Afacerea care a explodat în Postul Crăciunului. Cererea de sturioni a crescut cu 80% la o fermă din Bihor: „Peștii ajung și la 100 kg”

1 minut de citit Publicat la 12:33 28 Noi 2026 Modificat la 12:37 28 Noi 2026

Creșterea sturionilor presupune costuri importante, iar peștii au nevoie de mai mulți ani pentru a ajunge la maturitate. FOTO: Antena 3 CNN/Hepta

Sturioni de până la 100 de kilograme au fost scoși din apă la ferma piscicolă din Sântăul Mic, județul Bihor, pentru prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului. Cererea a crescut deja cu 80%, iar clienții vin direct la fermă pentru pește proaspăt și icre negre. Un kilogram de sturion costă 68 de lei.

Povestea fermei a fost prezentată în ediția de sâmbătă a emisiunii Agricool.

„În viviera pe care am pregătit-o să scoatem pești pentru vânzare avem moruni, la 60-70 de kg media. Sunt unele exemplare, chiar de 100 de kg”, a declarat unul dintre administratorii fermei piscicole.

La ferma din Sântăul Mic, în cele 200 de viviere cresc aproximativ 100 de tone de pește. În această perioadă, comenzile au crescut considerabil.

Creșterea sturionilor presupune costuri importante, iar peștii au nevoie de mai mulți ani pentru a ajunge la maturitate și pentru a atinge o greutate de 5-6 kilograme.

„Datorită faptului că trebuie să treacă mulți ani până să ajungă la maturitate și să aibă 5-6 kg, trebuie să treacă vreo 5-6 ani, timp în care avem grijă de ei, îi hrănim, sunt costuri destul de mari”, a precizat reprezentanta fermei.

Ferma livrează sturioni și restaurantelor, inclusiv celor din străinătate. Comenzile au venit pentru evenimente organizate în timpul verii, dar și pentru export.

„Peste vară au început să comande restaurantele pentru evenimente. Exportul, care e cel mai important, am avut export în Spania. Săptămâna următoare, în Lituania”, a declarat reprezentanta fermei.

Următoarele săptămâni se anunță aglomerate pentru crescătorii de sturioni. Pe lângă cele 14 zile cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului, fermele primesc deja comenzi pentru mesele de Crăciun și Revelion.