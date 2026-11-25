4 minute de citit Publicat la 13:57 25 Noi 2026 Modificat la 14:21 25 Noi 2026

Comisia Europeană,condusă de Ursula von der Leyen (c) nu a arătat „stegulețul roșu” Germaniei (cancelarul Friedrich Merz, în stânga imagini), în ciuda datoriei publice de 70% din PIB. În cazul Franței lui Emmanuel Macron (d), datoria publică a depășit 110% din PIB. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a făcut public un raport despre modul în care guvernele țărilor UE își gestionează cheltuielile publice. Raportul oferă o imagine sumbră a finanțelor publice din Uniunea Europeană, deoarece multe guverne europene fac cu greu față provocărilor bugetare, într-un context financiar afectat de tensiuni în comerțul global, războaie, creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie și costurilor tot mai mari de împrumut, informează Politico.

Comisia Europeană a amenințat de altfel, marți, Bulgaria cu o amendă de până la 23 de milioane de euro pentru nerespectarea limitelor cheltuielilor bugetare. Ungaria se confruntă, de asemenea, cu mânia Bruxelles-ului din cauza modului în care își gestionează sectorul finanțelor sale publice, dar pedeapsa impusă Budapestei s-ar limita doar la înghețarea unor fondurie europene.

Până acum, economia blocului s-a dovedit rezistentă la șocurile externe și se preconizează că va crește cu 1,4% anul acesta și anul viitor. Această rezistență nu va dura, însă, pentru totdeauna, arată Politico.

„A absorbi șocuri temporare nu e același lucru cu a te adapta la schimbări permanente,” cum ar fi inteligența artificială și ratele mai mari ale dobânzilor, a spus Comisarul pentru Economie Valdis Dombrovskis. „Economia europeană trebuie să treacă de stadiul rezilienței și să atingă un adevărat dinamism, și asta va fi esențial pentru a ne asigura prosperitatea și modelul nostru social”.

Sofia este singura capitală care se confruntă cu o amendă din partea Comisiei Europene pentru faptul că nu și-a controlat cheltuielile bugetare. Dar există multe alte țări care au încălcat regulile fiscale, care urmăresc să țină raportul datorie publică/PIB sub 60%.

Care sunt țările UE marcate cu „steguleț roșu” și cu note mici, la capitolul deficitului bugetar

În prezent, Bruxelles-ul are „steaguri roșii” agățate pentru 10 țări, inclusiv Franța, Belgia și Italia, pentru a semnala investitorilor guvernele europene care au încălcat regulile UE. Țările scapă de aceste etichete nedorite atunci când reușesc să convingă Bruxelles-ul că și-au pus cheltuielile sub control.

Potrivit comunicatului Executivului european, în afară de Ungaria și Bulgaria, opt dintre cele zece state membre aflate în procedura de deficit excesiv nu vor fi vizate, în această etapă, de noi măsuri. Este vorba despre Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Italia, Polonia, România și Slovacia.

Politico a acordat note mici (F, E și D) țărilor din UE cu „steguleț roșu” și a dat următoarele exemple:

Bulgaria și Ungaria: nota F

Budapesta și Sofia s-au abătut atât de mult de la angajamentele lor de cheltuieli încât Bruxelles-ul este pregătit să le sancționeze. Ambele guverne ar putea pierde accesul la unele fonduri UE, în timp ce Bulgaria se confruntă cu o amendă suplimentară de până la 23 de milioane de euro.

Chiar și după ce Comisia a permis o marjă suplimentară pentru cheltuielile de apărare, depășirea pragului de cheltuieli de către Ungaria este estimată la 3,1% din PIB în acest an, iar cea a Bulgariei la 2,3%.

Bulgaria a aderat la euro la începutul acestui an. Doar țările din zona euro pot fi amendate, ceea ce scutește Ungaria de această pedeapsă.

Belgia și Franța: nota E

Franța a pregătit un proiect de buget pentru anul viitor, dar guvernul ei se chinuie să-l treacă prin Adunarea Națională. Între timp, coaliția belgiană formată din cinci partide nu poate cădea de acord asupra planurilor de cheltuieli bugetare.

Comisia a avizat proiectul de buget al Franței, în timp ce a semnalat, în paralel, incertitudini legate de modul în care s-a desfășurat dezbaterea parlamentară asupra legii bugetului din această țară. Totodată, Executivul UE s-a bazat pe prognoza economică a guvernului belgian, care estimează cheltuieli în conformitate cu regulile.

Ambele țări au, totuși, deficite de peste 5% din PIB și datorii care depășesc 110% din PIB. Comisia va verifica progresele de cele două țări în primăvara lui 2027.

Spania și Germania: D

Deficitul Spaniei rămâne sub 3% din PIB, iar economia sa este estimată să crească cu peste 2% anul acesta și anul viitor. Datoria Spaniei este de asemenea așteptată să scadă cu 2 puncte procentuale, până la 97,2% din PIB în următorii doi ani.

Se pare că acest lucru nu este suficient pentru Bruxelles: Cheltuielile spaniole cresc mai repede decât promisese inițial guvernul dela Madrid, chiar și după ce Bruxelles a oferit mai multă flexibilitate bugetară Spaniei pentru a-și consolida apărarea.

Cât despre Germania, Comisia Europeană a avertizat că planurile sale de cheltuieli riscă să contravină regulilor, dar nu i-a acordat însă Berlinului „stegulețul roșu”, în privința bugetului. În același timp, Germania speră ca nivelul datoriei publice să nu depășească 70% din PIB, chiar dacă deficitul bugetar e așteptat să crească dela 4,1% la 4,5% în 2028.

România a scăpat, momentan, de măsuri punitive din partea Comisiei Europene pentru deficitul bugetar excesiv

Comisia Europeană a decis marți să nu ia, deocamdată, noi măsuri împotriva României pentru deficitul bugetar excesiv. Țara noastră rămâne însă sub monitorizarea Bruxelles-ului și trebuie să continue reducerea deficitului. Decizia vizează alte șapte state membre UE, iar situația va fi reevaluată în primăvara anului 2027, pe baza rezultatelor bugetare din acest an.

Decizia a fost anunțată marți, odată cu adoptarea pachetului de toamnă al Semestrului European, prin care Comisia Europeană analizează situația economică și bugetară a statelor membre și stabilește direcțiile pentru anul următor.

Comisia Europeană a precizat că țările cu deficit excesiv, precum Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Italia, Polonia, România și Slovacia, nu vor fi vizate de noi măsuri, dar în cazul lor, procedura rămâne deschisă, iar guvernele trebuie să respecte în continuare recomandările Consiliului Uniunii Europene privind reducerea deficitului bugetar.

Documentul arată, totodată, că cinci țări vor fi supuse unor analize aprofundate: România, Ungaria, Italia, Slovacia și Bulgaria.

Dintre acestea, Ungaria, Italia și Slovacia au fost deja identificate în evaluarea precedentă a Comisiei Europene ca având dezechilibre economice, în timp ce România se confruntă cu dezechilibre considerate excesive.