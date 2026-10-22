Băiatul din Bistrița care și-a înjunghiat profesoara a scris un manifest de 60 de pagini. Voia să ucidă „orice persoană care nu e albă”

Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul pe rețelele sociale, din baia școlii FOTO: Bistrițeanul

Copilul de 13 ani care și-a înjunghiat profesoara de matematică și care plănuia să își ucidă mai mulți colegi de școală a publicat, înaintea atacului, un manifest de 60 de pagini în care anunța atacul șocant. Copilul scrie că a fost victima bullying-ului, dar exprimă și opinii rasiste, antisemite, homofobe, islamofobe și misogine, pe care mărturisește că le-a învățat de pe internet, potrivit bistriteanul.ro. Culmea, în vacanța de vară, polițiștii au ținut în clasa agresorului un curs anti-bullying, iar o polițistă a observat comportamentul copilului și a discutat cu diriginta lui, care a afirmat că „este un băiat fără probleme”.

Toate semnele că acest copil alunecă pe o pantă periculoasă par să fi fost acolo, dar au fost ignorate. Manifestul copilului care și-a atacat profesoara și colegii circulă pe rețelele sociale încă de aseară. În acest jurnal online, scrise în limba engleză, copilul își varsă toată ura și detaliază atacul pe care aproape că a reușit să îl ducă la capăt.

Copilul a anunțat atacul într-un manifest online

Elevul a dezvăluit și în fața anchetatorilor că plănuia să ucidă un coleg de etnie română de aproximativ opt luni, potrivit Observator News. În manifestul care circulă acum pe rețelele sociale, copilul are o listă cu mai mulți colegi cărora ar fi vrut să le facă rău.

În manifestul publicat pe Discord, copilul a scris despre supremația rasei albe, pericolul reprezentat de imigranți și de persoanele de alte rase.

Adolescentul a scris că voia să atace „orice persoană care nu e albă”, în special un copil mai mic, cu tenul mai închis, pe care îl văzuse de mai multe ori la ieșirea din școală. Pe lista lui se mai aflau și alți colegi, pe care îi acuză că l-au agresat, dar și o persoană aleasă pentru convingerile ei religioase.

„Cea mai mare parte a urii mele nu vine din ideologia mea, ci din ce am trăit”, a scris copilul în manifestul citat, potrivit Bistrițeanul.

El susține că este agresat de colegii lui de când era în clasa a III-a, iar atunci când ar fi vrut să se apere împotriva lor, a fost pedepsit de adulți. Primele gânduri să își ucidă colegii le-a avut de atunci, a scris el. Copilul a mai scris că își urăște părinții, cărora le reproșează că i-ar fi distrus copilăria.

Copilul a făcut și o listă cu numele colegilor săi cărora le-a atribuit note în funcție de comportamentul și inteligența lor.

Elevul a detaliat alunecarea sa în extremism. Despre convingerile lui radicale, copilul a scris „le-am luat, în mare parte, de pe internet”.

Băiatul a descris pas cu pas cum își dorea să decurgă atacul. În manifest, ideea că ar putea ucide și unul dintre polițiștii trimiși la fața locului pare să îl entuziasmeze. El plănuia să pună un foc în fața cancelariei profesorilor și un altul la intrarea în școală ca să câștige timp pentru a-și ucide cât mai mulți dintre colegi.

„Voi aștepta în baie până sună clopoțelul, apoi mă voi echipa și voi încerca să fac un live. Voi merge apoi la parter și voi face probabil ceva similar cu Timofey, apoi plănuiesc să urc la etaj, unde voi încerca să îi înjunghii pe (n.red a numit mai mulți colegi), iar dacă nu voi reuși, voi înjunghia aleatoriu. Când va veni poliția, mă voi preda și voi coopera. Știrile spun că vor fi mai mulți polițiști în jurul școlii… bun, poate voi omorî unul și îi voi lua arma”, a scris el.

Timofey este un adolescent rus care și-a ucis un coleg de școală cu un cuțit și a rănit grav un agent de securitate, anul trecut.

Copilul din Bistrița avea o listă cu 20 de autori ai unor atacuri și crime în masă pe care îi admira. De altfel, în manifest el mulțumește „pentru motivație” unei comunități online, în care sunt glorificați autorii unor atacuri armate.

