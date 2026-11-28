Ungaria a ridicat interdicția impusă de Viktor Orban lui Robert „Madyar” Brovdi, șeful unităților de drone ale Ucrainei

<1 minut de citit Publicat la 15:50 28 Noi 2026 Modificat la 15:50 28 Noi 2026

Robert „Madyar” Brovdi este ofițerul militar de rang cel mai înalt, de origine maghiară, care activează în forțele de apărare ale Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Ungaria a ridicat interdicția de intrare în țară pentru Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot (drone) ale Ucrainei, cunoscut sub apelativul „Madyar”. Decizia, impusă de guvernul lui Peter Magyar abrogă astfel măsura impusă de fotul guvern Viktor Orban, în august 2025, informează Kyiv Post.

Interdicția impusă de guvernul lui Orban, asupra lui Robert Brovdi, a fost luată după atacurile Ucrainei asupra conductei „Drujba”, care transporta petrol din Rusia spre Ungaria.

Ridicarea interdicției a fost decisă după întâlnirea dintre Peter Magyar și Volodimir Zelenski în regiunea ucraineană Transcarpatia, pe fondul îmbunătățirii relațiilor dintre Budapesta și Kiev.

Astfel, autoritatea de imigrație a Ungariei a raportat vineri, 27 noiembrie, eliminarea din baza sa de date a restricțiilor impuse la Robert „Madyar” Brovdi.

Robert „Madyar” Brovdi este ofițerul militar de rang cel mai înalt, de origine maghiară, care activează în forțele de apărare ale Ucrainei.