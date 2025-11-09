Când se va digitaliza ANAF. Radu Burnete: Va folosi inteligența artificială pentru a depista evaziunea fiscală

Consilierul prezidențial Radu Burnete. sursa foto: Agerpres

Procesul de digitalizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) ar putea fi finalizat în octombrie anul viitor, iar sistemele informatice vor folosi algoritmi şi inteligenţă artificială pentru a identifica domeniile în care colectarea taxelor este deficitară, a declarat consilierul prezidenţial pe probleme economice, Radu Burnete, la Digi24.

Burnete a explicat că digitalizarea ANAF este în desfăşurare, dar „e oprită cumva la jumătate sau e dusă doar până la jumătate”. El spune că Administraţia Fiscală are deja acces la majoritatea datelor digitale esenţiale – precum e-Factura, TVA, e-Transport sau diverse formulare – însă acestea trebuie acum integrate într-un sistem unitar.

„Acum trebuie făcute două lucruri: unificate aceste baze de date, şi vorbim despre asta de foarte multă vreme şi doi: este nevoie ca algoritmi sau inteligenţă artificială fie utilizaţi pentru a analiza aceste date. Pentru că ştiţi şi dumneavoastră, odată ce foloseşti inteligenţă artificială sau calcule, algoritmii ca să te uiţi la aceste date, vezi anomalii. Te uiţi la 100 de restaurante cu 20 de angajaţi, cu aceeaşi cifră de afaceri, dacă cinci dintre ele plătesc de trei ori mai puţin TVA, nu ştiu, nu presupui că respectivul… te duci până acolo”, a explicat Radu Burnete.

Întrebat când estimează că procesul va fi complet, consilierul prezidenţial a precizat: „Octombrie, anul viitor.”

„Eu cred că va mai dura un an de zile până o să avem acest sistem, este în curs de dezvoltare. Nu vreau să minimalizăm ce de făcut acolo, problema e că am tot amânat acest proces şi nu l-am făcut şi el nu poate fi făcut peste noapte. Noi am avut li avem bani în PNRR pentru asta, de aia vă spun că toamna anului viitor, atunci mă aştept să văd rezultate, pentru că există câteva sute de milioane în PNRR pentru digitalizarea Administraţiei Fiscale, aceste proiecte vor fi duse până la capăt, sunt în curs de implementare, multe dintre ele”, a adăugat acesta.

Consilierul prezidenţial consideră că, odată finalizată digitalizarea și interconectarea bazelor de date, ANAF va putea identifica în timp real zonele unde există evaziune fiscală, discrepanțe sau colectare scăzută, folosind instrumente moderne de analiză automatizată.