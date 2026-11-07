O centrală din Timișoara produce curent electric din fructele şi legumele stricate, colectate în pubele speciale

O centrală din Timișoara produce curent electric şi energie termică din fructele şi legumele stricate, colectate în pubele speciale. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

În Timişoara fructele şi legumele aruncate se transformă în biogaz. Peste 120 de tone de deșeuri biodegradabile au fost colectate în doar două luni în cadrul unui proiect-pilot demarat de autoritățile locale. Centrala de lângă Timișoara produce curent electric cât pentru trei comune. "Aceste motoare, ca să vă dau un exemplu, pot produce într-o zi, în 24 de ore, undeva la 58 megawați-oră (MWh). Tot pe atâta energie termică, suficient pentru a încălzi două comune continuu", a declarat Leonard Gonciulea, director sucursală stație de biogaz, într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN.

Deșeurile biodegradabile din piețele din Timișoara nu se mai aruncă la întâmplare. Comercianții din piețe colectează gunoiul în pubele speciale, mari. De aici, fructele şi legumele stricate sunt încărcate în mașinile de salubritate și duse la stația de biogaz, aflată lângă Timișoara.

Stația de biogaz de la Pișchia a fost cooptată într-un proiect pilot de municipalitate. Deșeurile biodegradabile din nouă piețe sunt transformate în biogaz, folosit ulterior pentru producerea energiei electrice și termice. Astfel, ceea ce până acum era considerat gunoi devine o resursă care poate fi valorificată.

"Ceea ce am urmărit prin acest proiect au fost mai multe lucruri, printre care: 1 – a fost aceea de a vedea dacă populaţia reacţionează din punct de vedere al selectivităţii acestor deşeuri biodegradabile la sursă, 2 – a fost de a stabili cantităţile, 3 – a fost acela de a vedea ce impact are pe aceste pieţe, la nivel de agenţi economici şi cum se poate perpetua pe celelalte fracţii", a declarat Leonard Gonciulea, director sucursală stație de biogaz, pentru Antena 3 CNN.



La stația din Pișchia, materia organică este descompusă în absența oxigenului printr-un proces numit "digestie anaerobă". În urma acestuia se produce biogaz, iar reziduul rezultat poate fi valorificat în agricultură, ca fertilizant. Cea mai mare provocare însă o reprezintă selecția deșeurilor.

"Dacă produsele ar fi fără plastice, fără lemn, fără fier, fără sticlă, lucrul ar merge cu totul altfel. Altfel ar avea ca şi impact financiar, economic în fluxul de procesare. Deci, contează extraordinar de mult ca noi să începem de acasă să selectăm produsele separat: conţinutul de ambalaj", a explicat Leonard Gonciulea, director sucursală stație de biogaz, în cadrul interviului.

Instalația de la Pișchia produce, momentan, între 14 și 16 megawați-oră (MWh) de energie electrică pe zi, care, ulterior, este livrată în rețeaua națională.

"Ce-mi soseşte din pieţe poate să producă undeva până înjur de 50-60 de metri cubi de biogaz. Pentru a produe un megawatt-oră (MWh) de biogaz sunt necesare undeva la 450-480 de mc. Aceste motoare, ca să vă dau un exemplu, pot produce într-o zi, în 24 de ore, undeva la 58 megawați-oră (MWh). Tot pe atâta energie termică, suficient pentru a încălzi două comune continuu", a mai subliniat Leonard Gonciulea, director sucursală stație de biogaz.

Deocamdată, colectarea separată vizează cele nouă piețe incluse în program, iar rezultatele ar putea sta la baza extinderii sistemului și în alte zone ale orașului Timişoara.