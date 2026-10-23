Al treilea incident în școli, în ultimele 4 zile. Un băiat de 13 ani s-a fotografiat cu un cuțit și a postat un mesaj pe Tiktok

Este al treilea incident grav în școli în ultimele trei zile. Foto: colaj Getty Images/Antena 3 CNN

Un copil de 13 ani a venit la liceul din Timișoara, unde este elev în clasa a VIII-a, cu un cuțit. Elevul a rugat un alt coleg să îi facă o poză cu arma în mână, în sala de clasă, iar apoi a postat imaginea pe TikTok. Profesorii nu au aflat decât după ce un e-mail anonim a ajuns pe adresa școlii însoțit de fotografie. Copilul spune acum că era de jucărie.

S-a dat alarma la liceul Nikolaus Lenau, după ce un elev s-a fotografiat cu un cuțit în sala de clasă. Băiatul este elev în clasa a VIII-a și ar fi adus cuțitul la școală joi, în ziua în care un alt elev din Pitești și-a atacat cu o macetă colegii.

Copilul de 13 ani a rugat un alt coleg să îi facă o poză, apoi a postat pe TikTok cu descrierea, în limba engleză: „Sunt cel mai șmecher, dar unii nu văd asta”

Foto: Antena 3 CNN

Mail anonim trimis pe adresa școlii

Profesorii nu au știut nimic. Au aflat după ce un e-mail anonim a ajuns pe adresa școlii, însoțit de imaginea de mai sus.

„Vă aducem la cunoștință un incident de o gravitate deosebită privind siguranța elevilor din cadrul Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau" din Timișoara (sediul din str. Gheorghe Lazăr, nr. 20).

Ieri, 21.10.2026, în incinta sălii de clasă, elevul **** (din clasa a VIII-a C) s-a fotografiat având asupra sa un cuțit (armă albă), pentru ca ulterior să posteze această imagine pe platforma TikTok, expunând un comportament periculos și de intimidare”, scrie în e-mailul citat.

Mai departe, persoana care a trimis mailul a scris că acest copil are un „istoric lung de comportament neadecvat și acte de indisciplină care au escaladat constant din cauza lipsei unor măsuri ferme din partea conducerii și a cadrelor didactice.”

„Atașată acestei sesizări se află fotografia salvată, ca dovadă incontestabilă a celor afirmate.

Având în vedere caracterul penal al faptei și riscul iminent la care sunt expuși minorii, vă solicităm intervenția de urgență prin Biroul de Siguranță Școlară și organele abilitate pentru ridicarea obiectului periculos, audierea celor implicați în prezența părinților sau a reprezentanților legali și luarea tuturor măsurilor legale și disciplinare necesare pentru a preveni o tragedie.

Trimitem această sesizare sub protecția anonimatului din motive stricte de siguranță pentru copiii noștri care învață în acea clasă și care sunt direct afectați de climatul de nesiguranță”, mai scrie în mailul citat.

Copilul refuză să spună unde este cuțitul

Conducerea liceului a chemat poliția. Mai multe echipaje au ajuns la școala din Timișoara.

Copilul a fost identificat rapid. Elevul le-a spus polițiștilor că nu era cuțitul lui și că era o jucărie. A refuzat să spună unde a ascuns cuțitul.

Reporterul Antena 3 CNN, Andreea Borboros, care a stat de vorbă cu profesorii din liceu a relatat că elevul are un istoric violent, cel puțin din punct de vedere verbal.

Poliția s-a autosesizat și a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de port și folosirea de obiecte periculoase în instituții publice.

În această săptămână s-au înregistrat două incidente grave în școli din Bistrița și Pitești. Joi, un elev din clasa a IX-a a pătruns în incinta Colegiului Tehnic 'Armand Călinescu' din Pitești cu o macetă și din răzbunare a rănit doi colegi. Copilul de 15 ani a fost exmatriculat. Incidentul vine după ce, luni, un elev de 13 ani de la Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un băiat de 12 ani