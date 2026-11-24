România scapă, deocamdată, de noi măsuri pentru deficitul excesiv. Decizia Comisiei Europene și ce urmează în 2027

3 minute de citit Publicat la 20:10 24 Noi 2026 Modificat la 20:19 24 Noi 2026

România scapă, deocamdată, de noi măsuri pentru deficitul excesiv. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a decis marți să nu ia, deocamdată, noi măsuri împotriva României pentru deficitul bugetar excesiv. Țara noastră rămâne însă sub monitorizarea Bruxelles-ului și trebuie să continue reducerea deficitului. Decizia vizează alte șapte state membre UE, iar situația va fi reevaluată în primăvara anului 2027, pe baza rezultatelor bugetare din acest an.

Decizia a fost anunțată marți, odată cu adoptarea pachetului de toamnă al Semestrului European, prin care Comisia Europeană analizează situația economică și bugetară a statelor membre și stabilește direcțiile pentru anul următor.

Potrivit comunicatului Executivului european, citat de Agerpres, opt dintre cele zece state membre aflate în procedura de deficit excesiv nu vor fi vizate, în această etapă, de noi măsuri. Este vorba despre Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Italia, Polonia, România și Slovacia.

În cazul acestor țări, procedura rămâne deschisă, iar guvernele trebuie să respecte în continuare recomandările Consiliului Uniunii Europene privind reducerea deficitului bugetar.

Cu alte cuvinte, Comisia nu închide procedura și nici nu renunță la supravegherea finanțelor publice, ci amână eventualele noi măsuri până când vor exista date complete despre rezultatele economice și bugetare din acest an.

O nouă evaluare va avea loc în primăvara anului 2027.

România rămâne printre statele europene cu dezechilibre economice excesive

Pe lângă analiza deficitelor bugetare, Comisia Europeană a publicat și Raportul privind mecanismul de alertă, un instrument prin care sunt identificate problemele economice care ar putea afecta stabilitatea statelor membre sau a Uniunii Europene în ansamblu.

Documentul arată că cinci țări vor fi supuse unor analize aprofundate: România, Ungaria, Italia, Slovacia și Bulgaria.

Dintre acestea, Ungaria, Italia și Slovacia au fost deja identificate în evaluarea precedentă ca având dezechilibre economice, în timp ce România se confruntă cu dezechilibre considerate excesive.

În cazul Bulgariei, Comisia a decis că este necesară o analiză suplimentară din cauza creșterii deficitului de cont curent, a deteriorării competitivității economiei, dar și a majorării rapide a prețurilor locuințelor, pe fondul împrumuturilor ridicate ale populației.

Aceste analize urmăresc să stabilească în ce măsură problemele economice existente ar putea deveni mai grave și ce măsuri trebuie luate pentru a le corecta.

Ce arată cele mai recente estimări ale Comisiei Europene despre economia României

Decizia de marți vine la o săptămână după publicarea prognozei economice de toamnă a Comisiei Europene, care arată că România continuă să se confrunte cu un deficit bugetar ridicat, în ciuda măsurilor luate de Guvern pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor la buget.

Potrivit estimărilor publicate pe 17 noiembrie, deficitul bugetar al României ar urma să scadă de la 7,8% din PIB în 2025 la 6% în 2026 și 5,8% în 2027.

Comisia explică această reducere prin măsurile fiscale introduse în 2024 și 2025, inclusiv majorarea TVA și a altor taxe, dar și prin controlul cheltuielilor publice și înghețarea pensiilor și salariilor din sectorul bugetar în 2025 și 2026.

Cu toate acestea, deficitul ar urma să rămână mult peste pragul european de 3% din PIB, ceea ce înseamnă că România va trebui să continue eforturile de reducere a dezechilibrului bugetar.

În același timp, perspectivele economice rămân dificile. Comisia estimează că economia României se va contracta cu 0,3% în 2026, înainte de a reveni pe creștere în 2027, când este prognozat un avans de 1,8%. Și datoria publică este așteptată să crească în următorii ani, de la aproximativ 59% din PIB în 2025 la peste 64% în 2028, în principal din cauza deficitelor ridicate și a dobânzilor plătite pentru împrumuturile statului.

Comisia Europeană va reevalua situația României în primăvara anului 2027

Comisia Europeană va reveni asupra situației bugetare a statelor membre în primăvara anului viitor, după publicarea datelor privind rezultatele din 2026.

Evaluarea va ține cont atât de evoluția deficitului, cât și de măsurile luate de fiecare guvern pentru a respecta recomandările europene.

Tot în primăvara anului 2027 vor fi publicate analizele aprofundate privind dezechilibrele macroeconomice, inclusiv cele ale României.

Rapoartele anuale privind progresele realizate de statele membre vor fi transmise în aprilie, iar Comisia va folosi aceste informații, împreună cu prognoza economică de primăvară, pentru a stabili dacă sunt necesare noi măsuri.