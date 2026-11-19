De 3 zile, copiii de la Liceul Lenau din Timișoara refuză să intre la ore. Cer ca elevul care a venit cu un cuțit să facă lecții online

De la începutul săptămânii, copiii părăsesc sala de clasă când vine colegul lor și ies în curtea școlii unde protestează. Foto: captură Pagina de Timiș

Continuă protestele la Colgiul Lenau din Timișoara. Copiii cer ca elevul care a venit la școală cu un cuțit, s-a fotografiat cu arma în mână și s-a lăudat pe rețelele sociale, să nu mai fie primit în sala de clasă și să participe la cursuri online, potrivit RFI. De la începutul acestei săptămâni, elevii părăsesc sala și protestează în curte, atunci când colegul lor se prezintă la ore.

Copilul, elev în clasa a VIII-a, s-a fotografiat cu un cuțit în sala de clasă, chiar în ziua în care un alt elev din Pitești și-a atacat cu o macetă colegii. Elevul de 13 ani s-a lăudat cu arma albă pe rețelele sociale. Școala a aflat despre incident la data de 23 octombrie după o sesizare anonimă făcută de mai multe persoane. Imediat, a fost chemată poliția, care l-a identificat.

De atunci și până la începutul acestei săptămâni copilul nu a mai fost la școală. De luni s-a întors însă, iar părinții și elevii nu sunt mulțumiți de măsurile luate de măsurile luate de autorități pentru siguranța copiilor.

Așadar, de la începutul săptămânii, copiii părăsesc sala de clasă când vine colegul lor și ies în curtea școlii unde protestează. Elevii au pancarte pe care scrie „viața înainte de orice”, „siguranța noastră contează”, „vrem școală sigură”, „afară violența din clasă”, relatează Pagina de Timiș.

Elevii susțin că marți, copilul a intrat în sala de clasă neînsoțit, deși el trebuie să fie supravegheat tot timpul, potrivit rfi.ro.

Mihaela Korman, mama unuia dintre copiii care protestează, a spus, pentru RFI, că elevii vor să se întoarcă la cursuri, dar nu se mai simt în siguranță.

„În situația dată, cerem să treacă în online acel copil. E foarte ok și pentru el, și pentru copiii noștri. Pentru că, din ce știu eu și sunt implicată, fiind în acea clasă, copilul nu-și dorește să continue la această școală cu predare în limba germană. Nu se simte confortabil și noi chiar ne dorim... copilul poate fi salvat. Copilul este un copil bun, am înțeles. Învață, dar comportamentul lui nu este ok.

Nu a tras semnale de alarmă la nimeni. Nu s-au luat măsuri, pentru că el a degenerat. A început cu deranjarea orelor, a început cu violență la adresa colegilor, colegelor, și acum a venit cu un cuțit. Noi nu mai vrem să asistăm la ce urmează, noi vrem să prevenim ce urmează, pentru că pe mine nu mă încălzește că îmi spune tatăl că nu va face nimic, că nu este violent, că nu se va face mai mult de atât. Eu nu am încredere în asta”, a spus ea.

Ce măsuri au anunțat autoritățile după întâlnirea cu părinții

Luni, reprezentanții Inspectoratului Școlar Timiș au avut o întâlnire de aproximativ trei ore cu părinții elevilor, tatăl băiatului implicat în incident, conducerea liceului și reprezentanți ai Poliției pentru Siguranță Școlară și ai instituțiilor de protecție a copilului.

La finalul discuțiilor a fost stabilit un plan de măsuri pentru supravegherea clasei și prevenirea unor noi incidente.

Astfel, timp de două săptămâni, la fiecare oră de curs ar urma să fie prezent și un specialist din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, care să îi ajute pe profesori să gestioneze eventualele conflicte dintre elevi.

În pauze, clasa va fi supravegheată de două cadre didactice, dintre care unul va fi desemnat special pentru acest colectiv.

De asemenea, liceul trebuie să finalizeze până vineri prima etapă a procedurii de instalare a unui sistem de supraveghere audio-video. Până la sfârșitul lunii decembrie, autoritățile intenționează să monteze camere în toate sălile de clasă, cu respectarea prevederilor legale.

Poliția pentru Siguranță Școlară va intensifica patrulele în apropierea liceului, iar tatăl băiatului a fost de acord ca acesta să participe, împreună cu familia, la ședințe de consiliere, pe lângă sprijinul psihologic pe care îl primește deja la școală.

Inspectoratul Școlar a anunțat că va monitoriza aplicarea acestor măsuri.

Protestele continuă

Aceste măsuri nu i-au convins pe părinți, care spun că vor continua să protesteze până când familia băiatului va decide să îl retragă din clasă sau autoritățile vor găsi o soluție în acest sens.

Inspectoarea școlară generală, Aura Danielescu, a declarat la RFI că soluția nu este mutarea copilului la o altă clasă sau școală.

„Copilul a fost la inspectoratul scolar, pentru că eu l-am chemat pe tată și pe copil să pot să cunosc copilul, să port o discuție cu el și să încerc cumva să înțeleg și ce se întâmplă cu acest copil (…) Ei trebuie să intre la ore, pentru că sunt obligați să intre la ore. N-au cum să nu intre la ore. Indiferent că... Adică copilul ăsta, chiar dacă este un copil problemă, noi nu putem lua problema și o muta în altă clasă și în altă școală, că nu e un obiect, adică nu luăm problema să o mutăm.

Noi chiar trebuie să rezolvăm, să recuperăm acest copil, să vedem exact de ce a ajuns să facă lucruri de genul acesta. Acolo sunt mai multe dedesubturi pe care copilul le-a povestit astăzi, doar că el și dacă spune nu este crezut. În momentul ăsta nu-l crede nimeni”, a explicat ea, pentru RFI România.

Printre variantele propuse de părinți se numără și posibilitatea ca elevul să își continue cursurile online.