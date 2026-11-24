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Ministrul delegat pentru Învăţământul preuniversitar, Sorin Ionescu, a atras atenţia marţi asupra numărului mic de candidaţi care s-au înscris la concursurile pentru ocuparea posturilor de directori de şcoală, care se desfăşoară în această perioadă.

"Lucrul care mă îngrijorează nu este reprezentat de rezultatele la acest concurs, ci de faptul că foarte puţini dintre colegii noştri din şcoli s-au înscris la acest concurs. Cauzele pot fi multiple. Ca întrebări retorice, putem să ne întrebăm de ce acel corp de experţi în management, pe care cred că Daniel Funeriu l-a înfiinţat prin legea din 2011, n-a fost mai mult valorificat şi am mers pe o idee a unui concurs în care să pornim practic de la zero", a afirmat el, în cadrul conferinţei "Managementul şcolar şi profesionalizarea acestuia", găzduită de Camera Deputaţilor.

Potrivit ministrului delegat, managerul trebuie să fie mai bine plătit decât ceilalţi profesori din şcoală şi trebuie să aibă un mai mare grad de autoritate şi autonomie.

"Atât timp cât plătim un manager de şcoală cu acelaşi cuantum cu care plătim un profesor cu gradul I, va fi foarte greu să atragem foarte mulţi candidaţi. Asta este o chestiune asupra căreia trebuie să reflectăm şi să pornim de la ideea că managerul şcolar trebuie, pe de o parte, să fie mai bine plătit decât ceilalţi profesori din şcoală, iar, pe de altă parte, autoritatea şi autonomia lui să fie crescute", a explicat Ionescu.

El a îndemnat toate persoanele care au sesizări legate de organizarea concursului pentru posturile de directori din şcoli să le aducă la cunoştinţa comisiei naţionale, pentru a putea fi soluţionate într-un termen rezonabil.

"Sunt două tipuri de discuţii în acest moment: sunt discuţiile de formă - dacă au fost necesare ciorne, dacă la prima probă a fost timpul suficient, dacă modalitatea aceasta de desfăşurare a fost cea mai propice, dar sunt şi o serie de chestiuni de fond asupra cărora aş vrea să discutăm în momentul în care concursul este gata. Principala problemă de fond este cât de relevant este acest concurs pentru activitatea managerială. Avem inclusiv în spaţiul public o serie de colegi care au avut şi au rezultate manageriale foarte bune, care nu au promovat proba. Avem colegi care, poate, au avut rezultatele manageriale mai slabe, dar care au promovat proba. (...) Eu cred că, dincolo de responsabilităţile unei funcţii, până când nu vom înţelege că directorul de şcoală, autonom, trebuie şi plătit pentru ceea ce face, rezultatul oricărui concurs va fi exact acelaşi", a transmis ministrul delegat.

Conform acestuia, performanţa nu poate fi definită doar prin prisma notelor la examenul de Evaluare naţională sau de la Bacalaureat.

"Sunt colegi care performează pentru că aduc copiii la şcoală din comunităţii foarte sărace. Sunt colegii care performează ducând copiii de la nota 4 la nota 7. Sunt colegi care performează aducând o serie de programe şi proiecte guvernamentale şi europene în şcoală. Or, o astfel de evaluare a cadrului managerial trebuie să fie foarte clară înainte de a organiza orice alt concurs", a subliniat Sorin Ionescu.

El s-a declarat îngrijorat şi de faptul că "foarte puţini" tineri se simt motivaţi să aleagă o carieră managerială în sistemul de învăţământ.

"Este o temă pe care va trebui să o discutăm la un moment dat, pentru că, în 10 - 15 ani, schimbul de generaţie se va face şi s-ar putea să avem o mare surpriză în acel moment. (...) Din perspectiva managementului, desfăşurăm în acest moment o serie de proiecte, cel mai cunoscut cred că este RECRED, în care componenta de management este prezentă, astfel încât în jur de 15.000 de cadre didactice să aibă competenţele minimale referitoare la managementul şcolar. Aceşti 15.000 de oameni vor putea constitui resursa pentru viitorul concurs de director, deşi cred că este extrem de important ca, înainte de orice concurs, să punem accent pe formarea de competenţe şi pe pregătirea oamenilor pentru profesia în care se înhamă", a evidenţiat ministrul delegat pentru Învăţământul preuniversitar.

Sorin Ionescu a făcut apel la parlamentari să susţină demersurile Ministerului Educaţiei la dezbaterile privind legea bugetului pe 2027, în contextul în care există o serie de nemulţumiri în sistemul de învăţământ.

"Există o stare de nemulţumire generală în sistem referitoare la - şi o să încep cu cea mai mică - plata cu ora, dar o să continui cu celelalte două care sunt cele mai dureroase, referitoare, pe de o parte, la creşterea numărului de elevi în clasă, în special în zona urbană. Deşi aici, atrăgeau atenţia colegii de la sindicat, aseară, avem deja o serie de comune din zona periurbană care depăşesc deja aglomerările urbane şi acolo avem această problemă a supraaglomerării. Iar, pe de altă parte, norma didactică pentru corpul profesoral crescută la 20 de ore reprezintă un alt deziderat la care am dori să revenim", a transmis el.