Marea Britanie, tot mai aproape de UE la 10 ani de la Brexit. Ce înseamnă resetarea relațiilor pentru români

5 minute de citit Publicat la 22:57 19 Noi 2026 Modificat la 22:57 19 Noi 2026

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La un deceniu după referendumul privind Brexitul, Bruxelles-ul și Londra se pregătesc să-și strângă legăturile în comerț, apărare și energie. Totuși, proiectul concluziilor summitului, consultat de Euronews, arată că diviziunile politice persistă.

Liderii Uniunii Europene și ai Marii Britanii se întâlnesc vineri la Bruxelles, la un summit crucial care ar putea marca cea mai clară ruptură politică de epoca Brexitului, la zece ani după referendumul care i-a despărțit.

Premierul britanic Andy Burnham a făcut din refacerea relațiilor cu Europa o prioritate politică de când a preluat mandatul, în iulie. El a criticat deschis Brexitul, a descris relația actuală cu UE drept „nu suficient de bună” și a lansat chiar ideea unei reveniri în blocul comunitar.

În urma presiunii tot mai mari asupra Europei de a-și asuma o responsabilitate mai mare pentru propria securitate și de a-și crește competitivitatea economică, există și o necesitate politică, de ambele părți ale Canalului Mânecii, de a lăsa în urmă anii de tensiuni.

Bruxelles-ul și Londra urmează să prezinte un pachet de acorduri care acoperă comerțul, cooperarea în industria de apărare, standardele agroalimentare, mobilitatea tinerilor, securitatea economică și accesul la piața de electricitate a UE.

Proiectul concluziilor summitului, trimis guvernelor europene marți seară, arată cum intenționează UE și Marea Britanie să construiască legături mai strânse decât în orice moment de la ieșirea Marii Britanii din Uniune, în 2020.

Documentul, consultat de Euronews, dezvăluie însă și limitele acestei apropieri, în condițiile în care negociatorii încă se tocmesc pe mai multe teme sensibile din punct de vedere politic, cu doar câteva zile înainte de summit.

Acorduri bilaterale

Cele două părți au finalizat practic un acord de aliniere a standardelor agroalimentare. Acesta ar elimina, începând cu 1 martie 2028, controalele la frontieră și cerințele de certificare existente pentru „marea majoritate” a produselor de origine animală și vegetală comercializate între Marea Britanie și UE.

De asemenea, este de așteptat să fie confirmat un acord de interconectare a sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) ale Marii Britanii și UE. Acesta ar elimina nevoia taxelor de carbon la frontieră în comerțul dintre cele două părți, deși proiectul declarației nu stabilește o dată de aplicare.

Rămân însă puncte de dispută în privința unui acord de integrare a Marii Britanii în piața de electricitate a UE. Marea Britanie are unele dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa, iar Bruxelles-ul vrea să condiționeze accesul de o contribuție financiară la fondurile blocului destinate celor mai sărace regiuni. Ambele părți se angajează să încheie negocierile în 2027.

UE și Marea Britanie urmează să lanseze la începutul lui 2027 și un parteneriat digital, care va acoperi conectivitatea securizată, inteligența artificială și identitățile digitale. Totuși, angajamentul de a aplica în Irlanda de Nord Legea UE privind inteligența artificială și Legea privind reziliența cibernetică, în baza Cadrului de la Windsor, a fost eliminat din text.

Mobilitatea tinerilor

Mobilitatea tinerilor rămâne unul dintre principalele puncte de dispută. Statele UE vor ca studenții lor să beneficieze de tratament egal la universitățile britanice, mai ales în privința taxelor de școlarizare, în timp ce Marea Britanie susține că atrage mult mai mulți studenți europeni decât trimite pe continent.

Spinoasa chestiune a taxelor a fost mutată într-un acord separat. Proiectul declarației conține deocamdată două variante: tratament egal pentru cetățenii UE sau „taxe semnificativ reduse pentru studiile de licență”.

Declarația stabilește un calendar clar pentru Youth Experience Scheme (TES), programul care le-ar permite tinerilor să locuiască pe teritoriul celeilalte părți timp de până la trei ani, pentru a lucra sau a studia.

