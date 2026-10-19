Atac cu cuțitul la o școală din Bistrița. Un elev și-a înjunghiat profesoara și un coleg care a vrut să o apere

Autospecială de poliție. Foto: Agerpres

Incident șocant, luni dimineața, la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa. Un elev de clasa a şaptea și-a înjunghiat profesoara cu un cuțit și pe un coleg care a sărit să o apere pe femeie.

„În dimineaţa zilei de 19 octombrie, în jurul orei 08:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora”, a anunțat IPJ Bistrița-Năsăud.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale.

Din primele informații, femeia a fost rănită în zona capului.

Atacatorul fusese transferat de curând la această școală. Nu se știe încă ce l-a făcut să recurgă la gestul extrem.

La faţa locului intervin poliţişti din cadrul Biroului de Ordine Publică şi Biroului de Investigaţii Criminale ale Poliţiei Municipiului Bistriţa, precum şi poliţişti din cadrul Biroului Siguranţă Şcolară şi al Serviciului pentru Acţiuni Speciale. Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.