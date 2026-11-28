Santiago Abascal, liderul extremei drepte spaniole este potențialul „Kingmaker” al alegerilor din Spania

14 minute de citit Publicat la 17:11 28 Noi 2026 Modificat la 17:11 28 Noi 2026

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Santiago Abascal și-a petrecut o mare parte din cariera politică atacând clasa politică tradițională a Spaniei, iar acum este pe punctul de a i se alătura, scrie Politico. După alegerile de duminică, politicianul combativ în vârstă de 50 de ani, originar din Țara Bascilor, ar putea aduce extrema dreaptă la guvernarea națională pentru prima dată de la restabilirea democrației în anii 1970.

Sondajele indică o majoritate de dreapta, Partidul Popular (PP), de centru-dreapta, condus de Alberto Nuñez Feijoo, fiind cotat cu prima șansă de a câștiga alegerile.

Însă avantajul său față de prim-ministrul Pedro Sanchez ar urma să fie redus, ceea ce înseamnă că PP va avea nevoie de partidul ultranaționalist Vox, condus de Abascal, pentru a forma o majoritate parlamentară.

Această situație îi dă lui Abascal o influență considerabilă asupra formării viitorului guvern al Spaniei, deși, pentru moment, acesta preferă să nu își dezvăluie intențiile.

El nu a precizat încă dacă ar accepta să intre într-o coaliție ca partener minoritar al PP, ce ministere ar putea solicita sau ce concesii i-ar cere lui Feijoo. A spus, însă, că nu va vota un guvern din care nu face parte.

Programul extremei drepte spaniole

Programul său de extremă dreapta este clar și ar orienta viitorul guvern spaniol într-o direcție foarte diferită de cea a administrației Sanchez, care a acordat prioritate multilateralismului, integrării migranților și economiei verzi.

În schimb, Abascal dorește introducerea unor politici bazate pe principiul „priorității naționale”, prin care cetățenii spanioli să beneficieze de acces preferențial la prestațiile sociale, deportarea în masă a imigranților, relaxarea legislației muncii și eliminarea normelor privind clima.

Chiar dacă va forma oficial o coaliție cu PP după 29 noiembrie, marea întrebare este dacă Abascal va rămâne în guvern și va contribui la menținerea stabilității acestuia.

Feijoo se prezintă drept un administrator moderat și cumpătat, în timp ce Abascal este un ideolog combativ, care s-a despărțit de PP în trecut, atât prin demisia sa din partid, cât și prin retragerea Vox din coalițiile regionale cu formațiunea de centru-dreapta.

La mitingurile din actuala campanie, liderul Vox a descris alegerile generale drept „existențiale” pentru Spania, insistând că „totul este în joc” și că este „acum ori niciodată”.

„Aceasta este ultima oportunitate pentru o mare majoritate a spaniolilor și nu o vom irosi”, a declarat el la un miting din Madrid, la scurt timp după ce Sanchez a convocat alegerile anticipate.

Influența de care se bucură acum Abascal ar fi fost de neimaginat în 2019, când Vox a intrat pentru prima dată în parlament, obținând 24 dintre cele 350 de mandate.

De atunci, partidul și-a extins influența politică, intrând în numeroase guverne regionale alături de PP și preluând conducerea a zeci de administrații locale.

În prezent, Abascal profită din plin de erodarea, pe parcursul unui deceniu, a sprijinului pentru partidele tradiționale de stânga și de dreapta, iar Vox ar urma să își dubleze numărul de mandate față de alegerile din 2023, ajungând la aproximativ 60.

„Din 2023, toate partidele politice din Spania au pierdut teren. Doar Vox a crescut”, a declarat Abascal, săptămâna trecută, la un miting cu numeroși participanți din Alicante.

El a susținut că numai Vox poate garanta că Sanchez nu va reuși să revină la putere, așa cum a făcut în urmă cu trei ani.

„Un vot pentru Vox este singurul lucru care garantează schimbarea”, a adăugat el, stârnind aplauzele și uralele susținătorilor, care fac prea puțină distincție între lider și partidul său.

