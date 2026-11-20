Grindeanu a spus că și în Guvernul Ilie Bolojan cei cinci vicepremieri au avut atribuții de coordonare asupra ministerelor. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Digi 24, că atribuțiile sporite primite de Marian Neacșu în Guvern nu reprezintă o situație neobișnuită, în condițiile în care acesta este singurul vicepremier și trebuie să coordoneze activitatea mai multor ministere. Grindeanu a spus că responsabilitățile suplimentare sunt binevenite și că Neacșu colaborează foarte bine cu premierul Luca Niculescu.

"Să ştiţi că şi eu am fost vicepremier şi domnul Nicolae Ciucă mi-a dat responsabilităţi ca vicepremier. Dar eram mai mulţi atunci. Era şi Hunor vicepremier. (...) Acum e un singur vicepremier care, evident, are responsabilităţile date prin acea hotărâre şi, din punctul meu de vedere, sunt foarte binevenite. Marian Neacşu este un om cu multă experienţă. Marian Neacşu e singurul vicepremier", a spus Sorin Grindeanu.

El a adăugat că și în Guvernul Ilie Bolojan cei cinci vicepremieri au avut atribuții de coordonare asupra ministerelor conduse de partidele din care proveneau.

"Marian Neacşu a avut în coordonare, în acea perioadă, cele şapte - opt ministere pe care le avea PSD. Cred că Miruţă era vicepremier şi era coordonator pe ministerele USR şi Predoiu pe zona PNL. Adică nu e nimic ieşit din comun. Şi eu cred că e chiar un lucru bun, fiindcă cei doi colaborează extraordinar de bine. Credeţi-mă că i-am văzut în această perioadă, perioadă care nu e simplă, e o perioadă în care trebuie să facem lucruri, o perioadă în care trebuie să facem bugetul. Şi nu aş vedea asta o mare problemă, mai ales că asta se întâmplă de fiecare dată, având un singur vicepremier. (...) Prim-ministru al României e unul singur - Luca Niculescu", a precizat Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, despre vicepremierul Marian Neacșu, că este un profesionist. La finalul întâlnirii Coaliției de Voință de la Berlin, Nicușor Dan a fost întrebat cum l-ar caracteriza pe Marian Neacșu, în condițiile în care unii îl numesc „premierul din umbră”.

„Domnul Neacșu este un profesionist. Am interacționat de mai multe ori cu domnia sa înainte de a fi președinte și este un om care cunoaște în detaliu administrația românească, mecanismele, procesele legislative și administrative. Dacă asta este întrebarea, acesta este răspunsul”, a declarat președintele.