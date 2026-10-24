Un român a construit o grădină verticală pe peretele casei, iar ardeii au crescut la peste doi metri: „Ne ajută să izolăm și casa”

Sistemul conceput de Mihai Oltean folosește suprafața verticală a locuinței. FOTO: Captură video

Mihai Oltean, din Cugir, a găsit o modalitate inedită de a cultiva legume: a construit o grădină verticală, care se dezvoltă pe peretele casei și pe acoperiș. Experimentul, realizat cu costuri reduse în doar trei zile, a avut rezultate surprinzătoare, unele plante depășind doi metri înălțime. Povestea sa a fost prezentată în ediția de sâmbătă a emisiunii „Agricool”.

Spre deosebire de grădinile obișnuite, în care legumele sunt cultivate în ghivece așezate unul lângă altul, sistemul conceput de Mihai Oltean folosește suprafața verticală a locuinței. Aici cresc inclusiv ardei, care au ajuns la înălțimi de peste doi metri.

Rezultatele l-au surprins chiar și pe cel care a pus în practică experimentul. Potrivit acestuia, plantele cultivate pe perete s-au dezvoltat mai bine decât cele din grădina obișnuită sau de pe acoperiș.

„Au crescut neașteptat de bine, surprinzător de bine, comparativ cu cei din grădină sau cu cei de pe acoperiș. Am mai multe teorii. În primul rând, solul are o umiditate constantă, pentru că apa nu se poate evapora. A doua teorie este că temperatura solului este destul de constantă. De o parte este casa, care ține temperatura constantă, iar pe cealaltă parte este stratul de plexiglas, care se încălzește”, a explicat Mihai Oltean.

Grădina verticală, o posibilă soluție pentru izolarea locuințelor

Sistemul a fost construit în numai trei zile, cu costuri reduse. Dincolo de posibilitatea de a cultiva legume pe suprafețe neconvenționale, Mihai Oltean vede în această soluție și o serie de beneficii pentru locuințe, inclusiv reducerea consumului de apă și îmbunătățirea izolării termice.

„Sunt niște avantaje imense dacă cultivăm legume pe pereți, pe lângă cele agricole. De exemplu, ne ajută să izolăm casa. Toate casele au nevoie de izolare termică. Ce ar fi dacă am izola casele cu un strat de 10 cm de pământ, în loc de 10 cm de polistiren? Ar fi un avantaj foarte mare. Un alt avantaj ar fi consumul redus de apă”, a declarat acesta.

Ideea pornește de la folosirea pereților locuinței nu doar ca elemente de construcție, ci și ca suprafețe productive, capabile să susțină cultivarea alimentelor. În același timp, sistemul ar putea contribui la menținerea unor condiții de temperatură și umiditate mai stabile în zona rădăcinilor.

O locuință care produce hrană și energie

Grădina verticală face parte dintr-o serie mai amplă de experimente prin care Mihai Oltean încearcă să transforme propria locuință într-un spațiu care să producă atât hrană, cât și energie.

Proiectul din Cugir explorează astfel posibilitatea de a valorifica suprafețe care, în mod obișnuit, nu sunt folosite pentru cultivarea legumelor. Rezultatele obținute până acum, în special dezvoltarea plantelor la înălțimi de peste doi metri, l-au încurajat să continue experimentele.