Abascal nu este doar candidatul sau purtătorul de cuvânt al Vox, ci forța incontestabilă din spatele partidului și personajul central al unei campanii construite în jurul personalității și retoricii sale.

„Are un talent natural pentru conducere”, a declarat, într-un interviu recent pentru Politico, europarlamentarul Vox Jorge Martin Frias, care conduce centrul de cercetare Disenso, afiliat partidului.

Acesta a menționat nu doar carisma lui Abascal în rândul propriilor susținători, ci și relațiile pe care le-a construit cu lideri de extremă dreapta din întreaga lume, printre care Javier Milei din Argentina, Giorgia Meloni din Italia și Marine Le Pen din Franța.

Un sondaj recent YouGov i-a acordat lui Abascal un scor de apreciere de 7,9 din 10 în rândul potențialilor alegători Vox, peste cele 7,5 puncte obținute de Sánchez în rândul socialiștilor și cele 6,9 puncte ale lui Feijoo printre susținătorii PP.

Bascul care a mizat totul pe Spania

Născut în Bilbao în 1976, Abascal provine dintr-o regiune marcată de decenii de violențe separatiste: Țara Bascilor.

A crescut în Amurrio, un mic oraș industrial cu aproximativ 10.000 de locuitori, aflat în valea Ayala, o zonă verde și împădurită din provincia Alava, unde familia sa era bine cunoscută în politica locală.

Bunicul său, Manuel, veteran al forțelor lui Francisco Franco în timpul războiului civil, a fost numit primar al orașului Amurrio de regimul dictatorial, în 1963.

El a ocupat funcția până în 1979, când a fost învins de Partidul Naționalist Basc la primele alegeri locale organizate după tranziția Spaniei la democrație.

Tatăl lui Abascal, Santiago Abascal Escuza, a fost, de asemenea, un politician local important, reprezentând formațiunea conservatoare Alianza Popular, care avea să devină ulterior PP.

Orientarea politică a familiei a transformat-o într-o țintă a ETA, organizația teroristă separatistă bască a cărei campanie de violență, desfășurată timp de decenii, a inclus asasinarea a zeci de politicieni conservatori.

Militanții au încercat să îl șantajeze pe bunicul lui Abascal, au incendiat magazinul de textile al tatălui său și au scris insulte chiar și pe caii familiei.

Abascal a urmat exemplul familiei și s-a înscris în PP în 1994. La rândul său, a devenit o țintă.

În memoriile sale publicate în 2014, el a povestit cum un grup de agresori cu fețele acoperite a pătruns în Universitatea Deusto din Bilbao, unde studia sociologia, și a scris amenințări pe pereții, ușile și tablele facultății.

Câteva zile mai târziu, pe coridoare au apărut manifeste cu fotografia sa încadrată în cătarea unei arme, însoțită de avertismentul că trebuie „să părăsească Țara Bascilor sau să suporte consecințele”.

Asasinarea, în 1997, a lui Miguel Angel Blanco, un consilier local PP în vârstă de 29 de ani din orașul apropiat Ermua, a provocat indignare la nivel național și a atras atenția asupra amenințărilor cu care se confruntau activiștii partidului din Țara Bascilor.

Doi ani mai târziu, la 23 de ani, Abascal a fost ales consilier local în Llodio, un oraș situat între Amurrio și Bilbao. Din cauza acestei funcții, a fost nevoit să trăiască sub protecția poliției în următorul deceniu.

Experiențele lui Abascal ar explica stilul său politic

Pentru Guillermo Fernandez Vazquez, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid, care studiază Vox de mai mulți ani, experiențele din tinerețe ale lui Abascal în Țara Bascilor contribuie la explicarea stilului său politic combativ.

Faptul că a crescut într-un oraș mic, unde susținerea PP putea implica riscuri serioase, i-a format „o concepție personală despre rezistență și forță”, precum și instinctul de a nu ceda indiferent de costuri.

„Are aceste concepții aproape de modă veche despre loialitate, curaj și onoare”, a explicat politologul. „Iar aceste principii îl fac extrem de inflexibil”.

Abascal a petrecut aproape două decenii în PP, ocupând funcții de consilier local, reprezentant provincial și parlamentar regional.

