliniat el.

Certurile publice au devenit un element constant al discuțiilor privind bugetul UE, estompând granițele dintre tacticile de negociere și pozițiile reale.

Dimensiunea totală

Cancelarul german Friedrich Merz a numit propunerea lui Costa un „prim pas”, o reacție relativ blândă în comparație cu cea a ambasadorului german, care a fost mult mai vocal la COREPER și a respins-o.

Germania și celelalte așa-numite „țări frugale”, contribuitoare nete precum Olanda și Suedia, doresc o reducere suplimentară a volumului total. La prețurile actuale, Costa a redus bugetul cu 204 miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei. În termeni reali, reducerea este mai modestă, de 181 miliarde de euro.

Aproximativ 10 miliarde de euro din această sumă provin din amânarea rambursării NextGenerationEU, pe care cumpătații nu o văd ca pe o reducere, ci ca pe o amânare a investiției.

În ciuda opoziției a unor țări precum Olanda și Germania față de o datorie comună mai mare, amânarea propusă nu a întâmpinat prea multe reacții negative, fiind considerată „răul mai mic”. Totuși, sunt necesare încă 30 de miliarde de euro în termeni reali pentru a atinge pragul de 200 de miliarde de euro.

Dar câte reduceri sunt suficiente? Frugalii nu au o poziție comună și preferă o cerere vagă pentru „câteva sute de miliarde de euro”.

În practică, această problemă ar putea fi rezolvată doar în ultimul moment prin rambursări naționale.

Prioritățile politice

O sursă de la Palatul Élysée a respins rapid propunerea lui Costa drept „foarte dezamăgitoare” și a spus că aceasta „nu constituie o bază pentru un acord”, în principal pentru că nu reușește să garanteze sprijinul veniturilor fermierilor.

Poziția Franței a derutat alte capitale. Parisul a obținut deja concesii considerabile, inclusiv taxa digitală și un pachet financiar neatins din cadrul Politicii Agricole Comune.

Frugalii preferă să se autointituleze „modernizatori”. Ei susțin că bugetul UE ar trebui să se concentreze pe priorități emergente, cum ar fi apărarea, migrația și inovarea, care, în schimb, au suportat cel mai mult din cauza reducerilor.

Costa a abordat pentru prima dată finanțarea fondurilor de coeziune, dar „țările frugale” consideră reducerea ca fiind în mare parte simbolică, rezultat al opoziției unui grup format din 17 membri, „Prietenii Coeziunii”, condus de Italia și România.

Pentru cei cumpătați, este necesară o reechilibrare a cheltuielilor pentru a reflecta noua realitate geopolitică.

„Țările din Europa Centrală și de Est încă nu sunt capabile să acorde prioritate politicilor tradiționale și investițiilor în reziliență și securitate. Asta înseamnă că alții vor face acest lucru în locul lor. Acest lucru va consolida eforturile sistematice ale Sudului de a acorda prioritate coeziunii în detrimentul regiunilor apropiate de Rusia”, a declarat un al treilea diplomat al UE.

Ajutorul pentru Ucraina

Merz a legat discuțiile bugetare de sprijinul financiar pentru Kiev. Slovacia, Cehia, Ungaria și Bulgaria, care doresc să renunțe la viitoarea suplimentare a împrumutului de sprijin pentru Ucraina, sunt, de asemenea, susținători fermi ai politicii de coeziune.

Această mișcare a provocat o reacție severă din partea celor patru lideri. Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a numit tactica lui Merz drept „șantaj” și a amenințat că va folosi veto-ul Slovaciei pentru a bloca bugetul.

„Faptul că CFM și Ucraina sunt în paralel este aproape evident, chiar dacă multora nu le place. Important este ca unul să nu-l pună în pericol pe celălalt, dar, în realitate, o va face”, a declarat un al patrulea diplomat.

Un posibil compromis ar permite țărilor care doresc să iasă din UE să facă acest lucru pentru partea militară, în valoare de 25 de miliarde de euro, susținând în continuare partea civilă, restul de 20 de miliarde de euro.

„Comisia Europeană depune multe eforturi creative în ceea ce privește finanțarea Ucrainei. Există un sentiment de optimism”, a declarat al doilea diplomat.

Taxele în UE

O noutate cheie în propunerea lui Costa este o taxă la nivelul UE asupra serviciilor digitale, care să înlocuiască un impozit pe profit extrem de controversat.

Taxa digitală nu a întâmpinat o opoziție puternică din partea statelor membre, cu excepția Irlandei, care găzduiește majoritatea sediilor centrale europene ale companiilor de tehnologie din SUA. Principalul argument împotriva acesteia este riscul unor represalii comerciale din partea Washingtonului.

Comisia a propus pentru prima dată o taxă pe serviciile digitale în 2018, iar Franța, Italia și Spania au deja versiuni naționale. Însă țările UE sunt precaute în ceea ce privește schimbările semnificative ale economia digitală de atunci, așa că propunerea trebuie rafinată.

Mai multe alte taxe la nivelul UE pentru finanțarea bugetului, cunoscute sub numele de resurse proprii, se confruntă încă cu o opoziție semnificativă. Acest lucru este valabil în special pentru Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), căruia i se opun puternic țări precum Polonia și Bulgaria.

Din nou, disponibilitatea de a accepta noi resurse proprii care costă unele țări mai mult decât media ar putea fi asigurată doar în ultima fază, atunci când liderii vor insista pentru concesii specifice fiecărei țări în alte părți.

Un context complicat

Tensiunea nu se limitează la Bruxelles. Cu ratele dobânzilor în creștere, prețurile la energie ridicate și deficitele care cresc sub greutatea cheltuielilor publice și a sprijinului pentru Ucraina, multe state membre resimt presiunea bugetară la propriu.

În Belgia, supraviețuirea guvernului este în joc după eșecul discuțiilor de coaliție privind bugetul pe 2027. În Olanda, guvernul minoritar se confruntă cu o criză politică gravă din cauza unui pachet fiscal legat de bugetul național.

Guvernul României s-a prăbușit în luna mai, iar țara înregistrează un deficit de aproape 8%. În Franța, disputele bugetare au fost un factor major de instabilitate timp de doi ani.

În total, 10 din cele 27 de state membre se află într-o procedură de deficit excesiv, iar Comisia estimează că numărul acestora ar putea crește la 16 după anul viitor, pe baza cheltuielilor proiectate.

Alegerile naționale care vor avea loc în țări cheie precum Franța, Italia și Polonia, împreună cu ascensiunea forțelor extreme de la ambele capete ale spectrului politic în alegerile regionale din țări precum Germania, înăspresc pozițiile guvernelor.

„Contextul politic și economic este foarte dificil, iar acest lucru face foarte dificilă ajungerea la compromisuri pentru diferite state membre”, a adăugat al patrulea diplomat UE.