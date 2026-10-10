Afacere de succes într-o comună din Hunedoara. Silvia organizează anual Târgul de Toamnă în curtea ei, cu sarmale cu o rețetă specială

Afacere de succes într-o comună din Hunedoara. Silvia organizează anual Târgul de Toamnă în curtea ei, cu sarmale cu o rețetă specială. FOTO: INQUAM PHOTOS George Călin

Agri-poveste de succes cu miros de afumătură și gust de sarmale, în comuna Vețel, în județul Hunedoara. Silvia Olari este ardeleancă și iubește să gătească. În fiecare an organizează Târgul de Toamnă în propria gospodărie, unde îi invită pe toți să guste tot felul de bunătăți și, bineînțeles, nelipsitul must proaspăt.

Silvia Olari, gospodină, comuna Vețel: "Pregătim niște sarmale specifice Văii Mureșului: carne de porc, obligatoriu de la porcul crescut în gospodărie. Toate ingredientele pe care le folosim sunt făcute în gospodăria noastră."

În fiecare toamnă, Silvia Olari își deschide porțile gospodăriei pentru un târg la care toată lumea e invitată să guste bunătăți tradiționale, iar vedetele sunt sarmalele.

Silvia Olari, gospodină, comuna Vețel: "Carnea am amestecat-o cu ceapă, cu un pic de slăninuță, ca să-i dea gust, cu orez și cu condimente, fiindcă e foarte important ce condimente punem, piperul, sarea, boiaua de ardei. Și tot foarte important la sarmalele astea este ce punem în foile de viță și faptul că le fierbem în ceaun."

Secretul, spune ea, e răbdarea. Sarmalele nu se fac pe fugă. Carnea se amestecă încet, ca să rămână suculentă, apoi se lasă la odihnă.

Afumătura le dă sarmalelor o savoare aparte.

Silvia Olari, gospodină, comuna Vețel: "E slănina de la porcul pe care l-am tăiat noi. O afumăm, o tăiem și o punem. E foarte important ca în sarmale să avem bucățele mici de slănină, cu mirosul acela de fum de casă."

La fel de importantă e varza, murată în butoaie, la beci, după rânduiala de altădată.

Silvia Olari, gospodină, comuna Vețel: "Varza o luăm întotdeauna din beci. În beci o punem la murat, ca să aibă aciditatea aceea, doar cu apă, sare, cimbru și mărar, în butoi, și o lăsăm să stea acolo peste iarnă."