După ce nu a reușit să își păstreze mandatul în Parlamentul Țării Bascilor în 2009, loialitatea sa față de partid a fost răsplătită prin două numiri în funcții bine remunerate, în structuri finanțate de guvernul regional al Madridului.

Inițial, a condus Agenția pentru Protecția Datelor din regiunea Madrid, din 2010 până la desființarea acesteia în 2012.

În anul următor, a fost numit director al Fundației pentru Mecenat și Sponsorizare Socială, o organizație cu doar doi angajați, însărcinată cu încurajarea companiilor să finanțeze proiecte sociale.

Deși propriile documente financiare ale fundației recunoșteau că aceasta nu și-a îndeplinit misiunea principală, Abascal primea un salariu anual de 82.492 de euro, de peste patru ori mai mare decât salariul median din Spania la acea vreme, de 19.029 de euro, la care se adăuga un bonus de productivitate.

Aceste numiri au alimentat ulterior acuzațiile că Abascal și-a construit cariera trăind din bani publici, inclusiv prin intermediul unor așa-numite chiringuitos.

Spaniolii folosesc acest termen atât pentru barurile improvizate de pe plajă, cât și pentru structurile guvernamentale create doar pentru a recompensa aliații politici.

Abascal însuși recunoaște că fundația pe care a condus-o era inutilă, dar susține că experiența i-a oferit cunoștințe valoroase, dobândite direct, despre structurile inutile pe care Vox promite acum să le elimine.

Nașterea Vox

La scurt timp după ce Fundația pentru Mecenat și Sponsorizare Socială a fost desființată în 2013, ca parte a reducerilor bugetare din Madrid, Abascal a rupt legăturile cu PP.

La acea vreme, el a explicat că decizia sa a fost provocată de deplasarea partidului spre centru sub conducerea prim-ministrului Mariano Rajoy, care a guvernat Spania între 2011 și 2018.

Deși promisese să anuleze legislația progresistă privind avortul și se angajase să nu crească impozitele, guvernul Rajoy a făcut contrariul.

Pentru Abascal, însă, trădarea supremă a fost încercarea lui Rajoy de a pacifica Țara Bascilor și de a încuraja dizolvarea ETA, prin îmbunătățirea condițiilor de detenție ale membrilor organizației și aprobarea eliberării unora dintre cei mai cunoscuți militanți ai săi.

„Conducerea partidului ne-a trădat valorile și ideile”, a scris el într-o scrisoare deschisă prin care și-a anunțat demisia.

Fernandez Vazquez consideră că despărțirea lui Abascal de PP din cauza politicii privind Țara Bascilor reflectă o trăsătură fundamentală a personalității sale.

„În esență, este un naționalist spaniol”, a spus politologul.

„Ideea națiunii, istoria, unitatea și locul ei în lume reprezintă firul central al întregii sale cariere politice”.

Viziunea naționalistă a Vox asupra identității spaniole ocupă, de asemenea, un loc central în mesajul partidului.

Formațiunea se opune separatismului catalan și basc, are o poziție ostilă față de imigrație și respinge ceea ce descrie drept idei „globaliste” în domeniul politicilor climatice și progresismul social de tip „woke”.

Deși nu mai ocupa funcții politice alese după despărțirea de PP, Abascal a rămas activ în cercurile apropiate partidului, profitând de nemulțumirea tot mai mare a conservatorilor care considerau că formațiunea ajunsese mai preocupată să proiecteze imaginea unei guvernări responsabile decât să lupte pentru valorile culturale și naționale.

În 2014, el a revenit în viața publică prin Vox, partid pe care l-a prezentat drept adevăratul apărător al ideilor și valorilor tradiționale ale PP.

În anii următori, potrivit lui Fernandez Vazquez, Vox a investit masiv în construirea unui proiect ideologic, „urmărind nu doar să atragă alegătorii conservatori nemulțumiți, ci și să determine, în cele din urmă, fostul partid al lui Abascal să adopte pozițiile sale”.

Și mesajele Vox s-au schimbat în timp.