Obiectivul este ca acordul să fie încheiat cel târziu în 2028, iar programul să funcționeze din ianuarie 2030. Numărul total de participanți nu a fost încă stabilit, însă surse spun că acesta ar putea fi de aproximativ 100.000.

Integrarea în domeniul apărării

Cooperarea în industria de apărare a fost o sursă de fricțiuni. Franța a insistat să restricționeze accesul firmelor britanice la programul UE Security Action for Europe (SAFE), de teama concurenței de peste Canalul Mânecii.

Cele două părți sunt însă împinse una spre cealaltă, în condițiile în care SUA iau în calcul reducerea prezenței militare în Europa, iar europenii continuă să sprijine efortul de război al Ucrainei și încearcă să acopere golurile strategice lăsate de americani.

Marea Britanie a fost deja inclusă în Împrumutul de sprijin pentru Ucraina, iar summitul pare să deschidă calea către o integrare mai strânsă în industria de apărare.

„Având în vedere contextul global de securitate, intenționăm să intensificăm schimburile pe teme legate de industria de apărare și vom identifica modalități de a aprofunda colaborarea în privința capabilităților, ținând cont de obiectivul dezvoltării unor lanțuri de aprovizionare și capabilități europene reziliente și al acoperirii deficitelor critice de capabilități, inclusiv prin intermediul Coalițiilor de capabilități”, se arată în text.

Coalițiile de capabilități le permit statelor membre ale UE să colaboreze pentru a acoperi deficiențele militare în domenii strategice precum apărarea antiaeriană, dronele și muniția.

Măsuri de salvgardare pentru oțel

La începutul acestui an, UE a adoptat măsuri de salvgardare pentru oțel, menite să contracareze supracapacitatea de producție a Chinei. Acestea i-au afectat pe toți exportatorii de pe piața europeană, inclusiv Marea Britanie.

Acum, cele două părți se angajează să analizeze măsuri bilaterale de salvgardare, bazate pe cotele alocate fiecăreia, pentru a-și proteja industriile de supracapacitatea globală.

„De asemenea, ar urma să fie pusă în aplicare o soluție sustenabilă, pe termen lung, pentru circulația oțelului originar din Marea Britanie către Irlanda de Nord”, se arată în document.

Securitatea economică

Londra și Bruxelles-ul vor iniția un dialog privind securitatea economică, care va acoperi controalele la export, scurgerile de tehnologie din sectoarele critice și perturbările lanțurilor de aprovizionare.

O referire la coordonarea în privința accesului pe piață, a achizițiilor publice și a subvențiilor a fost eliminată. În interiorul UE continuă discuțiile despre extinderea preferinței europene în achizițiile publice și asupra Marii Britanii.

Mai mult, UE vrea ca Marea Britanie să se asigure că politicile sale naționale produc rezultate echivalente celor ale blocului comunitar, în timp ce Londra a propus o formulare mult mai blândă, care vorbește despre protejarea consecventă a lanțurilor de aprovizionare și prevenirea eludării regulilor.

Afaceri interne și migrație

Cererea UE ca Marea Britanie să-și suspende regimul de expulzare a infractorilor cu cetățenie străină a fost scoasă din declarație. În schimb, cele două părți se angajează să se notifice în prealabil cu privire la astfel de expulzări și să analizeze cooperarea bilaterală în privința transferului deținuților.

Cele două părți recunosc și dificultățile cu care se confruntă autoritățile de aplicare a legii atunci când încearcă să obțină date electronice din alte jurisdicții. Ele se angajează să găsească modalități „de a consolida schimburile mutuale și reciproce de date privind cazierele judiciare ale cetățenilor din țări terțe, în lumina evoluțiilor tehnice”.

Declarația cere un schimb de informații mai sistematic, mai structurat și reciproc între statele membre ale UE și Marea Britanie, pentru prevenirea traficului de migranți și a traficului de persoane peste Canalul Mânecii, inclusiv prin facilitarea activității agenției europene de frontieră Frontex.