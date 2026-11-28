După turbulențele din Iran, Yemen și Ucraina, OPEC+ se reunește pentru a hotărî cât petrol mai produce în 2027

2 minute de citit Publicat la 16:38 28 Noi 2026 Modificat la 16:38 28 Noi 2026

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Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, se reuneşte duminică pentru a stabili nivelul aprovizionării cu petrol începând cu 1 ianuarie 2027 şi a conveni asupra unei noi repartizări a cotelor naţionale de producţie, transmite EFE, citată de Agerpres. Potrivit unor surse din cadrul OPEC, conferinţa ministerială a celor 21 de ţări-membre va avea loc prin videoconferinţă.

Aceasta va fi a doua reuniune plenară a grupului într-un an marcat de turbulenţe generate de războaiele din Iran, Yemen şi Ucraina şi, în special, de perturbările traficului de petroliere pe căile navigabile strategice, cum ar fi Strâmtorile Ormuz şi Bab el-Mandeb.

Deşi ţările din Golful Persic au recuperat o mare parte din producţia pierdută după bombardamentele americane şi israeliene asupra Iranului la sfârşitul lunii februarie, nu se întrevede încă o soluţie definitivă pentru niciunul dintre aceste conflicte. În consecinţă, incertitudinea persistă pe pieţele internaţionale, între temerile privind reduceri suplimentare ale ofertei, care ar duce la creşterea preţurilor ţiţeiului, şi riscul ca o cerere globală slabă să ducă la o ofertă excesivă şi să provoace o scădere drastică a preţurilor.

Analiştii estimează că obţinerea consensului necesar pentru stabilirea de noi cote de producţie va reprezenta o provocare semnificativă pentru miniştrii care vor lua parte la reuniunea de mâine.

Acord dificil de obținut

După ce în ultimii doi ani a inversat, treptat, cele două reduceri voluntare de producţie convenite în 2023, în valoare totală de 3,85 milioane de barili pe zi (mbd), OPEC+ respectă o altă reducere de 2 mbd aprobată la sfârşitul anului 2022, care va rămâne în vigoare până pe 31 decembrie. Această reducere a stabilit plafonul producţiei combinate la 39,73 mbd, cifră care a scăzut la aproximativ 36,23 mbd în urma retragerii Emiratelor Arabe Unite, care avea repartizată o cotă de 3,5 mbd, din OPEC în luna mai a anului trecut. La acest volum se adaugă producţia Venezuelei, Iranului şi Libiei, trei membri a căror producţie nu este limitată din cauza sancţiunilor sau conflictelor care le afectează industriile petroliere.

Conform ultimelor date OPEC, producţia totală a celor 21 de membri ai alianţei a atins 41,23 milioane de mbd) în octombrie, echivalentul a 39% din cererea globală prognozată pentru acest an.

Pentru a putea aloca noi cote de producţie începând cu 2027, OPEC+ a mandatat anul trecut două firme independente de consultanţă pentru a evalua capacitatea maximă de producţie sustenabilă a fiecărui membru ca bază pentru stabilirea de noi cote naţionale. Deşi aceste audituri nu sunt publice, au apărut îngrijorări din partea producătorilor care doresc o cotă mai mare, cum ar fi Irakul, Kazahstanul şi Rusia.

Conform unor analişti, având în vedere tensiunile interne şi incertitudinea geopolitică, miniştrii ar putea opta mâine pentru prelungirea cotelor actuale cu câteva luni, câştigând astfel mai mult timp pentru a ajunge la un acord.

Cotaţiile petrolului au încheiat săptămâna în scădere, ţiţeiul Brent închizând vineri la 95,44 dolari pe baril, mai puţin cu 1,17% faţă de închiderea zilei precedente.

Fondată la Bagdad în 1960 de Arabia Saudită, Venezuela, Iran, Irak şi Kuweit, OPEC are, în prezent, unsprezece membri, care în 2016 şi-au unit forţele cu alţi zece producători, inclusiv Rusia, Mexic, Kazahstan şi Azerbaidjan, pentru a forma OPEC+.