Pablo Simon, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid, a explicat că, deși partidul s-a concentrat inițial pe naționalismul spaniol și opoziția față de separatismul regional, în ultimii ani a plasat imigrația în centrul strategiei sale și a început să colaboreze strâns cu aliații din grupul Patrioților pentru Europa.

Rezultatul, potrivit lui Fernandez Vazquez, este un partid care a devenit tot mai mult „un centru de comunicare, o punte, o verigă între noua dreaptă latino-americană, extrema dreaptă europeană și dreapta trumpistă”, iar programul său intern reflectă tot mai mult ideile acestor mișcări.

„Gata cu situația în care trebuie să acceptăm ca oricine intră în Spania să aibă dreptul să rămână aici pentru totdeauna!”, le-a declarat Abascal susținătorilor din Alicante, la începutul acestei săptămâni.

Preluând abordarea lui Donald Trump, care promite să adopte toate măsurile necesare pentru a opri intrarea migranților în țară, inclusiv măsuri interzise în prezent de lege, liderul Vox a promis:

„Participăm la alegeri pentru a face legale lucrurile despre care ni se spune astăzi că sunt ilegale”.

Omul care poate decide viitorul guvern

Abascal cultivă imaginea unui om care se simte mai bine în munții împăduriți ai Spaniei decât pe coridoarele puterii de la Madrid.

Liderul extremei drepte este un pasionat observator al păsărilor, interes pe care și l-a dezvoltat în copilărie, când își petrecea sfârșiturile de săptămână cutreierând dealurile acoperite de păduri dese din jurul orașului Amurrio.

În timp ce majoritatea politicienilor spanioli sunt pasionați de fotbal, Abascal manifestă o indiferență neobișnuită față de acest sport.

Atât de mare este dezinteresul său, încât în mai 2026 a fost aproape să îi înfurie pe numeroșii suporteri de fotbal din Sevilla după ce a îmbrăcat, fără prea multe ezitări, un tricou al echipei Sevilla FC, aparent fără să țină cont de rivalitatea intensă dintre aceasta și cealaltă echipă a orașului, Real Betis.

Are, însă, și alte pasiuni, asociate mai convențional cu masculinitatea.

Pasiunea sa pentru motociclete este evidentă pe paginile sale de pe rețelele sociale, iar în ciuda iubirii pentru păsări, a devenit tot mai interesat de vânătoare, o activitate practicată de multă vreme în cercurile conservatoare înstărite din Spania.

În ciuda siguranței afișate în discursurile sale incendiare, Abascal este un politician introvertit, care se înconjoară de un cerc restrâns de consilieri de încredere, a cărui componență s-a schimbat semnificativ în ultimii ani.

Mulți dintre liderii importanți ai Vox din primii ani au părăsit partidul sau au fost marginalizați, ceea ce a consolidat influența unor colaboratori apropiați precum Kiko Mendez-Monasterio, descris adesea drept omul din umbră al partidului, secretarul general Ignacio Garriga și europarlamentarii Jorge Buxade și Jorge Martin Frias.

Acest lucru face și mai probabil ca direcția viitoare a politicii spaniole să fie modelată chiar de Abascal.

Dacă PP va avea nevoie de Vox pentru a guverna după alegerile de duminică, Abascal ar putea obține un loc în cabinet, eventual chiar funcția de viceprim-ministru, precum și o influență considerabilă asupra politicilor guvernamentale.

Unii politicieni de la Madrid cred însă că Abascal a observat cum Matteo Salvini, liderul partidului italian de extremă dreapta Lega, și-a pierdut din influența politică în calitate de partener minoritar în coaliția condusă de prim-ministra Giorgia Meloni.

Pentru a evita aceeași situație, Vox ar putea rămâne în afara guvernului, permițând PP să conducă printr-un executiv minoritar, cu sprijinul parlamentar al extremei drepte.

Această variantă i-ar permite lui Abascal să își distanțeze partidul de eventualele decizii nepopulare.

Simon consideră acest scenariu posibil, dar puțin probabil.

