România trebuie să adere la zona euro până în 2035 și să renunțe la cota unică de impozitare. Recomandările din Raportul Letta

3 minute de citit Publicat la 14:22 24 Noi 2026 Modificat la 14:22 24 Noi 2026

Luca Niculescu a declarat că România ar putea să îndeplinească din nou criteriile de aderare la zona euro la începutul deceniului următor. FOTO: Getty Images

România ar trebui să își asume aderarea la zona euro până în 2035, să renunțe treptat la cota unică de impozitare în favoarea impozitării progresive și să reducă taxarea veniturilor mici, recomandă raportul privind competitivitatea României coordonat de fostul premier italian Enrico Letta. Documentul, publicat marți, propune și reformarea sistemului fiscal, prin digitalizarea ANAF și combaterea evaziunii, dar și schimbări în modul în care statul își gestionează cheltuielile, investițiile și pensiile.

Aflat la prezentarea raportului, la sediul BNR, premierul Luca Niculescu a declarat că România ar putea să îndeplinească din nou criteriile de aderare la zona euro la începutul deceniului următor, după anul 2030. El a precizat că, pentru atingerea acestui obiectiv, Guvernul trebuie să mențină traiectoria fiscală agreată cu Comisia Europeană până în 2031.

„Președintele României a spus, la rândul său, că este un deziderat pe care îl sprijină. Guvernatorul Mugur Isărescu a spus că trebuie să facem pași concreți. Mă alătur dumneavoastră. Ceea ce poate face Guvernul este să menținem traiectoria agreată cu Comisia Europeană până în 2031. Dacă facem asta, ne putem aștepta ca la începutul deceniului următor să îndeplinim din nou criteriile”, a declarat premierul.

Raportul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, coordonat de fostul premier italian Enrico Letta, include o serie de recomandări privind politica fiscală și bugetară a României, cu obiectivul de a îmbunătăți competitivitatea economiei și de a asigura sustenabilitatea finanțelor publice.

Potrivit documentului, una dintre recomandările importante este ca România să își asume un calendar de aderare la zona euro până în 2035. Raportul propune un orizont de zece ani pentru realizarea convergenței economice necesare, perioadă în care criteriile de la Maastricht ar trebui să funcționeze drept repere pentru politici fiscale prudente.

Autorii avertizează și asupra importanței gestionării cursului de schimb leu-euro, astfel încât să fie evitată acumularea unor supraevaluări ale monedei naționale, care ar putea afecta negativ competitivitatea României. De asemenea, documentul avertizează că România riscă să ajungă într-un scenariu de criză profundă, care ar putea culmina cu ieșirea din Uniunea Europeană până în 2035, în contextul instabilității politice, al problemelor fiscale și al deteriorării instituțiilor.

Recomandarea de trecere de la cota unică la impozitarea progresivă

O altă direcție importantă vizează recalibrarea sistemului de impozitare. Raportul recomandă reducerea poverii fiscale asupra veniturilor mici și renunțarea treptată la modelul cotei unice în favoarea unui sistem de impozitare progresiv.

De asemenea, experții propun o reevaluare a sarcinii fiscale totale asupra muncii, capitalului și proprietății, precum și a modului în care este finanțat sistemul de asigurări sociale.

Documentul recomandă și reducerea diferenței dintre taxele care ar trebui colectate și cele încasate efectiv de stat, în special în cazul TVA și al impozitului pe profit. Printre măsurile propuse se numără digitalizarea sistemului fiscal, interconectarea bazelor de date ale instituțiilor publice și consolidarea rolului Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Raportul mai insistă asupra aplicării mai eficiente a sancțiunilor în cazurile de evaziune fiscală și fraudă.

În privința cheltuielilor publice, raportul recomandă orientarea resurselor către domenii considerate prioritare pentru competitivitate pe termen lung: educație, cercetare și dezvoltare, infrastructură, digitalizare și adaptarea la schimbările climatice.

Totodată, autorii propun un cadru mai predictibil pentru gestionarea cheltuielilor cu salariile din sectorul public și a plăților pentru pensii, precum și o coordonare și o supraveghere mai bună a angajamentelor de investiții.

O altă recomandare vizează reformarea guvernanței corporative a companiilor de stat și îmbunătățirea eficienței acestora.

Reformarea instituțiilor care gestionează bugetul

Raportul propune și consolidarea instituțiilor responsabile de disciplina bugetară. Printre măsuri se numără suplimentarea resurselor Consiliului Fiscal și ocuparea posturilor vacante cu economiști calificați.

De asemenea, experții recomandă înființarea unui Oficiu Bugetar Parlamentar, care să aibă un rol complementar celui jucat de Consiliul Fiscal.

Alte propuneri vizează evaluarea periodică a respectării angajamentelor de consolidare fiscală, introducerea unor analize mai sistematice ale cheltuielilor în procesul de elaborare a bugetului și limitarea utilizării ordonanțelor de urgență la situații reale de criză.

În plus, Ministerul Finanțelor ar trebui să aibă o capacitate mai mare de coordonare și control asupra cheltuielilor angajate de celelalte ministere.

Prin aceste recomandări, raportul propune o reformă mai amplă a modului în care România colectează și cheltuiește banii publici, în paralel cu un calendar de convergență economică ce ar putea duce la adoptarea monedei euro până în 2035.