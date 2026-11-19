Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi seara, într-un interviu oferit la Digi24, că nu vor creşte taxele în România în cursul anului viitor. Întrebat despre declarațiile mai rezervate ale premierului României pe această temă, liderul social-democraţilor a invocat experiența sa administrativă, pe care o consideră mai vastă decât cea a lui Luca Niculescu. "Avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare şi PSD asta susţine. Fără nuanţe, din perspectiva PSD, 100% majorarea pensiilor (cu rata inflaţiei)", a menţionat preşedintele Partidului Social Democrat.

Sorin Grindeanu a dat asigurări în cadrul interviului acordat în această seară că PSD nu susține o eventuală majorare a taxelor în cursul anului 2027. Noile sale declaraţii vin la nici măcar o lună după ce a afirmat că taxele pentru români şi pentru companiile româneşti nu vor creşte anul viitor şi a dat asigurări cu privire la predictibilitate în economie.

"Nu susţinem acest lucru (n.r.: noi taxe). Deja cred că atât populația, cât și companiile au ajuns la limita de sus a suportabilității. Trebuie să găsim un schimb invers, unelte, prin a veni cu inputuri, cu impulsuri prin care să ajutăm economia să crească, să ajutăm companiile românești să crească. Nu prin ridicarea nivelului taxării facem lucrul ăsta, cum a făcut Ilie Bolojan, invers, exact invers.

Dar, vă repet, facem supoziții în acest moment. În săptămânile viitoare vom ști exact cum stăm. Dar eu vă pot asigura, ca să nu fie interpretate lucrurile, că PSD-ul, din informațiile pe care le avem acum, e adevărat că sunt primare din această perspectivă fiscală, evident că nu susținem și nu vom avea creșteri de taxe", a subliniat Grindeanu în timpul declaraţiilor.

Ulterior, gazda emisiunii i-a adus în atenție declarațiile premierului Luca Niculescu, care, întrebat în mai multe rânduri despre o eventuală creștere a taxelor, a evitat să ofere un răspuns categoric, precizând doar că Executivul nu își dorește o astfel de măsură.

"E mai prudent primul-ministru, probabil, eu vă spun, având poate și o mai mare experiență administrativă și văzând lucrurile cum se duc și văzând și altceva: că modul în care a fost gestionată economia de un an și jumătate, adică din experiența trecută, prin creșterea taxelor, n-a dus decât la descreșteri și la scădere economică. Deci, efectul nu va fi cel pe care ni-l dorim, dacă creștem taxele, va fi exact invers.

Bolojan a crescut taxele și avem scădere economică. Așa că nu asta este soluția. Soluția este să găsești mijloacele potrivite, să găsești acele scheme financiare – nu știu dacă e cuvântul potrivit – astfel încât să impulsionezi economia, să dai impuls economiei, să ajuți economia, să ajuți companiile, să reînceapă să funcționeze economia, să trecem pe creștere economică. Pentru că eu cred că anul 2026, efect a acestor politici, îl vom avea pe scădere" a mai precizat liderul PSD.

Sorin Grindeanu susţine că vor creşte pensiile în 2027

"Da, fără nuanţe (n.r.: vor creşte pensiile). Conform legii... avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare şi PSD asta susţine. Fără nuanţe, din perspectiva PSD, 100% majorarea pensiilor (cu rata inflaţiei). Rolul unui ministru de Finanţe, din perspectiva unora, trebuie să fie strâns la băierile pungii. Nu e aşa", a mai declarat preşedintele social-democraţilor.