„Ar fi surprinzător dacă nu ar intra la guvernare”, a declarat el, argumentând că partidului i-ar fi greu să reziste tentației de a conduce ministere și de a avea putere directă.

În funcție de numărul de mandate obținute duminică, a adăugat politologul, Vox ar putea solicita o parte considerabilă a funcțiilor guvernamentale și ar putea avea o influență importantă în cabinet.

Europarlamentarul Vox Martin Frias îl descrie pe Abascal drept un lider capabil să construiască relații dincolo de granițele ideologice și naționale, colaborând pe baza „unui diagnostic comun”, chiar și atunci când nu există „un program comun”.

Fernandez Vazquez consideră că pragmatismul demonstrat de Abascal în relațiile internaționale cu personalități influente ale dreptei, precum Meloni și Milei, ar putea fi mai greu de aplicat la Madrid, unde liderul Vox păstrează resentimente personale.

„Există în continuare o nemulțumire profundă față de PP, un partid pe care îl considera al său și despre care crede că a trădat valori fundamentale și că l-a abandonat pe el și pe alți politicieni care gândeau la fel”, a explicat politologul.

Aceste tensiuni ar putea apărea în relațiile cu Feijoo, care săptămâna trecută s-a prezentat alegătorilor declarând:

„Știu ce înseamnă să guvernezi, pentru că am guvernat. Știu ce înseamnă să administrezi, pentru că am administrat, iar de asta are nevoie Spania”.

Pentru Abascal, tocmai acest tip de politică administrativă, concentrată pe competență și stabilitate în locul confruntării ideologice, a contribuit la decizia sa de a părăsi PP.

Liderul extremei drepte ar putea intra în conflict și cu Borja Semper, purtătorul de cuvânt al PP în campania electorală, care provine tot din Țara Bascilor, dar din orașul aglomerat Irun.

Semper este un moderat care apără actuala legislație spaniolă privind avortul, susține drepturile persoanelor LGBTQ+ și s-a declarat deschis posibilității de a acorda drept de ședere legală unor migranți fără documente.

El întruchipează astfel multe dintre lucrurile pe care Abascal le respinge la fostul său partid.

O colaborare tensionată

Există precedente pentru ceea ce ar putea deveni în curând viitorul guvern național al Spaniei.

În 2022, PP și Vox au format prima lor coaliție regională în Castilla y Leon, unde relațiile au fost tensionate de încercările Vox de a introduce un protocol împotriva avortului și de a înlocui legislația privind violența de gen cu conceptul preferat de partid, cel al „violenței intrafamiliale”.

În Valencia, însă, unde cele două partide au format o coaliție în anul următor, colaborarea a funcționat relativ bine, iar formațiunile au reușit să adopte bugete și să promoveze un program legislativ comun.

Ambele experimente, alături de coaliții similare din Extremadura, Aragon și Murcia, s-au încheiat brusc în iulie 2024.

Atunci, Vox s-a retras din cele cinci guverne regionale formate împreună cu PP, după ce conservatorii au acceptat să își respecte obligația legală de a transfera minori migranți neînsoțiți din Insulele Canare în Spania continentală.

Retragerea Vox a lăsat PP la conducerea unor guverne minoritare, dependente de bunăvoința extremei drepte pentru adoptarea legislației în parlamentele regionale.

Fernandez Vazquez consideră că o coaliție la nivel național ar putea avea aceeași soartă dacă Feijoo va încerca să limiteze influența Vox sau să îl trateze pe Abascal ca pe un partener minoritar.

„Cred că Vox va intra într-un guvern de coaliție? Da”, a declarat el.

„Va rămâne în acel guvern până la sfârșitul legislaturii? Nu”.

Deși Abascal pare să se bucure când descrie alegerile drept „existențiale” pentru Spania, este posibil ca scrutinul să aibă aceeași importanță și pentru partidul său, care s-ar putea să nu mai primească o altă ocazie de a intra la guvernarea națională.

„Există oportunități care apar o singură dată în viață”, a declarat el săptămâna aceasta la Alicante.

„Avem speranță pentru că avem credință în Dumnezeu, în familiile noastre, în patria noastră, Spania, și în această mișcare care este Vox”.