Adolescentul de 13 ani era conștient că vârsta pe care o are îi oferă protecție în fața legii și a scris în acest jurnal online că se așteaptă „să se întoarcă în societate” după atac.

Curs anti-bullying chiar în clasa agresorului

Culmea, în vacanța de vară, chiar în clasa elevului agresor, polițiștii au ținut un curs anti-bullying.

„Colega noastră care a participat la această activitate l-a observat pe minorul respectiv, că stătea în prima bancă şi, ulterior, după şendinţă a relaţionat cu doamna dirigintă şi a întrebat: ''Sunt ceva probleme cu băiatul respectiv?'' Nu, este un băiat fără probleme, nesemnalat, cu rezultate bune la învăţătură”, a declarat Claudiu Jurcan, șef adjunct IPJ Bistriţa-Năsăud, potrivit Observator News.

De asemenea, profesorii bistrițeni au fost instruiți de Serviciul Român de Informații (SRI) cum să îi recunoască pe tinerii radicalizați.

„Criza identitară, expunerea la mediul incontrolabil, cum este cel virtual pot influenţa atragerea tinerilor în procese de radicalizare”, a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI.

De altfel, copilul a scris în manifest că și-a exprimat opiniile extremiste și pe TikTok. „Mi-am făcut aprecierile publice ca să-mi arăt planurile și semnalele de avertizare, de care evident nu i-a păsat nimănui”, a scris el.

„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, a anunțat el în video și story-urile postate, în ziua atacului.

Elevul este internat şi acum la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca împreună cu mama lui.

Școala s-a redeschis cu poliția la poartă

Cursurile de la școala din Bistrița unde a avut loc atacul au fost reluate joi, la trei zile după atacul care i-a înspăimântat pe copii și profesori deopotrivă. Mai mult echipaje de poliție au fost trimise la școală. Ei au fost pe holuri, au intrat în sălile de clasă și au putut fi văzuți de elevi în fiecare pauză.

Elevii au avut parte de consiliere psihologică. Profesoara de matematică înjunghiată și șase elevi au primit ordine de protecție. Atacatorul, dacă va fi externat, va purta o brățară de monitorizare.

Ancheta continuă. A fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat și urmează să se stabilească ce măsuri se vor impune în această situație. Deoarece are sub 14 ani, băiatul nu răspunde penal pentru faptele sale.

Premierul Luca Niculescu a spus că le-a cerut miniștrilor Educației să elaboreze un plan concret de acțiune.

„Vreau să spun foarte clar că nu există scuze pentru violenţă şi am decis, împreună cu aceşti miniştri, să facem cât mai rapid un plan concret de acţiune în care să fie implicate mai multe instituţii, să fie implicat Ministerul de Interne, alături de specialişti, alături de profesori, de asociaţii de elevi, de psihologi, pentru a veni cu soluţii rapide. Trebuie să abordăm mai multe aspecte, dar este una dintre priorităţile esenţiale ale miniştrilor Educaţiei”, a spus prim-ministrul.

La rândul său, ministrul Justiției a anunțat că se ia în calcul inclusiv reducerea vârstei pentru răspunderea penală.

„Vrem să finalizăm proiectul privitor la stabilirea condițiilor răspunderii penale în ceea ce-i privește pe minori și să inițiem proiecte care să aibă în vedere inclusiv accesul tinerilor la rețelele sociale. Nu vă ascund că avem în vedere inclusiv o reducere a vârstei în ceea ce privește responsabilitatea”, a explicat și Radu Marinescu, ministrul Justiției.

Nu este primul caz de violență între copii care șochează România. În Cenei, trei copii au fost implicați în uciderea lui Mario, un adolescent de 15 ani.

Minorul acuzat de omor calificat şi profanare de cadavre, a fost condamnat la internarea într-un centru de detenţie pe o perioadă de 15 ani și este obligat să plătească familiei victimei daune de peste un milion de euro.

În cazul celui de-al doilea minor, B.R.P, instanţa a dispus măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de şase luni, iar ultimul dintre ei nu răspunde penal, așa că nu a putut fi tras la răspundere de instanță.